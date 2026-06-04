Carolina lovi izenačenje proti Vegasu

V noči na petek bo v finalu lige NHL na sporedu druga tekma finalne serije. Hokejisti Carolina Hurricanes bodo na domačem ledu lovili izenačenje v seriji, Vegas Golden Knights pa bodo poskušali narediti nov korak proti Stanleyjevemu pokalu. Zmagovalec bo tisti, ki bo zmagal štirikrat.

V finalu se igra na štiri zmage, obe ekipi pa naskakujeta svojo drugo zmago v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Zasedba iz Raleigha v Carolini je slavila 2006, mlada ekipa iz Las Vegasa, ki je nastala šele 2017, pa pred tremi leti.

Liga NHL, finale, 5. junij

Finale lige NHL: Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights (4) /0:1/ / / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

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