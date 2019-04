Znani slovenski finančni guru stran od oči javnosti plete novo mrežo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekateri nekdanji promotorji onecoina so se v zadnjem letu potuhnili, nekateri so se začeli ukvarjati z nepremičninami, nekateri pa so poiskali nove denarne mreže, kot je Orientum.

V zadnjem letu in pol smo bili priča množični migraciji: večina največjih tujih in slovenskih promotorjev kriptovalute onecoin, ki se že od začetka otepa obtožb, da je v resnici le krinka piramidne sheme, je prebegnila k drugim "poslovnim priložnostim". Eden od bolj znanih promotorjev, čigar nasvete o pravih kriptovalutah na Facebooku spremlja skoraj tisoč Slovencev, od onecoina pa se je distanciral, je medtem k nam pred kratkim pripeljal nov mednarodni projekt z "neomejenim potencialom", v ozadju pa ni nihče drug kot nekdanji elitni predstavnik onecoina.

Med Slovenci, ki so v preteklih letih najbolj vztrajno promovirali domnevno kriptovaluto onecoin, nato pa to nenadoma nehali početi približno v času, ko je neznano kam poniknil prvi obraz onecoina, Bolgarka Ruja Ignatova, je bil tudi ekonomist Andrej Bohinc.

Bohinc na svojih profilih na Facebooku in na spletni strani YouTube tako rekoč vsak dan javno deli finančne nasvete, ki so v zadnjem času povezani predvsem z bitcoinom in alternativnimi kriptovalutami ter kriptožetoni.

Na Facebooku Bohincu sledi več kot 800, na YouTubu pa več kot 2.600 uporabnikov. Na morebitna vprašanja o onecoinu se ne odziva več, na YouTubu tudi niso več dostopni njegovi videoposnetki na to temo.

Nova poslovna priložnost, ki "pije vodo", trdi finančni guru

Po umiku iz krogov mrežnega marketinga, v katerem je bil sicer domač tudi dolgo pred onecoinom, po naših informacijah je v začetku desetletja promoviral tudi izdelke podjetja bHIP Global, se je Bohinc na to področje znova vrnil marca letos s kriptožetonom orientium+.

Novo poslovno priložnost je predstavil v nenavedenem posnetku na svojem profilu na YouTubu, ki si ga lahko ogledajo samo tisti s povezavo, drugi pa ga ne morejo najti, saj je sicer skrit. Kot razkrije na začetku videoposnetka, informacijo o orientum+ deli le s posamezniki, ki so se udeležili njegovega plačljivega izobraževanja o kriptovalutah. Kriptožetona ni nikoli omenjal niti na svojem profilu na Facebooku, kjer je sicer zelo aktiven.

Kriptožeton orientum+ je vezan oziroma bo vezan na uspeh podjetja Sepco Industries, ki odpadno plastiko na Tajskem predeluje v gorivo, v videoposnetku pojasni Bohinc.

Začetna cena kriptožetona je dva centa, če ga bo kupilo dovolj ljudi in s tem financiralo nove stroje za Sepco Industries, pa se bo povzpela do predvidene cene 25 centov.

Takrat ali pa tudi že prej, predvidena so namreč tudi vmesna obdobja rasti cene kriptožetona, bo kupec tega lahko prodal (izključno) na borzi EltronX, katere spletna stran pa že nekaj časa ne deluje.

Kriptožetone orientum+ je mogoče pridobiti tako, da kupimo enega od petih paketov, s katerimi dobimo določeno število brezplačnih promocijskih žetonov FPT, ki se bodo kasneje spremenili v kriptožetone.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Brezplačni promocijski žetoni so zvit način, s katerim se tovrstne denarne mreže izognejo obtožbam, da ponujajo naložbo, pravega izdelka pa nimajo. Kar zadeva organe pregona, je pri njih mogoče kupiti pakete s kuponi za letovanje na morju.



Podobne metode so uporabljali tudi pri onecoinu oziroma starševskem podjetju OneLife, ki je uradno prodajalo zgolj izobraževalne pakete, zraven katerih pa so kupci dobili brezplačne žetone, ki jih je bilo nato mogoče zamenjati za (domnevno) kriptovaluto onecoin.

Podjetje Sepco Industries domnevno deluje že od leta 2003, a njihova spletna stran www.sepcoindustries.com je bila registrirana šele avgusta lani. Obenem na spletni strani podjetja kriptožeton orientum+ nikjer ni omenjen niti enkrat, podobno pa velja za portal, kjer je mogoče opraviti nakup enega od paketov. Tam nikjer ni omenjeno podjetje Sepco Industries.

Z dejanskim paketom, ki lahko stane tudi 7.500 evrov, kupec medtem dobi popuste in kupone za počitnice, ki jih lahko izkoristi na portalih, kot je My241Rewards, ki se v pogojih uporabe na dolgo in široko otepa vsake krivde za morebitno oškodovanje kupca.

Poslovno priložnost Orientum+ je nemogoče izkoristiti brez povabila nekoga, ki je že kupil enega od paketov, oziroma tako imenovanega sponzorja.

V tem primeru je to Andrej Bohinc, ki potencialne vlagatelje vabi, da se v sistem vpišejo z njegovim priporočilom in postanejo del njegove ekipe. Če oni nato kupijo paket ali vpišejo novega člana, ki kupi paket, sponzor prejme denarno provizijo.

Bohinc v videoposnetku vlagateljem svetuje, naj priložnost priporočijo čim več ljudem, saj je potencial dodatnega prihodka tako rekoč neomejen.

V ozadju so stari znanci, ki so še pred kratkim poveličevali onecoin

Postopek nakupa enega od paketov, s katerimi lahko domnevno pridobimo kriptožetone orientum+, ne poteka na spletni strani orientum.io/plus/ ali celo na lani registrirani spletni strani družbe Sepco Industries, temveč na portalu podjetja Cloud Horizon.

Ta portal upravlja podjetje Cloud Horizon Limited, ki je registrirano na Kajmanskih otokih, njegov direktor pa ni nihče drug kot Frank Ricketts, nekdaj eden največjih svetovnih promotorjev onecoina.

Ricketts je onecoin oziroma starševsko podjetje OneLife zapustil lani poleti in skoraj nemudoma postal direktor družbe Cloud Horizom.

Preden je bil povezan z onecoini, je Ricketts sodeloval tudi pri zloglasni denarni mreži Unaico in zanjo med drugim tudi v Sloveniji leta 2011 promoviral družbeno omrežje SiteTalk, ki so ga oglaševali kot veliko boljšega od Facebooka:

V Cloud Horizonu se je prav tako iz onecoina, kjer je bil eden od daleč največjih zaslužkarjev, preselil tudi Staffan Liback:

Namesto pojasnila smo prejeli blokado



Andreja Bohinca smo prosili za komentar poslovne priložnosti Orientum+, ki jo izbrancem predstavlja prek YouTuba, a je po prejetju prošnje na družbenem omrežju Facebook najprej blokiral avtorja tega prispevka, nato pa nam sporočil, da naj se za vsa pojasnila obrnemo neposredno na podjetje.



Katero od podjetij ima odgovore, vpletena so namreč kar tri (tajski Sepco Industries, gruzijski Orientum in kajmanski Cloud Horizon), ni pojasnil.

