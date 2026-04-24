Avtor:
Š. L.

Petek,
24. 4. 2026,
10.50

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Jan Oblak Atletico Madrid Barcelona Real Madrid špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva La Liga

Špansko prvenstvo, 32. krog

Real Madrid lovi zadnji vlak

Real Madrid Girona Kylian Mbappe | Real Madrid se bo pomeril z Betisom. | Foto Reuters

Real Madrid se bo pomeril z Betisom.

Foto: Reuters

Z obračunom Betisa in Real Madrida se bo danes začel 32. krog španskega nogometnega prvenstva. Beli balet je na prejšnjem obračunu vendarle prekinil niz štirih zaporednih tekem v vseh tekmovanjih brez zmage, za vodilno Barcelono pa zaostaja že velikih devet točk. Blaugrana bo v soboto popoldne gostovala pri Getafeju. Atletico Madrid z Janom Oblakom, ki se je vrnil po poškodbi, bo zatem zvečer gostil Athletic Bilbao.

V taboru Reala sta sezono predčasno končala brazilski branilec Militao in turški vezist Arda Güler. Do konca prvenstva je ostalo le še šest tekem, za Real pa bo to prva od treh zaporednih gostujočih tekem, ki jo morajo v želji po naslovu, nad katerim v španski prestolnici še niso obupali, nujno dobiti.

V težkem položaju se je znašel tudi Atletico Madrid z Janom Oblakom, ki se je v prejšnjem krogu vrnil po poškodbi. Ekipo prihodnji teden čaka prva tekma polfinala lige prvakov, tako da bi bil pozitiven rezultat več kot dobrodošla popotnica v boju z Arsenalom. Atletico je izgubil kar sedemkrat na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih, v la ligi pa je v nizu štirih zaporednih porazov.

Špansko prvenstvo, 32. krog:

Petek, 24. april:

Sobota, 25. april:

Nedelja, 26. april:

Ponedeljek, 27. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

24 – Mbappe (Real Madrid)
21 – Muriqi (Mallorca)
16 – Budimir (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona)
14 – Torres (Barcelona)
12 – Lewandowski (Barcelona), Oyarzabal (Real Sociedad)
11 – Boye (Alaves), Iglesias (Celta), Raphinha (Barcelona), Vinicius Jr. (Real Madrid)
10 – De Frutos (Rayo Vallecano), Sorloth (Atletico)
9 - Duro (Valencia), Mikautadze (Villarreal), Moleiro (Villarreal), Vanat (Girona), Vinas (Oviedo)
...

