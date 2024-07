Slovenci in Slovenke v zadnjem obdobju prek sporočil SMS prejemajo ponudbe za preprosto dodatno delo na daljavo prek osebnega računalnika ali pametnega telefona, pri čemer dnevno plačilo znaša od najmanj 20 pa vse do več tisoč evrov. V resnici gre za delo, pri katerem boste, če se zanj odločite, izgubili denar, in to ne malo.