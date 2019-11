Pravljic je konec: razkrita resnica o kriminalnem imperiju "kriptokraljice"

V New Yorku je v sredo potekal drugi dan sojenja, na katerem je kot ključna priča tožilstva nastopil Konstantin Ignatov, Bolgar z nemškim potnim listom, ki so ga ameriške oblasti aretirale marca letos . Gre za brata Ruje Ignatove, prvega obraza denarne mreže OneCoin , ki je pod pretvezo, da gre za kriptovaluto, ljudi po vsem svetu, tudi okrog 14.000 Slovencev , opeharila za več kot tri milijarde evrov. Ignatov, ki je v letu pred aretacijo prevzel vajeti OneCoina, je na sodišču razkril številne podrobnosti o nezakonitih dejavnostih svoje že dve leti skrivajoče se sestre in poudaril tudi, da se je zavedal , da je OneCoin prevara.

Na sodišču v New Yorku se je ta teden začelo sojenje ameriškemu odvetniku Marku Scottu, ki ga obtožnica bremeni pranja okrog 360 milijonov evrov (400 milijonov dolarjev) za denarno mrežo OneCoin.

To je leta 2014 ustanovila Bolgarka Ruja Ignatova in z visokoletečimi napovedmi, da bo istoimenska (domnevna) kriptovaluta, na kateri je slonela denarna veriga, torej onecoin, v nekaj letih postala novi bitcoin, k včlanitvi v OneCoin prepričala več kot 3,6 milijona ljudi po vsem svetu.

Slogan domnevne kriptovalute onecoin je bil Bitcoin Killer oziroma "ubijalec bitcoina". Ta na odprtem trgu danes kotira pri okrog 8.500 evrih, cena onecoina, ki bi moral po zagotovilih podjetja na odprti trg priti 8. oktobra 2018, pa je še vedno določena interno s strani podjetja, saj ponudbe in povpraševanja zaradi odsotnosti trgovanja na borzi preprosto ni. Koliko je vreden en onecoin, je zato večidel brezpredmetno, saj ga lastniki ne morejo prodati nikjer. Zapravijo ga lahko le na Onecoinovi lastni platformi Dealshaker, ki pa bolj kot na resno spletno trgovino spominja na boljši trg, za nameček pa na njej kar mrgoli lažnih ponudb oziroma zasebnih ponudb za točno določene osebe, pri katerih je zelo verjetno, da v ozadju potekajo tudi transakcije klasičnega denarja, torej evrov ali druge valute. Foto: YouTube

Med njimi je bilo po ocenah (nekdanjih) slovenskih promotorjev OneCoina tudi okrog 14.000 Slovencev, ki so k lahko k denarni mreži pristopili z vplačili od 110 pa kar do 55.000 evrov. Vodstvo OneCoina jim je zagotovilo, da bodo svoje onecoine lahko prodali na borzi in mastno zaslužili, a to se kljub obljubam še vedno ni zgodilo in se zdaj skoraj zagotovo tudi nikoli ne bo.

Sojenje Marku Scottu bo namreč imelo velik vpliv na prihodnost in verjetno tudi nadaljnji obstoj OneCoina, ki tako ali tako že zdaj stoji na majavih nogah, saj so ga zapustili tako rekoč vsi nekdaj najpomembnejši voditelji in promotorji na čelu z ustanoviteljico Rujo Ignatovo, ki je neznano kam izginila pred dvema letoma.

Na sodišču newyorškega južnega okrožja se je kot ključna priča tožilstva na obravnavi v sredo namreč pojavil Konstantin Ignatov, brat Ruje Ignatove in zadnji šef OneCoina, ki ga je od marca letos, ko so agenti FBI Ignatova aretirali v Los Angelesu, vodil neznano kdo.

Konstantin Ignatov je kot vodja Onecoina in povezanega podjetja OneLife lani na dogodku v Kolumbiji zatrjeval, da sta njemu in njegovi sestri Ruji najbolj od vsega pomembna zvestoba in zaupanje, kar zdaj zveni precej ironično, saj je na sodišču v ZDA v sredo izdal precej njenih skrivnosti. | Foto: OneLife.eu

Konstantina Ignatova so v ZDA obtožili finančne goljufije, obsojen bi lahko bil tudi na dvajset let zapora. Krivde sprva ni priznal, nato pa je obrnil ploščo in s priznanjem začel sodelovati z ameriškim pravosodnim ministrstvom, je povedal na včerajšnji obravnavi v New Yorku, ki jo je v živo prek Twitterja spremljal redni poročevalec z newyorškega južnega okrožnega sodišča Matthew Russell Lee (Inner City Press).

OK - #OneCoin trial of Mark Scott continues with Konstantin Ignatov on stand at 9:30, before that lawyers' arguments about Scott's state of mind @SDNYLIVE - yesterday's stories https://t.co/6ee8gVhv7m and https://t.co/de4yKix4KS, and below, thread pic.twitter.com/bEAKemEqv3 — Inner City Press (@innercitypress) November 6, 2019

"Računalnik sem v Las Vegasu vrgel v smeti, nisem hotel, da me ujamejo."

Ignatov je dejal, da je marca ob aretaciji sprva lagal o svoji vpletenosti v OneCoin: "Vedel sem, da delam za prevaro, zato nisem hotel, da me ujamejo. Stvari so postajale resne, strah me je bilo iti v zapor," je priznal to, na kar finančni strokovnjaki in strokovnjaki za kriptovalute opozarjajo že leta, promotorji Onecoina pa vztrajno zanikajo - da je OneCoin opeharil ljudi, ki so vanj vložili na stotine in tisoče evrov prihrankov ali celo kreditov.

To je eden od diapozitivov, s katerimi so promotorji, ki so zdaj povečini že poniknili oziroma predstavljajo druge podobne "poslovne priložnosti", Slovence med letoma 2015 in 2017 vabili k naložbi v Onecoin. Tisti, ki danes še vedno verjamejo, da bodo svoje onecoine nekoč lahko zamenjali za evre, zdaj trdijo, da so promotorji ravnali narobe in da so srž Onecoina pravzaprav izobraževalni paketi, katerih kupci onecoine prejmejo brezplačno. To je bila zvita strategija, s katero se je Onecoin otepal obtožb, da ponuja naložbo, a dejstvo je, da so obljube o bogastvu in visokih donosih prihajale s samega vrha organizacije, med drugim tudi od Ruje Ignatove. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na OneCoin smo na Siol.net prvič opozorili že februarja 2016. Naš članek je nato razčlenil in za nesmisel označil eden od nekdanjih slovenskih promotorjev Onecoina, ki je potem maja 2017 izbrisal vse dokaze, da je bil kadarkoli povezan z OneCoinom, in začel ponujati tečaje za trgovanje s kriptovalutami.

Bolgar z nemškim potnim listom je na sodišču razkril tudi številne podrobnosti iz zakulisnega dogajanja v vrhu OneCoina, za katere ni do zdaj vedel še tako rekoč nihče.

Prispevek o Onecoinu v oddaji Argument na Planet TV:

Denarja toliko, da bi ga lahko nakladali z lopato

Ruja Ignatova je z organizacijo OneCoin po besedah njenega brata osebno zaslužila okrog pol milijarde ameriških dolarjev (450 milijonov evrov). Denar je zapravljala za ekstravagantne nakupe, kot so luksuzni vili v Frankfurtu in Dubaju, jahta z imenom njene hčerke, milijone dolarjev vredne kose nakita in drage avtomobile znamk Porsche in Lexus.

Edini vir prihodkov Ruje Ignatove so bila vplačila novih članov Onecoina, je na sodišču pojasnil njen brat. Foto: Facebook

Lexus, pravi Ignatov, je bil oklepljen, saj se je Ruja Ignatova zelo bala nezadovoljnih članov OneCoina, ki bi se ji hoteli maščevati zaradi neizpolnjenih obljub. Tudi sam je imel nekajkrat bližnja srečanja z razjarjenimi vlagatelji.

"Klicali so me po telefonu in mi grozili s smrtjo, nekdo mi je v hrbet potisnil pištolo, strpali so me v kombi in me peljali na obrobje Sofije (prestolnica Bolgarije, op. p.), name se je spravila tolpa motoristov".

V Sofiji, na predstavništvu podjetja, ki ima sedež trenutno sicer v Dubaju, je imel OneCoin kot manjša soba velik sef z denarjem ljudi, ki so se včlanili z nakupom enega od izobraževalnih paketov.

Še večji sef in sicer kar celotno stanovanje pa je imel Onecoin v Hong Kongu. O tem, koliko denarja je bilo tam, veliko pove razkritje Ignatova, da je soustanovitelj Onecoina Sebastian Greenwood, ki smo ga leta 2011 spoznali tudi v Sloveniji, nekoč v upanju, da ga ne bodo dobili, iz stanovanja ukradel 90 milijonov evrov.

Za Onecoin so delale "opice"



Tako je videti zunanjost predstavništva Onecoina, podjetja, ki se je v času največjega navala vlagateljev primerjalo s svetovnimi tehnološkimi velikani, kot so Apple, Microsoft in Amazon, v bolgarski prestolnici. Foto: Google Zemljevidi

Takole je videti zunanjost bolgarskega predstavništva OneCoina, podjetja, ki se je med največjim navalom novih članov primerjalo s svetovnimi tehnološkimi velikani, kot so Microsoft, Apple, Google in Amazon.



Konstantin Ignatov je na sojenju sicer razkril, da je OneCoin denarne prilive selil med številnimi podjetji v davčnih oazah. Te so za OneCoin ustanavljali sodelavci, ki jim je vodstvo podjetja pravilo "opice".

Vse bolj paranoična Ruja je filmsko vohunila za lastnim ljubimcem, ki jo je bil, da bi si rešil lastno kožo, pripravljen izdati FBI

Ignatov je razkril tudi, da je bila njegova sicer poročena sestra Ruja Ignatova (med obravnavo je sicer ni niti enkrat imenoval kot svojo sestro, temveč zgolj kot Rujo) v razmerju z Gilbertom Armento, ki naj bi v preteklosti pral denar za različne mednarodne kriminalne združbe, to je počel tudi za OneCoin.

Rujo Ignatovo je med drugim zaznamoval izrazit kult osebnosti. Navdušenci nad Onecoinom so jo občasno častili po božje in jo označili za kriptokraljico, eno največjih strokovnjakinj za kriptovalute na svetu, pa čeprav je v tem kontekstu nikoli ni omenil niti en verodostojen svetovni medij. Foto: YouTube

Gilberto Armenta je po besedah Ignatova začel sodelovati z ameriško obveščevalno agencijo FBI. Eden od drugih sodelavcev Ruje, ki so zanjo prali denar, je po njenem naročilu kupil stanovanje v ZDA, ki se je nahajalo neposredno pod Armentovim, in v strop zvrtal luknjo, prek katere so mu nato prisluškovali.

Ignatova je prek prisluhov izvedela ne le to, da Armenta sodeluje z FBI, temveč tudi, da ne namerava zapustiti svoje žene.

To je bil ob vse večjem pritisku zaradi številnih preiskav OneCoina eden od povodov za izginotje Ruje Ignatove, saj je po tem razpletu dogodkov bratu naročila, naj ji priskrbi letalsko karto do Dunaja in nato še do Aten.

Ruja Ignatova je neznano kam izginila jeseni 2017. Promotorji Onecoina so njeno odsotnost opravičevali na vse možne načine: da se je umaknila, ker bo rodila otroka (ki ga je sicer že konec leta 2016), ker bo podjetje vodila iz ozadja, ker je tarča groženj, ker je že dosegla svojo vizijo, da se v resnici sploh ni umaknila, temveč še naprej vodi podjetje. Enotne razlage za njeno odsotnost ni bilo. Foto: YouTube/Posnetek zaslona

Ko je bila v grški prestolnici, je Ruja Ignatova razkrila, da se bo srečala z nekom, ki govori rusko, poznala naj bi nekaj zelo vplivnih in bogatih Rusov. To je bilo tudi zadnjikrat, da je Ignatov komuniciral s svojo sestro.

Se bo kmalu zgodil popoln razpad sistema?

Sojenje odvetniku Marku Scottu bo trajalo dva ali tri tedne, kakšna bo usoda Konstantina Ignatova, pa še ni znano.

Na tej točki je sicer jasno, da je prihodnost OneCoina v najboljšem primeru negotova, v najslabšem pa verjetno kmalu sledi razpad sistema, ki trenutno visi na res tanki nitki.

OneCoinovo ladjo so namreč zapustili vsi vidni predstavniki, trenutno pa sploh ni znano, kdo jo usmerja. Borze za zamenjavo onecoinov v evre in druge valute kljub obljubam, da bo odprta še letos, še vedno ni. Septembra je OneCoinov (neuradni) piarovec Igor Krnić ugasnil tudi spletni forum, na katerem so vlagatelji lahko dobili informacije o napredku borze in dogajanju v podjetju.

A še najbolj bi lahko bolelo priznanje Konstantina Ignatova, da je vedel, da je vse skupaj prevara. V skupnosti OneCoina je podobno kot Ruja Ignatova v zadnjem času tudi on namreč užival podoben ugled in imel status nezmotljivega vodje. Na spletu se je pojavila celo peticija za njegovo izpustitev iz pripora, podpisalo jo je že skoraj 20.000 ljudi.

