M. T., STA

Celjan doživljal grozo: izpraznili so mu račune, ostal je brez 250 tisoč evrov

Policija opozarja, da je pri tovrstnih preiskavah zelo pomembno, da se jih o kaznivih dejanjih obvesti takoj, kot je to storil oškodovanec z območja Celja.

Policija opozarja, da je pri tovrstnih preiskavah zelo pomembno, da se jih o kaznivih dejanjih obvesti takoj, kot je to storil oškodovanec z območja Celja.

Foto: Shutterstock

Celjski kriminalisti so kazensko ovadili neznane storilce, ki so osebi iz okolice Celja z goljufijo z bančnih računov pobrali več kot 250 tisoč evrov in sredstva nazadnje nakazali na račune kriptomenjalnic. S hitrim in medinstitucionalnim sodelovanjem je kriminalistom uspelo zavarovati 140 tisoč evrov in jih vrniti lastniku, so sporočili s policije.

Neznani storilci so oškodovanca prepričali, da mu lahko pomagajo vrniti denar, ki ga je lani vložil v spletno platformo, ki oglašuje upravljanje investicijskih oziroma hedge skladov ter trgovanje z delnicami, obveznicami in kriptovalutami.

Kritična napaka: goljufom so omogočili dostop do elektronskih naprav in bančnih računov

Oškodovana oseba je s ponudnikom storitve prek spleta podpisala pogodbo, storilcem pa v nadaljevanju z namestitvijo različnih spletnih orodij omogočila oddaljen dostop do svojih elektronskih naprav. Po prejetih navodilih je za namen izvedbe povrnitve denarja storilcem vsaj petnajstkrat posredovala potrditvene bančne kode, so pojasnili na Policijski upravi Celje.

Neznanci so z oškodovančevega varčevalnega in osebnega računa izvedli 21 internih prenosov denarja v znesku več kot 250 tisoč evrov. Denar so najprej nakazali na račune osmih komitentov poslovne banke, ki so že bili tarča njihovega predhodnega napada, goljufi pa so upravljali z njihovimi računi. Storilci so nato denar z računov osmih prejemnikov še isti dan nakazali na račune kriptomenjalnic.

Dvojna prevara

Bitcoin, heker | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Slovenke in Slovenci so na družbenih omrežjih Facebook in Instagram sicer že od lani tarče množične operacije, katere cilj je navezati stike z žrtvami spletnih prevar in jim domnevno ponuditi zelo hitro pomoč pri povrnitvi izgubljenega denarja, ki je izpuhtel v sumljivih spletnih naložbah. Akterji v ozadju imajo pripravljenih mnogo različnih scenarijev, kako žrtve prevar prepričati, da jim zaupajo svoje osebne podatke. Če to storijo, bodo prejeli sporočilo ali telefonski klic, ki pa njihovih težav ne bo rešil, temveč jim bo v primeru sledenja vsem navodilom povzročil dodatno škodo. Izpostavili se bodo tudi morebitnim mnogim prihodnjim nadležnim klicem spletnih goljufov. Preberite več na tej povezavi.

Policistom je uspelo povrniti 140 tisoč evrov

S hitrim in medinstitucionalno usklajenim sodelovanjem je kriminalistom uspelo zavarovati 140 tisoč evrov in denar vrniti lastniku, so zapisali na policiji.

Kot so opozorili, storilci pri tovrstnih kaznivih dejanjih najpogosteje uporabljajo račune kriptomenjalnic, saj sta identifikacija in zavarovanje odtujenega denarja na teh računih zahteven in dolgotrajen proces, ki vedno ne omogoči vračila ukradenega denarja.

Policijo je treba o poskusu goljufije oziroma izvedeni goljufiji obvestiti takoj

Poudarili so še, da je pri tovrstnih preiskavah zelo pomembno, da se jih o kaznivih dejanjih obvesti takoj, kot je to storil oškodovanec z območja Celja.

Zaradi goljufije na škodo fizične osebe so celjski kriminalisti na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

