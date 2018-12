Nove obljube znanih obrazov, ki so spet na lovu za slovenskim denarjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med vpletenimi v CrowdBridge Global je veliko znanih obrazov, tudi slovenskih, ki so še pred kratkim promovirali druge sumljive projekte, ko so ti propadli ali pa se znašli pod drobnogledom oblasti, pa so se preselili drugam. Promocijski videoposnetke za CrowdBridge Global, ki ga je na YouTube naložil eden od promotorjev v regiji, potencialnim vlagateljem daje vedeti, da naložba v poslovno priložnost med drugim prinaša trkanje s šampanjcem na dragih jahtah in vožnjo z luksuznimi avtomobili.

Bralec nas je obvestil, da mu je nekdo ponujal sodelovanje v novi poslovni priložnosti CrowdBridge Global, ki združuje kriptovalute, nepremičninski trg in kmalu še nekaj drugih področij. Na papirju se obljube o tako rekoč zagotovljenih zaslužkih in zagotovila, da vse, ki pristopijo h CrowdBridge Globalu, čaka svetla prihodnost, sliši sanjsko. A pogled na seznam posameznikov, tudi Slovencev, ki v CrowdBridge Global v zadnjih mesecih vabijo vlagatelje, razjasni marsikaj.

Kaj je CrowdBridge Global?

Poslovna priložnost sistema CrowdBridge Global se po besedah tistih, ki ga promovirajo, za zdaj vrti okrog kriptožetona CBG in nepremičninskega projekta BRT. Omenjajo tudi platformo za množično financiranje v slogu Kickstarterja in še nekaj drugih projektov, a to je v prihodnosti.

Kriptožeton CBG bo namenjen trgovanju na prodajno-nakupovalni platformi, katere preizkusno različico bo CrowdBridge Global zagnal predvidoma v prvem četrtletju 2019. Vlagatelji ga lahko z evri tudi kupijo na interni borzi, cena enega je 0,5 evra, ali ga pridobijo z nakupom paketov, ki vključujejo pametne pogodbe. S pametno pogodbo vlagatelj vsak dan prejme en kriptožeton CBG. Pametno pogodbo je mogoče kupiti tudi posamično, njena cena je 300 evrov. Pogodba se izteče v dveh letih, v tem času bo vlagatelj prejel 730 kriptožetonov CBG.

Projekt BRT medtem temelji na tako imenovani tokenizaciji nepremičnin. Podjetje, ki vodi CrowdBridge Global, to je Crowdbridge Global N.V. s sedežem v južnoameriški državi Surinam, v last prevzame nepremičnino, nato pa izda omejeno število druge vrste kriptožetonov (BRT). Kdor ta kriptožeton za 150 evrov kupi od podjetja, postane delni lastnik nepremičnine in je upravičen do prejetja deleža najemnine, če podjetje nepremičnino oddaja, oziroma kupnine, če podjetje nepremičnino proda.

Zakaj je naložba v CrowdBridge Global najverjetneje metanje denarja skozi okno in kakšen je edini način, da tisti, ki pristopi, res zasluži denar?

Na spletni strani CrowdBridge Global ni mogoče najti nobenih podatkov o tem, kdo so osebe, ki vodijo projekt. Prav tako na spletni strani ni več povezave do tako imenovanega whitepaperja, dokumenta, ki pri podobnih projektih opisuje delovanje in namen kriptožetona.

Na srečo je z uporabo orodja Wayback Machine mogoče naložiti starejšo različico spletne strani, na kateri je whitepaper še obstajal. Analiza dokumenta razkrije, da so tako rekoč vsi tehnični deli skopirani iz drugega whitepaperja, ki je pripadal projektu U.CASH. Je to razlog, da je whitepaper izginil s spletne strani CrowdBridge Global?

Vse, kar so storili pri CrowdBridge Global, je, da so izraz U.CASH v besedilu zamenjali s CBG Coin. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V CrowdBridge Globalu močno poudarjajo dejstvo, da je kriptožeton CBG zgrajen na znani in zanesljivi platformi Ethereum, a to pravzaprav ni velik dosežek, saj lahko lasten kriptožeton na isti platformi naredi vsak, ki ima nekaj kriptovalute ether in petnajst minut časa.

Promotorji poslovne priložnosti veliko težo dajejo tudi uporabnosti kriptožetona CBG, ki pa je trenutno v resnici nična, saj je z njim mogoče trgovati le na interni borzi. Trgovati sicer pomeni, da je mogoče z evri kupiti kriptožetone CBG in jih nato spet prodati za evre, kar pa je za zdaj samo sebi namen, ker jim cena ne raste.

Vprašanje je tudi, kam se zapisujejo vse tranksakcije kriptožetona CBG. Glede na podatke na interni borzi je kriptožetonov CBG v obtoku že več kot 28 milijonov, a na spletni strani Etherscan, kjer je mogoč vpogled v transakcije kriptožetona CBG, je razvidno, da se kriptožetoni niso premikali že 148 dni, vsi skupaj pa imajo le tri lastnike.

Tolikšno naj bi bilo število kriptožetonov CGB v obtoku, njihova skupna vrednost pa 14 milijonov evrov in še nekaj drobiža. Ta številka seveda velja le na interni borzi, saj kriptožetona CBG na pravem trgu kriptovalut ni mogoče prodati. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Cena kriptožetona CBG bo zrasla, ko začne delovati platforma za trgovanje, kjer bo vse izdelke mogoče kupiti za kriptožetone CGB oziroma bo z njimi mogoče plačati vsaj 50 odstotkov kupnine. Kdaj se bo to zgodilo, ni znano; eden od slovenskih promotorjev je oktobra trdil, da že ta mesec, drugi pa, da bo preizkusna različica trgovine na voljo v prvem četrtletju 2019.

Kako bodo pri CrowdBridge Globalu trgovce prepričali, naj sprejmejo kriptožetone CBG, če pa jih za evre, s katerimi bodo plačali svoje dobavitelje, ne morejo prodati še nikjer, razen na interni borzi, ni znano.

Za nameček je mogoče na interni borzi prodati omejeno število kriptožetonov CBG hkrati, čakalna vrsta za izplačila pa je dolga, je razvidno iz virtualne pisarne CBG. V čakalni vrsti je že nekaj časa več zahtevkov za prodajo 500.000 kriptožetonov CBG, kar je največja dovoljena količina. Dostop do virtualne pisarne CBG nam je s svojimi vpisnimi podatki omogočil bralec, ki se je s sponzorstvom enega od promotorjev registriral v CBG, vendar še ni plačal pristopnine. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Cena kriptožetona CBG naj bi sicer začela rasti tudi, ko bo zaživel nepremičninski del projekta. Pri CrowdBridge Globalu trdijo, da so že kupili dva apartmaja v letovišču The View v tajskem Phuketu, vrednost naložbe pa znaša 2,25 milijona evrov.

Kdor želi sodelovati pri deljenem lastništvu eksotičnih apartmajev, lahko za 150 evrov kupi kriptožeton BFT. To je do zdaj storilo 952 posameznikov, ki so skupno kupili okrog 3.900 od 15.000 razpoložljivih kriptožetonov BFT, kar pomeni, da si podjetje CrowdBridge Global še ni povrnilo niti tretjine stroška investicije v apartmaja na Tajskem.

CrowdBridge Global se bo moral malo podvizati, če želi do leta 2025 ustvariti nepremičninski portfelj v vrednosti ene milijarde evrov, kot trdijo v napovedih. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ne kriptožeton CBG ne nepremičninski projekt BFT trenutno sicer nista "meso" poslovne priložnosti CrowdBridge Global. Kriptožetona BFG trenutno še ni mogoče prodati ali uporabiti nikjer, z lastništvom nepremičninskega kriptožetona BFT pa vsaj za zdaj ne bo obogatel nihče.

Pri CrowdBridge Global pravijo, da apartma v Phuketu oddajajo prek spletne strani booking.com. Ena nočitev v apartmaju za štiri osebe stane 535 evrov. Če predpostavimo, da bo apartma polno zaseden vse dni v letu in odmislimo vse morebitne stroške za lastnika apartmaja, mu bo oddajanje nepremičnine konec leta prineslo, če zaokrožimo 195.000 evrov. 70 odstotkov od tega zneska, toliko si namreč razdelijo lastniki kriptožetonov BFT, preostanek pobere podjetje, je skoraj 137.000 evrov. To je treba razdeliti na 3.919 delov - toliko je bilo kupljenih kriptožetonov BFT. Kdor ima enega, je enem letu ob popolnem izkoristku apartmaja s kriptožetonom, za katerega je plačal 150 evrov, zaslužil 35 evrov. Ker je lastnikov več kot štirikrat manj od kupljenih žetonov, ima povprečen kupec v lasti 4,11 kriptožetona BFT, kar pomeni, da je od oddajanja nepremičnine prejel 144 evrov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Srž programa CrowdBridge Global je vsaj za zdaj včlanitev v sistem s priporočilom enega ob obstoječih članov, s čimer se uvrstimo v njegovo hierarhijo (oziroma "pod njega ali njo").

Nato nas spodbudijo, da kupimo enega od članskih paketov, s čimer pridobimo ugodnosti, kot so samodejno nalaganje kriptožetonov CBG v našo denarnico in določene bonuse. Paketi stanejo od 250 do kar 25.000 evrov:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Glede na to, da podjetje CrowdBridge Global N.V. v tako imenovani zavrnitvi odgovornosti, ki je čisto na dnu spletne strani, ostro opominja, da ne bodo prav nič krivi, če bodo vlagatelji v kriptožeton CBG in projekt BFT izgubili ves svoj denar, je trenutno pravzaprav edini način za resen zaslužek v CrowdBridge Global novačenje novih članov.

Vsak, ki pripelje nekoga drugega, namreč takoj prejme deset odstotkov vrednosti paketa, ki ga je kupil nov član, na prodajo paketov pa so vezane tudi druge nagrade.

Kot čebelice, ki letajo s cveta na cvet - kdo vse promovira CrowdBridge Global?

Seznam vpletenih je najverjetneje največji razlog, zakaj bi se moral vsak, ki ne želi izgubiti denarja, poslovne priložnosti CrowdBridge Global ogniti v velikem loku.

Veliko jih je v preteklosti namreč že sodelovalo v podobnih denarnih shemah, ki so ali klavrno propadle ali pa so se v več državah znašle pod drobnogledom oblasti oziroma organizacij za zaščito potrošnikov.

Precej promotorjev je v CrowdBridge Global "prebegnilo" iz Onecoina, ki se že dolgo spopada z obtožbami, da ni prava kriptovaluta in da z obljubami o tem, da bo vsak čas vstopil na zunanji trg, že leta zavaja vlagatelje. Zadnji rok se je iztekel oktobra, zdaj pravijo, da bo z onecoini na odprtem trgu menda mogoče trgovati januarja 2019. Zanimivo je, da sta si Onecoin in CrowdBridge Global v mnogo vidikih precej podobna: oba razvijata svojo trgovsko platformo, oba se ukvarjata z nepremičninami (Onecoin želi graditi kriptomesto), vodstvo obeh trdi oziroma je trdilo, da je to najboljša poslovna priložnost. Foto: YouTube

Goran Novaković: v preteklosti je sodeloval pri SiteTalku, ki so ga oglaševali kot družbeno omrežje, ki bo nadomestilo Facebook, in vlagateljem obljubljali, da jim bodo njihove naložbe v delnice starševskega podjetja ogromne dobičke prinesle takoj, ko bo začelo kotirati na borzi. SiteTalk je propadel, delnica podjetja, ki se je vmes večkrat preimenovalo, pa na ciprski borzi trenutno stane 0,01 evra. Novaković je bil kasneje še eden glavnih regijskih promotorjev kriptovalute Onecoin, ki so jo preiskovale oblasti v številnih državah, ustanoviteljica je izginila brez pojasnila, datum prihoda na odprti trg pa se je zamaknil že nekajkrat.

Andrej Novak: sodeloval je pri propadli ameriški shemi LiveSmart 360, ki je tržila "zdravilno čokolado", pozneje pa je bil vpleten tudi v kriptovaluto Onecoin.

Kenny Nordlund: prisoten je bil, in to vselej zelo blizu vrha, pri SiteTalku in pri Onecoinu, zdaj pa ima eno vodilnih vlog tudi pri CrowdBridgeGlobal.

Udo Carsten Deppisch: Nemec, ki se hvali z več kot 20 leti izkušenj v mrežnem marketingu, je v preteklosti sodeloval v denarni shemi Conligus, nato pa se preselil v Onecoin, kjer je bil eden od glavnih evropskih promotorjev in se pojavil na številnih mednarodnih dogodkih.

Jens Laustsen: še pred kratkim je pri Onecoinu sodeloval kot svetovalec, zdaj pa je podobno vlogo prevzel tudi pri CrowdBridge Global.

Ustanovitelj družbe CrowdBridge Global je sicer Hans Pasveer, ki je bil v preteklosti pomemben akter v kriptovaluti LEOcoin. Razvila sta jo Slovenca, nato pa jo prodala nemškemu podjetju LEO, ki je okrog nje zgradilo sistem mrežnega trženja. Tudi LEOcoin so pred časom oglaševali kot naslednika bitcoina, a se je ta zgodba klavrno končala: kriptovaluta sicer kotira na odprtem trgu, a se z njo v zelo majhnem obsegu trguje samo na treh borzah, njena cena pa je 0,06 evra.

