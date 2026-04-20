Košarkarji Cedevite Olimpije so v nedeljo z zmago nad Igokeo (102:88) v Hali Tivoli prekinili črn niz kar sedmih zaporednih porazov. Vnovič, tako kot že skozi celotno sezono, je v ključnih trenutkih izjemno pomembno vlogo odigral Rok Radović, ki je v tej sezoni z obema rokama zagrabil priložnost, ki mu jo ponuja Zvezdan Mitrović.

"Je še mlad fant, čeprav včasih deluje, kot da je že veteran, a pred njim je res lepa pot. Pozna svojo vlogo, našel se je v vsem tem dogajanju in to deluje. Iz dneva v dan napreduje. Ves ta napredek me osrečuje in je eden od vzrokov, zakaj sem vesel, da delam tukaj," je o Roku Radoviću in njegovem prispevku v tej sezoni pred dobrim mesecem dni razpredal trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović, ki je s 25-letnim košarkarjem v tej sezoni lahko več kot zadovoljen.

Slovenski košarkar je nase glasno opozoril že lani poleti, ko si je izboril izredno pomembno vlogo v slovenski izbrani vrsti, samozavest in dobre predstave pa je prenesel tudi na klubsko raven, kjer v dresu Cedevite Olimpije redno opozarja nase – če ne drugače, pa z bojevitim pristopom v obrambi. Nič drugače ni bilo niti v nedeljo, ko je bil eden izmed ključnih košarkarjev ljubljanskega kluba, da je temu proti Igokei vendarle uspelo prekiniti črn niz, ki je trajal kar sedem tekem.

Cedevita Olimpija je v nedeljo ugnala Igokeo. Foto: Aleš Fevžer

"Ta zmaga je zagotovo zelo pomembna, sploh pred tem kratkim premorom, ki sledi. Veliko nam pomeni, da smo prekinili ta negativni niz. Zdaj nas čaka Crvena zvezda, a kot vse kaže, bo do takrat minilo še nekaj časa, tako da imamo tri tedne časa, da se odpočijemo in se pripravimo, kot je treba," je bil po uspehu nad Igokeo, proti kateri je dosegel 13 točk, zadovoljen Radović.

Zadnja četrtina prinesla prekinitev negativnega niza

Na koncu je odločila zadnja četrtina, ki so jo Ljubljančani dobili z 28:16. "V zadnji četrtini smo vsi, ne samo jaz, dodali na plin. Na koncu smo uspešno opravili svoje delo, čeprav je bilo vse do zadnje četrtine zelo tesno. Rad bi čestital fantom za vztrajnost in veliko energijo. Trudim se na vsaki tekmi dati svoj maksimum tako v napadu kot v obrambi in dobiti mrtve žoge. V napadu včasih ne steče, proti Igokei je šlo, mislim, da opravljam nalogo, ki mi jo je dal trener, in to na primerni ravni," je dogajanje pokomentiral Radović.

Slovenskemu košarkarju in soigralcem v zadnjih tednih ni bilo lahko. Ekipa je imela ogromne upe v Eurocupu, kjer je samozavestno vstopila v boj za polfinale, na koncu pa v četrtfinalu proti Bourgu tudi z nekaj nesreče ostala brez uvrstitve med najboljše štiri. Boleč izpad je pustil davek na igralcih in celotni ekipi, ki je ob evropskem slovesu padla v črno luknjo, v tem obdobju pa je ekipa nanizala kar sedem zaporednih porazov.

Rok Radović si je izboril veliko zaupanje Zvezdana Mitrovića. Foto: Filip Barbalić

"V zadnjih tednih je bilo res težko. Po tistem porazu v Eurocupu smo padli v vseh segmentih igre, potem sta sledila poraza proti Cluju, ko je šlo vse skupaj samo še navzdol. Zatem smo bili blizu tako proti Dubaju kot Partizanu, zdaj pa smo si končno zaslužili to zmago proti Igokei, ki bi lahko bila zelo pomembna tudi v nadaljevanju sezone," je prepričan Radović.

Odmor pred bojem s Crveno zvezdo

Ljubljanski klub do konca sezone tako čakajo "le" še izločilni boji v ligi ABA in nato boj za državni naslov. Že pred zadnjim krogom tekem v skupini za prvaka v regionalni ligi je bilo jasno, da bo Cedevita Olimpija drugi del v ligi ABA končala na šestem mestu, znan pa je bil tudi njen nasprotnik v četrtfinalu – Crvena zvezda, ki je drugi skupinski del končala na tretjem mestu. Zvezda je na koncu zbrala 18 zmag in šest porazov, Olimpija pa skupno trinajst zmag, 11-krat je bila prekratka. V drugem delu, v fazi top 8, je zmagala dvakrat.

Olimpijo zdaj čaka nekaj premora, nato pa boj s Crveno zvezdo. Foto: Aleš Fevžer

"Če bi moral dati oceno, bi dal prvemu delu lige ABA eno dobro osmico, drugemu delu pa dvojko ali mogoče trojko. Zakaj? Ker bi lahko igrali veliko veliko boljše, lahko bi tudi več zmagovali, a sezona je dolga, na žalost nas je tisti poraz proti Bourgu, če lahko tako rečem, uničil. A pomembno je, da se dvigujemo, dobro treniramo in gremo naprej," je prepričan Radović.

Tega s soigralci zdaj čaka nekaj odmora, saj Crveno zvezdo pred četrtfinalom lige ABA čaka še boj v play-inu v evroligi. Prva tekma med Olimpijo in Zvezdo bo tako šele drugi konec tedna v maju v Beogradu, druga teden dni kasneje v Ljubljani, morebitna tretja pa je predvidena od 22. do 25. maja.

"O Crveni zvezdi ne gre izgubljati besed. Vsi vemo, za koga gre, za evroligaša. V kadru imajo 18 košarkarjev, vsi so zelo kakovostni … A počakajmo, kot kaže, nas čaka nekaj premora. Najprej naj se oni lotijo tekem v evroligi, pa bomo potem videli, kako in kaj naprej," je dodal slovenski košarkar.

