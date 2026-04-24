Enega od osmih uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo, bo tudi letos gostila Slovenija z Ljubljano. Do lani so s tekom, na katerem ciljna črta lovi tekmovalce, zbrali že 60,5 milijona evrov. Za volani zasledovalnih vozil bo letos med drugimi sedel smučarski skakalec Domen Prevc.

Letošnji slovenski uradni tek je bil razprodan že marca, so sporočili organizatorji. Dogodek po celem svetu poveže tekače v pomoči pri iskanju zdravila za poškodbe hrbtenjače in bo letos potekal že 13. Lani se je skupaj prijavilo več kot 310.000 ljudi, s startninami so zbrali 8,6 milijona evrov.

Tekači po vsem svetu startajo istočasno, pol ure zatem jim začnejo usklajeno slediti zasledovalna vozila. Njihova hitrost se vseskozi postopno zvišuje. Začnejo s 14 kilometri na uro in vse do 34, ko pri tej hitrosti vztrajajo do ujetja zadnjega tekmovalca na njihovi trasi.

Najboljši smučarski skakalec letošnje zime Prevc ne skriva navdušenja pred novim izzivom. "Ta dogodek ustvari posebno klimo, dobro kulturo, ki združi ogromno ljudi, zbere veliko sredstev, da se lahko nadaljuje razvoj rešitev za ljudi, ki imajo težave s hrbtenjačo. Zato je pomembno, da vsi nekaj doprinesemo k temu," je dejal Prevc.

Priznal je, da je letos želel teči, kupil že dve startni mesti, a ga je nato doletela čast, da vozi zasledovalno vozilo. "Bo malo drugače kot sicer za volanom, ampak bo tudi to zanimivo. Ljudi bi vzpodbudil, da na dogodku premikajo svoje meje, da mogoče podrejo svoj rekord," je še dodal skakalni šampion.

Letos bo trasa v Sloveniji nekoliko drugačna. Pretekla leta je tekmovalce peljala iz Ljubljane proti Domžalam in Kamniku. Tokrat bodo naredili krog po prestolnici, v smeri Bežigrada, Šiške, okoli Rožnika in nato nazaj proti centru. Tekače bo nato pot peljala preko Domžal, Šmarce do Kamnika. Za najvztrajnejše se bo pot nadaljevala preko Komende in Lahovč proti Vodicam.

V Sloveniji je za tek prijavljenih več kot 4500 tekačev. Še vedno lahko ostali sodelujejo z mobilno aplikacijo, preko katere lahko na svojem telefonu istočasno tečejo kjerkoli, zasledovalno vozilo pa bo v tem primeru virtualno, so še navedli slovenski prireditelji.