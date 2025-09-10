Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Sreda,
10. 9. 2025,
14.02

21 minut

Slovenija digitalna banka črni seznam revolucija

Sreda, 10. 9. 2025, 14.02

21 minut

Revolut: Slovenija edina članica EU na črni listi

J. L.

Revolut | Slovenija se je znašla na črni listi pri digitalni banki Revolut | Foto Guliverimage

Slovenija se je znašla na črni listi pri digitalni banki Revolut

Foto: Guliverimage

Britanska digitalna banka Revolut je za Forbes Slovenija uradno potrdila, da se Slovenija nahaja na t. i. črni listi njihove ameriške platforme. To pomeni, da uporabniki v ZDA ne morejo prek Revoluta pošiljati denarja v Slovenijo ali ga prejemati iz nje - tako fizične kot pravne osebe.

Zanimivo je, da je Slovenija edina članica EU na tem seznamu, poleg nje pa so na njem še države, kot so Afganistan, Iran, Severna Koreja in Rusija. Na britanski različici spletne strani Revoluta Slovenije na seznamu ni.

Vzroki so lahko različni

Razlogi za uvrstitev Slovenije na seznam ostajajo nepojasnjeni. Revolut komentarjev ne daje, slovenska Banka Slovenije pa pojasnjuje, da za nadzor nad Revolutom skrbi centralna banka Litve. Ta odgovora še ni podala.

"Možnosti za to je več, od zgolj tehničnih do vsebinskih. Seznamov sankcijskih list in potencialnih razlogov za uvrstitev Slovenije nanje v Banki Slovenije ne vodimo, zato predlagamo, da se obrnete na za to pristojne institucije," so za Forbes pojasnili pri slovenski centralni banki.

Slovenija digitalna banka črni seznam revolucija
