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Avtor:
Sportal

Četrtek,
4. 6. 2026,
20.00

Osveženo pred

2 uri, 27 minut

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Carolina Hurricanes Vegas Golden Knights končnica Stanleyjev pokal liga NHL

Četrtek, 4. 6. 2026, 20.00

2 uri, 27 minut

Liga NHL, finale končnice, druga tekma

Carolina lovi izenačenje proti Vegasu

Avtor:
Sportal

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Seth Jarvis, Carolina Hurricanes | Foto Reuters

Foto: Reuters

V noči na petek bo v finalu lige NHL na sporedu druga tekma finalne serije. Hokejisti Carolina Hurricanes bodo na domačem ledu lovili izenačenje v seriji, Vegas Golden Knights pa bodo poskušali narediti nov korak proti Stanleyjevemu pokalu. Zmagovalec bo tisti, ki bo zmagal štirikrat.

V finalu se igra na štiri zmage, obe ekipi pa naskakujeta svojo drugo zmago v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Zasedba iz Raleigha  v Carolini je slavila 2006, mlada ekipa iz Las Vegasa, ki je nastala šele 2017, pa pred tremi leti.

Liga NHL, finale, 5. junij

Finale lige NHL:

Carolina Hurricanes Vegas Golden Knights (4) /0:1/

/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

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