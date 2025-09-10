Revolut: Slovenija edina članica EU na črni listi

Britanska digitalna banka Revolut je za Forbes Slovenija uradno potrdila, da se Slovenija nahaja na t. i. črni listi njihove ameriške platforme. To pomeni, da uporabniki v ZDA ne morejo prek Revoluta pošiljati denarja v Slovenijo ali ga prejemati iz nje - tako fizične kot pravne osebe.

Zanimivo je, da je Slovenija edina članica EU na tem seznamu, poleg nje pa so na njem še države, kot so Afganistan, Iran, Severna Koreja in Rusija. Na britanski različici spletne strani Revoluta Slovenije na seznamu ni.

Vzroki so lahko različni

Razlogi za uvrstitev Slovenije na seznam ostajajo nepojasnjeni. Revolut komentarjev ne daje, slovenska Banka Slovenije pa pojasnjuje, da za nadzor nad Revolutom skrbi centralna banka Litve. Ta odgovora še ni podala.

"Možnosti za to je več, od zgolj tehničnih do vsebinskih. Seznamov sankcijskih list in potencialnih razlogov za uvrstitev Slovenije nanje v Banki Slovenije ne vodimo, zato predlagamo, da se obrnete na za to pristojne institucije," so za Forbes pojasnili pri slovenski centralni banki.