Imperij "kriptokraljice" se ruši, denar več tisoč Slovencev verjetno izgubljen #video

Zdi se, da se zgodba podjetij OneCoin in OneLife, ki sta na krilih domnevne kriptovalute onecoin vlagateljem po vsem svetu, tudi v Sloveniji, pobrali več kot tri milijarde evrov, počasi bliža koncu. Ne le, da se ustanoviteljica OneCoina skriva že leto in pol, njen brat, zadnji začasni šef denarne mreže, pa v ZDA čaka sojenje - ta teden je OneCoin prejel še nekaj hudih udarcev, po katerih se bo zelo težko pobrati.

Prvi udarec

Na sodišču v New Yorku je bila v torek v imenu tožnice Christine Grablis vložena tožba zoper podjetje OneCoin Ltd. in štiri posameznike, med drugim Rujo Ignatovo, ustanoviteljico OneCoina, njenega brata Konstantina Ignatova in Šveda Sebastiana Greenwooda, ki je bil pri OneCoinu od vsega začetka.

Grablisova je s sodelovanjem v denarni mreži podjetja OneCoin izgubila več kot 100 tisoč evrov. Sodišče v New Yorku poziva, naj njeno tožbo klasificira kot skupinsko tožbo, da bodo lahko pravico poiskale tudi druge žrtve OneCoina v ZDA, je poročal ameriški poslovni medij Bloomberg.

Britanski medij Metro je medtem v torek razkril, da so bile v povezavi z OneCoinom v marcu in aprilu aretirane tri osebe.

Drugi udarec

Da ne bo več promoviral podjetij OneLife in OneCoin, je v torek na Facebooku sporočil Jose Gordo, eden od v hierarhiji denarne mreže najvišje uvrščenih posameznikov in domnevni član tako imenovanega notranjega kroga OneCoinove elite, ki je imela dostop do vseh informacij o tem, kaj se dogaja v ozadju.

Gordo je bil pravzaprav še zadnji "velikan" industrije mrežnega marketinga od tistih, ki so se leta 2015 pridružili OneCoinu in ga nato promovirali kot najboljšo poslovno priložnost vseh časov. Drugi so medtem že ali začeli ponujati druge izjemne naložbe ali pa so se zavili v molk in se poslovili od javnega nastopanja.

Razbežala se je tudi večina nekdaj "najglasnejših" Slovencev



Prav nič drugače ni bilo z večino največjih slovenskih promotorjev "kriptovalute" onecoin: večina tistih, ki so obiskovalce dogodkov poskusili prepričati, naj se v sistem včlanijo prek njih, se je preselila k drugim podobnim projektom ali pa so postali svetovalci za nakupe kriptovalut, vprašanjem o svoji pretekli vpletenosti v OneCoin pa se izogibajo.



Eden od diapozitivov, s katerimi so na srečanjih potencialne slovenske vlagatelje vabili k naložbi v onecoin. Podjetji OneCoin in OneLife sta kasneje, ko so se nadnju zgrnile obtožbe, da ponujajo naložbo brez otipljivega izdelka in da vodijo piramidno shemo, sicer zamenjali ploščo in začeli trditi, da lahko ljudje pri njih kupijo samo izobraževalne pakete, onecoin kot glavni produkt pa naj bi reklamirali zgolj neodvisni promotorji, ki "nimajo pojma". A to je bila debela laž, saj je onecoin, ki naj bi po njenih besedah pometel s kriptovaluto bitcoin, kot naložbo predstavljala tudi sama Ruja Ignatova, ustanoviteljica podjetja OneCoin. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Aprila je OneCoin oziroma OneLife sicer zapustil še zadnji od nekdaj glavnih slovenskih promotorjev, ker naj bi njegovi družini nekdo poslal sramotilno pismo. Z družbenega omrežja Facebook je tudi izbrisal svoj uporabniški račun in ustvaril novega.

Tretji udarec

Zgodbo o OneCoinu predstavlja vse več svetovno znanih medijev. V torek je izpoved ženske, ki je z vpletenostjo v OneCoin zapravila ogromno svojega denarja in denarja družinskih članov in prijateljev, zdaj pa na Facebooku pomaga žrtvam omenjene denarne mreže, objavil Metro, najbolj bran dnevni časopis in eden najbolj obiskanih spletnih medijev v Veliki Britaniji.

Ko se je marca razvedelo, da so Konstantina Ignatova aretiralo v ZDA in proti njemu ter njegovi sestri Ruji zaradi onecoina spisali obtožnico, so o tem poročali tako rekoč vsi največji svetovni mediji. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Četrti udarec

Približno 3,5 milijona ljudi, ki so kupili enega od izobraževalnih paketov in prek njega prišli do domnevne kriptovalute onecoin (domnevne zato, ker ni izpodbitnega dokaza, da seznam transakcij res obstaja), še vedno čaka, da bodo svoje onecoine lahko prodali na borzi, kar so jim v letih 2015 in 2016, ko se je OneCoinu pridružilo največ ljudi, tudi obljubili.

Upanja za to je vse manj, saj se podjetji na vprašanja o odprtju borze, ki so ga prestavili že nekajkrat, preprosto ne odzivata več. Profila OneCoin in OneLife sta bila na Facebooku nazadnje aktivna 21. februarja, njuni administratorji pa se zdaj ne trudijo več niti brisati komentarjev uporabnikov, ki vedno bolj obupano sprašujejo, kdaj bodo nekaj vloženega denarja vendarle lahko dobili nazaj.

Nekateri člani mreže OneCoin trdijo, da sploh ne potrebujejo borze, ker lahko svoje onecoine zapravijo na platformi DealShaker. Gre za spletno trgovino, kjer je mogoče onecoine zamenjati za kupone, te pa nato unovčiti za dobrine in storitve, kot sta vreča krompirja ali pregled pri zobozdravniku zasebniku. Na DealShakerju je mogoče najti tudi luksuzne avtomobile, na katere slovenski promotorji OneCoina opozarjajo ves čas, kupil pa jih ni še niti eden, ker to ni mogoče. Do sedaj se je še za vse tovrstne avtomobilske oglase na DealShakerju, tudi za tega na fotografiji, ki so jih izpostavljali promotorji OneCoina, izkazalo, da so lažni. Je pa res, da je eden od največjih hrvaških promotorjev OneCoina prek DealShakerja od Slovenca kupil sedemnajst let starega subaruja, ki ni vreden več kot 1.500 evrov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Svojega denarja skoraj zagotovo ne bodo videli nikoli več, saj se je levji delež vloženega denarja stekel v žepe tistih na vrhu OneCoinove hierarhije, ki so že zdavnaj prekinili vse vezi z zapuščino Ruje Ignatove.

Finec Juha Parhiala, na primer, je leta 2016 samo zato, ker je bil v hierarhiji na vrhu, mesečno zaslužil tudi več kot 4 milijone evrov.

