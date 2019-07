Je niti v ozadju novačenja Slovencev v ljubljanskih hotelih vlekla mafija?

Ruja Ignatova in Konstantin Ignatov. Prva je začela sago o Onecoinu in izginila, drugi zdaj s priporom v v ZDA plačuje tudi za njena dejanja. Več kot deset tisoč Slovencev se medtem sprašuje, ali bodo denar, ki so ga zaupali bolgarski navezi, kdaj dobili nazaj.

Vodstvo denarne mreže Onecoin, ki je z obljubami o velikih zaslužkih z naložbo v istoimensko domnevno kriptovaluto v to potegnilo okrog 14 tisoč Slovencev ter na vrhuncu delovanja v Sloveniji med letoma 2016 in 2017 vsak teden prirejalo predstavitvene dogodke v ljubljanskih hotelih, naj bi bilo po najnovejših informacijah neposredno povezano z vzhodnoevropskim organiziranim kriminalom.

Ameriške oblasti so 6. marca letos v Los Angelesu aretirale Konstantina Ignatova, brata ustanoviteljice Onecoina Ruje Ignatove in aktualnega prvega moža Onecoina.

Onecoin so na velikih mednarodnih dogodkih promotorji (na fotografiji njegova ustanoviteljica, Bolgarka Ruja Ignatova) slavili kot "ubijalca bitcoina". Foto: YouTube

Na prvem zaslišanju v Los Angelesu je Ignatov trdil, da je v ZDA prišel na obisk k prijatelju in da je pri Onecoinu zaposlen zgolj kot motivacijski govorec, je razvidno iz zapisnika zaslišanja, ki ga je newyorško tožilstvo - Ignatov na sojenje namreč čaka v New Yorku - izdalo prejšnji teden.

Sodišče v New Yorku je pred dnevi zavrnilo prošnjo odvetnikov Konstantina Ignatova, ki so od sodišča zahtevali dovoljenje, da Ignatov sojenje počaka na prostosti. Po mnenju sodišča bi to predstavljalo preveliko ekonomsko tveganje, saj je denarna mreža Onecoin drugod po svetu še vedno v pogonu. Ignatov je bil sicer pripravljen plačati zelo visoko varščino, odvetniki so predlagali še nekaj drugih dragih varovalk, ki bi zagotovile, da bo sojenje počakal v ZDA. A ker Ignatov uradno nima drugih prihodkov kot tistih z naslova Onecoina, ta pa jih prejema z vplačili sodelujočih v mrežnem marketingu, bi to pomenilo, da bi njegovo varščino in druge stroške pravzaprav plačali tisti, za katere sodstvo ZDA Ignatovu očita, da jih je z Onecoinom opeharil. Foto: Facebook

Ignatov je bil v času aretacije v resnici že nekaj časa vodja menedžmenta Onecoina, kar je ne nazadnje razkril tudi sam na svojem profilu na Facebooku, na YouTubu pa je mogoče najti tudi številne videoposnetke s promocijskih dogodkov v letu 2018, na katerih Ignatov nastopa kot prvi mož Onecoina.

Iz sodnega zapisnika je razvidno tudi, da se je tožilstvo dokopalo do informacije, da je Ignatov neposredno povezan z enim največjih mednarodnih prekupčevalcev prepovedanih drug, ki igra tudi pomembno vlogo v eni od združb organiziranega kriminala v vzhodni Evropi.

Tožilstvo je še razkrilo, da je na mobilnem telefonu Konstantina Ignatova odkrilo telefonsko številko osebe, ki je vpletena v vzhodnoevropski organizirani kriminal. "Zaradi tega vemo, da se poznata in sta v stiku," so še zatrdili. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Gre za osebo, ki je imela v Onecoinu tudi položaj vodje varnosti, pomagala pa naj bi tudi izginiti Ruji Ignatovi, ustanoviteljici Onecoina. Ruja se, čeprav jo precej privržencev Onecoina kuje v zvezde, v javnosti ni pojavila oziroma se oglasila že od konca leta 2017. ZDA so sicer ravno v tistem času proti njej spisale obtožnico, ki je postala javna marca letos ob aretaciji njenega brata.

Kdaj se bo začelo sojenje Ignatovu, bo znano v prihodnjih tednih.

Visokoleteče obljube slovenskih promotorjev Onecoina, ki so se vsi po vrsti že potuhnili, so premamile 14 tisoč ljudi

Onecoin je bil predvsem v letih 2016 in 2017 zelo aktiven tudi v Sloveniji, večinoma pa so ga promovirali posamezniki, ki so že bili domači na sceni mrežnega marketinga. V Onecoin jih je precej prišlo iz denarne mreže Unaico, v kateri so promovirali družbeno omrežje SiteTalk.

Eden od diapozitivov, s katerimi so na srečanjih potencialne slovenske vlagatelje vabili k naložbi v onecoin. Podjetji OneCoin in OneLife sta kasneje, ko so se nadnju zgrnile obtožbe, da ponujajo naložbo brez otipljivega izdelka in da vodijo piramidno shemo, sicer zamenjali ploščo in začeli trditi, da lahko ljudje pri njih kupijo samo izobraževalne pakete, onecoin kot glavni produkt pa naj bi reklamirali zgolj neodvisni promotorji, ki "nimajo pojma". A to je bila debela laž, saj je onecoin, ki naj bi pometel s kriptovaluto bitcoin, kot naložbo predstavljala tudi sama Ruja Ignatova, ustanoviteljica podjetja OneCoin. Razen rudarjenja, ki pa nikoli ni bilo res dokazano, saj Onecoin ne omogoča vpogleda v blockchain, se sicer ni uresničila nobena od naštetih faz. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Uradnih podatkov o tem, koliko Slovencev je svoj denar vložilo v Onecoin, ni. Ocene so se gibale med 10 tisoč in 15 tisoč, predstavitev ene od slovenskih promotork Onecoina, ki je bila na splet naložena novembra lani, pa navaja številko 14 tisoč.

Vpleteni v promocijo poslovne priložnosti prek Onecoina so v letih 2016 in 2017 organizirali tedenska srečanja v več hotelih v Ljubljani, na katerih je potekalo novačenje novih članov denarne mreže. Onecoin je bil prisotnim na teh sestankih predstavljen kot zanesljiva priložnost za eksponenten zaslužek.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču je aprila 2016 potekal tudi velik regijski dogodek za promocijo poslovne priložnosti Onecoin, na katerem sta nastopala tudi mednarodno prepoznavna člana mreže Kenny Nordlund in Frank Ricketts.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Nobeden od "velikih vodij", ki so bili na ljubljanskem dogodku 9. aprila 2016 najglasnejši, danes ni več povezan z Onecoinom.

Nordlund je začel promovirati novo poslovno priložnost CrowdBridge Global, ki združuje kriptovalute, nepremičninski trg in še nekaj drugih področij, a je v srži zelo podobna Onecoinu. Več o tem preberite tukaj. H CrowdBridge Global se je skupaj z Nordlundom sicer preselil tudi slovenski organizator ljubljanskega dogodka za Onecoin.

Frank Ricketts je medtem organiziral svojo novo denarno mrežo, in sicer Orientum+, ki ga je na skrivaj promoviral tudi eden od nekdanjih velikih slovenskih zagovornikov Onecoina.

Onecoin vlagateljem domnevne kriptovalute onecoin ni prodajal neposredno, s čimer so se v podjetju poskusili izogniti obtožbam, da ponujajo naložbo. Namesto tega so prodajali izobraževalne pakete, zraven katerih je kupec dobil določeno število brezplačnih žetonov, te pa je lahko nato zamenjal za onecoine. Jasno je bilo sicer, da je srž vsega prav pridobivanje onecoinov - ne le, da so nekateri samo zaradi tega kupili več istih izobraževalnih kompletov, na velikih dogodkih za promocijo onecoina izobraževalnega materiala tako rekoč sploh niso omenjali. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Prav tako so se od Onecoina do danes distancirali tako rekoč vsi slovenski promotorji, ki so v slavnostnih oblekah v letih 2016 in 2017 paradirali po sejnih dvoranah ljubljanskih hotelov in slušateljem obljubljali hiter zaslužek.

Na Facebooku so se v zadnjih tednih medtem pojavili pozivi slovenskih vlagateljev k skupinskim tožbam, saj počasi postaja jasno, da denarja ne bodo dobili nazaj:

Ta komentar je bil na profilu nekdanjega slovenskega promotorja Onecoina objavljen pred samo šestimi tedni. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

