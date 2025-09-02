Slovenka britansko družbo ogoljufala za več kot sto tisoč evrov

52 letna slovenska državljanka, direktorica in večinska lastnica britanske družbe je pri sklenitvi posla preslepila odgovorne osebe in lastnike druge britanske družbe, so sporočili s PU Koper.

Koprski kriminalisti so na podlagi prejete prijave oškodovane britanske družbe uspešno preiskali kaznivo dejanje s področja gospodarske kriminalitete.

S preiskavo je bilo ugotovljeno, da je 52-letna slovenska državljanka kot direktorica in večinska lastnica britanske družbe pri sklenitvi posla preslepila odgovorne osebe in lastnike oškodovane britanske družbe, in sicer tako, da jim je obljubila zelo visoke mesečne donose na denarna sredstva, ki bi jih oškodovana družba vložila v njeno družbo, pri čemer naj bi osumljenkina družba obljubljeni donos ustvarila z vlaganjem teh sredstev v kriptovalute in nato trgovanjem z njimi na zunajborznih trgih, pri tem pa naj bi omenjeni posel potekal praktično brez tveganja.

Britanski družbi Slovenke nakazali visoke denarne zneske

Odgovorne osebe oškodovane britanske družbe so verjele osumljeni, zaradi česar so v imenu svoje družbe nakazali denarne zneske na bančne račune družbe v lasti osumljene. Osumljena oziroma njena britanska družba je nato v letu 2021 oškodovani britanski družbi izplačala manjši del obljubljenih donosov, nato pa ne več.

Osumljena je nato v prvi polovici leta 2022 prekinila vso komunikacijo z odgovornimi osebami oškodovane britanske družbe in je zanje postala nedosegljiva. Vloženih sredstev oziroma glavnice ni nikoli vrnila. Z obljubljenimi zelo visokimi mesečnimi donosi je zgolj privabila vlagatelje, da vložijo sredstva v njeno družbo, nikoli pa ni imela namena teh sredstev povrniti. Ves čas je naklepala, da si ta sredstva oziroma njihov večji del protipravno prilasti. S tem dejanjem je oškodovala britansko družbo za več kot sto tisoč evrov.

Grozi ji visoka zaporna kazen

Kriminalisti so preiskavo zaključili s podajo kazenske ovadbe na Okrožno državno tožilstvo v Kopru zoper 52-letno slovensko državljanko, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Poslovne goljufije, za katero je zagrožena kazen od enega do desetih let zapora.