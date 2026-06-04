Četrtek, 4. 6. 2026, 20.00
2 uri, 27 minut
Liga NHL, finale končnice, druga tekma
Carolina lovi izenačenje proti Vegasu
V noči na petek bo v finalu lige NHL na sporedu druga tekma finalne serije. Hokejisti Carolina Hurricanes bodo na domačem ledu lovili izenačenje v seriji, Vegas Golden Knights pa bodo poskušali narediti nov korak proti Stanleyjevemu pokalu. Zmagovalec bo tisti, ki bo zmagal štirikrat.
V finalu se igra na štiri zmage, obe ekipi pa naskakujeta svojo drugo zmago v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Zasedba iz Raleigha v Carolini je slavila 2006, mlada ekipa iz Las Vegasa, ki je nastala šele 2017, pa pred tremi leti.
Liga NHL, finale, 5. junij
Finale lige NHL:
Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights (4) /0:1/
/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.
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