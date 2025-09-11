Kolaps ogromne mreže laži: Poljska takoj v akcijo, dogaja se tudi v Sloveniji

Manj kot tri tedne po tem, ko se je na Poljskem zrušila piramidna shema oz. t. i. "klavnica prašičev" Coinplex, ki ima zelo močne vzporednice s podobnimi domnevnimi poskusi goljufij v Sloveniji , so poljski organi pregona že aretirali devet njenih glavnih lokalnih promotorjev. Resničnih akterjev v ozadju piramidne sheme medtem zagotovo ne bodo ujeli tako hitro, če sploh kdaj, saj najverjetneje delujejo iz jugovzhodne Azije. Slovenska policija je za Siol.net medtem potrdila, da tudi v Sloveniji trenutno poteka obsežna kriminalistična preiskava zloglasne piramidne sheme Conti, izredno podobne "poljskemu" Coinplexu, v katero je svoj denar v letu 2024 vložilo več kot deset tisoč Slovencev.

Pripadniki centralnega urada za boj proti kibernetski kriminaliteti v mestu Rzeszów na jugovzhodu Poljske so 1. septembra aretirali devet posameznikov, ki jih sumijo organiziranja, promoviranja in zagotavljanja nemotenega delovanja piramidne sheme, znane kot Coinplex, ki je od konca leta 2024 do letošnjega avgusta oškodovala na tisoče Poljakov.

Srhljiva podobnost z domnevno goljufijo, ki rekrutira Slovence in Slovenke



Coinplex je imel na Poljskem celo "uradne" prostore. Gre za taktiko goljufov, s katero piramidno shemo predstavijo kot legitimno podjetje. Foto: Google Street View

Spomnimo, Coinplex je vlagateljem obljubljal visoke dnevne donose na vloženi znesek z lažnim avtomatiziranim trgovanjem s kriptovalutami, v resnici pa jim je izplačeval del naložb oseb, ki so se v piramidno shemo včlanile za njimi. Ciljna skupina žrtev piramidne sheme Coinplex so bili skoraj izključno državljani in državljanke Poljske.



Kot smo opozorili na Siol.net, ima Coinplex tudi zelo močne vzporednice z domnevno piramidno shemo Nuvonex, ki ima trenutno še vedno aktivne spletne strani, osredotočala pa se je predvsem na Slovenijo, saj je bilo maja letos več kot 99 odstotkov obiskovalcev spletišč Nuvonexa iz Slovenije.



Coinplex je bil zelo podoben tudi lani propadli piramidni shemi Conti, ki je kolaps doživela le dan po tem, ko smo nanjo opozorili na Siol.net in v katero je denar po do zdaj dostopnih podatkih vložilo več kot deset tisoč Slovenk in Slovencev.

Poljski strokovnjaki za kibernetsko varnost so po kolapsu piramidne sheme Coinplex vse žrtve tudi pozvali, naj nemudoma izbrišejo istoimensko aplikacijo, saj so v njej odkrili potencialno zelo nevaren zlonameren program.

Hitra akcija poljskih preiskovalcev

Kot so v torek, 9. septembra, razkrili v poljskem centralnem uradu za boj proti kibernetski kriminaliteti, so takrat še domnevno piramidno shemo Coinplex po prejetih prijavah preiskovali več mesecev.

Na Poljskem se je že marca letos organizirala iniciativa Opozorilo pred Coinplexom, ki je poljske državljane in državljanke opozarjala na nevarnost vlaganja v to domnevno piramidno shemo. Po kolapsu Coinplexa so poljske pristojne organe tudi začeli pozivati, naj uvedejo postopke zoper osebe, ki so bile na Poljskem najodgovornejše za rekrutiranje novih članov in širjenje goljufije. Na fotografiji poljski policist med hišno preiskavo 1. septembra. Foto: Poljski centralni urad za boj proti kibernetski kriminaliteti

Med preiskavo so med drugim ugotovili, kdo so glavni promotorji Coinplexa na Poljskem, kar sicer ni bilo težko, saj so se javno izpostavljali na dogodkih za novačenje novih vlagateljev, in pa predvsem, da sredstva, ki so jih vplačevali novi rekruti, v resnici niso bila vložena v "avtomatizirano trgovanje s kriptovalutami", temveč so jih organizatorji uporabili za izplačevanje navideznih dobičkov drugim članim piramidne sheme.

1. septembra, le nekaj dni po tem, ko so poljski mediji začeli poročati o kolapsu Coinplexa, so v več mestih na Poljskem na kar 21 lokacijah nato začeli izvajati hišne preiskave. Poljski organi pregona so med racijami prostost odvzeli devetim posameznikom, ki so osumljeni, da so imeli ključno vlogo v hitrem širjenju piramidne sheme Coinplex na Poljskem.

Videoposnetek policijske racije, uperjene zoper promotorje Coinplexa na Poljskem:

Poljska policija je med hišnimi preiskavami zasegla tudi večje zneske v gotovini in vozila v skupni vrednosti blizu 400 tisoč evrov.

Glavni krivci so skoraj zagotovo še vedno na prostosti, ujeti jih bo zelo težko

V primeru Coinplex gre za t. i. piramidno shemo tipa "klikaj na gumbe za zaslužek". Takšne goljufije, ki so v zadnjih letih vse pogostejše, praviloma izvirajo iz jugovzhodne Azije, deležniki v ozadju pa imajo povezave s kitajskim organiziranim kriminalom – tudi v izvorni kodi spletnih strani Coinplexa je mogoče najti kitajske izraze.

Zasežena gotovina in promocijski materiali za piramidno shemo Coinplex. Foto: Poljski centralni urad za boj proti kibernetski kriminaliteti

Čeprav se evropski organi pregona v tovrstnih primerih občasno povežejo z ustreznimi institucijami v državah na drugi strani sveta, preiskave pogosto zaidejo v slepo ulico oz. rezultate pokažejo šele, ko se vanje aktivno vključijo organi pregona v državah, kjer naj bi delovale kibernetske kriminalne združbe. Glavni krivci za denarne izgube Poljakov so tako skoraj zagotovo še vedno na prostosti.

"Klavnice prašičev"



Piramidne sheme, kot je Coinplex, so znane tudi kot "klavnice prašičev". Gre za izraz, ki se vse pogosteje uporablja predvsem za piramidne sheme kitajskega izvora. Njihov cilj je stkati tesen odnos z žrtvami in jih prepričati, da se od svojega denarja ločijo v čim večjih zneskih. Ko deležniki v ozadju presodijo, da novega denarja ne bo več, vse skupaj ugasnejo in prekinejo vso komunikacijo z vlagatelji, ti pa večinoma ostanejo brez vsega. To je t. i. faza "klanja prašičev".

Kaj se dogaja v Sloveniji? Policija sprožila obsežno preiskavo.

Slovenska policija je 9. septembra lani, le nekaj dni po kolapsu piramidne sheme Conti, v kateri se je "opeklo" okrog deset tisoč Slovencev, potrdila, da je prejela več prijav oškodovancev. Piramidna shema Conti je bila v mnogo vidikih izredno podobna Coinplexu, ki je rovaril po Poljskem.

Foto: Matic Tomšič

Ker so poljski organi pregona promotorje Coinplexa na odgovornost poklicali zelo hitro – le nekaj dni po kolapsu piramidne sheme –, nas je zanimalo, kaj se s prijavami zoper organizatorje piramidne sheme Coinplex dogaja v Sloveniji. Od septembra lani namreč nismo zasledili nobenih informacij glede morebitnih preiskav ali celo vloženih ovadb.

S policije so za Siol.net sporočili, da v povezavi s prijavami zaradi piramidne sheme Conti trenutno poteka kriminalistična preiskava obsežnega sklopa kaznivih dejanj, ki jo usmerja Okrožno državno tožilstvo v Kopru. Več podrobnosti nam zaradi poteka preiskave niso mogli razkriti.

Oškodovali so do 15 tisoč Slovencev, odgovarjal ni nihče

Dejstvo je sicer, da promotorje piramidnih shem, sploh novejših, ki so povezane s kriptovalutami, v Sloveniji sicer le redko doletijo kakršnekoli posledice.

Za primer vzemimo piramidno shemo OneCoin, globalno eno največjih v zadnjem desetletju. Glavna organizatorja piramidne sheme OneCoin sta trenutno na FBI-jevem seznamu najbolj iskanih kriminalcev na svetu (Ruja Ignatova) oz. v zaporu v Združenih državah Amerike (Sebastian Greenwood).

Promocijski dogodek za OneCoin v Sloveniji leta 2017 Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V javnosti so medtem zelo dobro znana imena glavnih slovenskih promotorjev OneCoina, ki so v piramidno shemo med letoma 2015 in 2018 neposredno ali posredno rekrutirali od deset do kar 15 tisoč Slovencev. Informacij o tem, da bi slovenski organi pregona kdajkoli preiskovali katerega od njih, nimamo. Nekateri so se po propadu piramidne sheme celo začeli ukvarjati z drugimi podobnimi projekti, nekateri so kupovali luksuzne nepremičnine (vir), nekateri pa so se preselili v tujino.