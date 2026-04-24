Vodišek osmi v Hyeresu

Slovenski jadralec Toni Vodišek je regato serije Sailing Grand Slam v francoskem Hyeresu po današnji regati za medalje končal na osmem mestu v razredu formula kite, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.

Jadralci formule kite in razreda iQFOIL so se v zaključnih plovih že danes borili za medalje, ostali pa za uvrstitev med najboljših deset in sobotni finalni nastop.

Med najboljšo deseterico se je uvrstil tudi Vodišek. Regatni teden v Hyeresu je začel z zmago, v nadaljevanju večinoma držal četrto mesto ter po današnjem četrtfinalu končal kot osmi.

"Bila je dobra regata in veliko smo se naučili. Imamo možnost narediti vse in čez dva tedna gremo naprej na svetovno prvenstvo," je za zvezo dejal Vodišek.

Zmagal je Singapurec Maximilian Maeder pred Italijanom Riccardom Pianosijem in Kitajcem Qibinom Huangom.

Ostali Slovenci se niso uvrstili v finalne regate. Lina Eržen v iQFOiL je za las zgrešila zlato skupino, v srebrni se je uvrščala na vodilna mesta, regato v Hyeresu pa je končala na 29. mestu. Marina Vodišek v formuli kite je bila skupno 20.

Lin Pletikos se je v razredu Ilca 6 uvrstila v zlato skupino, ciljno črto zadnjega današnjega plova prejadrala kot tretja ter regato končala na skupnem 24. mestu v konkurenci 84 jadralk. Alenka Valenčič je bila 76.

"Teden je bil zanimiv in raznolik, imeli smo vse vetrovne pogoje in smeri, zato sem še bolj zadovoljna s svojim rezultatom. Odpravila sem nekatere napake iz prejšnjih regat, kar se mi je tukaj v Hyeresu res obrestovalo," je dejala Pletikos.

Luka Zabukovec, ki je jadral v srebrni skupini, se je v razredu Ilca 7 prebil na končno 81. mesto, Benjamin Aganovič pa je končal kot 119. med 136 jadralci.

Mlada Liam Al-Dilaimi in Iztok Kalc sta na prvi članski regati v razredu 49er končala na 42. mestu.