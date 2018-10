Resnica o novih obljubah kriptovalute, ki ji je nasedlo na tisoče Slovencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Onecoin so sprva oglaševali kot kriptovaluto, ki bo pometla z že uveljavljenimi kriptovalutami, kot je bitcoin, in mu v ta namen nadeli vzdevek "Ubijalec bitcoina" (The Bitcoin Killer). V ospredju je Bolgarka Ruja Ignatova, ustanoviteljica kriptovalute onecoin, ki pa se v javnosti ni pojavila že več kot eno leto. V denarno mrežo onecoina je promotorjem po zadnji neuradni informaciji, ki jo je na družbenem omrežju Facebook razkril eden od še vedno aktivnih sponzorjev, kot si pravijo sami, uspelo spraviti kar 15 tisoč Slovencev.

V torek smo poročali , da se vodstvo razvpite kriptovalute onecoin ni držalo obljube, ki so jo dali tudi slovenskim vlagateljem, češ da jo bodo 8. oktobra 2018 lahko prodali na odprtem trgu oziroma kupili nove kriptožetone OFC. Danes, torej dva dni po pretečenem roku, je bil vendarle objavljen tako imenovani whitepaper, načrt, kako se bo izvedla prodaja kriptožetonov. Promotorji Onecoina že slavijo, vprašanje pa je, ali so načrt sploh prebrali ali pa ga zgolj brezglavo delili na Facebooku.

Osvežimo znanje - kaj se je zgodilo 8. oktobra oziroma kaj se ni?

Promotorji kriptovalute onecoin so drugim sponzoriranim članom, ki so jih pripeljali v sistem, več mesecev obljubljali, da bo 8. oktober 2018 dan, ko bodo kriptovaluto onecoin oziroma ONE končno lahko začeli prodajati na odprtem trgu:

Marčevska objava enega od slovenskih promotorjev kriptovalute onecoin, v kateri ne ugiba, temveč napoveduje, da bo z onecoini od 8. oktobra mogoče trgovati na odprtem trgu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Slovenski vlagatelji v onecoin so zato upravičeno pričakovali, da bodo onecoine z 8. oktobrom lahko prodali za evre in si tako povrnili del naložbe oziroma celo ustvarili dobiček. To se ni zgodilo, sledilo pa je razočaranje:

Komentarji v eni od slovenskih javnih skupin na Facebooku za svetovanje o naložbah v onecoin, v katerih uporabnica tarna, da je načrtovala prodajo onecoinov za fiat valuto, torej evre. Foto: Matic Tomšič

Vodstvo kriptovalute onecoin je za ta dan medtem tudi napovedalo začetek prodaje kriptožetonov OFC, ki jih bodo kupci pozneje lahko pretvorili v kriptovaluto ONE (oziroma "kovance" onecoin). Prodaja bi se morala začeti prek spletne strani onecoinico.io, kjer je bilo dolgo mogoče opazovati tudi odštevanje dni do 8. oktobra.

Ko je števec dosegel ničlo, se ni zgodilo nič. Šele v ponedeljek zvečer se je na spletni strani pojavilo obvestilo, da se prodaja začne kmalu in da naj bodo vlagatelji potrpežljivi:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na sicer zelo aktivnih Facebookovih profilih nekaterih najglasnejših promotorjev kriptovalute onecoin v regiji v ponedeljek, 8. 10. 2018, na katerega so v številnih objavah prej mnogi opozarjali več mesecev, ni bilo mogoče opaziti ne omemb prihoda onecoina na odprti trg ne omemb začetka prodaje kriptožetonov OFC.

Pravzaprav edino pojasnilo, zakaj se ni zgodilo tisto, kar so številni napovedovali in pričakovali, je prišlo z uradnega foruma za razprave o kriptovaluti onecoin. Napisal ga je Igor Krnič, administrator foruma.

Pojasnil je, da bi bil prihod onecoina na odprti trg trenutno katastrofa in da so za to, da s kriptovaluto še ni mogoče trgovati, krivi vsi drugi: bitcoin, skupščina centralnih bank G20, kriminalisti, celo nekdanji najvišji predstavniki OneCoina.

Najprej so trdili, da bo onecoine za evre mogoče prodati že aprila letos



Objava enega od nekdaj najvztrajnejših slovenskih promotorjev kriptovalute Onecoin iz marca 2017. Pozneje je s svojega profila na YouTubu, kamor je objavil ogromno posnetkov z nasveti za naložbe v onecoin, izbrisal vse videoposnetke, na Facebooku pa se je preusmeril v svetovanje o trgovanju z drugimi kriptovalutami in kriptožetoni, ki v nasprotju z onecoinom kotirajo na odprtem trgu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Začetek trgovanja z onecoini je bil najprej napovedan za drugo četrtletje 2018, kar je januarja 2017 zatrdila sama ustanoviteljica kriptovalute, Bolgarka Ruja Ignatova, to informacijo pa so pozneje širili tudi glavni slovenski promotorji onecoina.

Kaj pa se je zgodilo danes, da se skupnost onecoina spet veseli?

Na spletni strani onecoinico.io, kjer bi se morala že v ponedeljek začeti javna prodaja kriptožetonov OFC, je bil danes objavljen tako imenovani whitepaper:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Whitepaper je stalna praksa na področju javnih prodaj kriptožetonov (ICO ali Inicial Coin Offering). Podjetje, ki izda svoj kriptožeton, morebitnim vlagateljem v dokumentu, ki se imenuje whitepaper, opiše svojo vizijo, razloži, za kaj se bo kriptožeton uporabljal, predstavi podrobno razdelan načrt dela in cilje za prihodnost.

Po objavi tako imenovanega whitepaperja, ki ga je vodstvo onecoina sicer napovedovalo že za obdobje med 8. septembrom in 7. oktobrom 2018, v tako imenovanem informacijskem obdobju pred začetkom prodaje kriptožetona, je na Facebooku znova završalo in promotorji so začeli odpirati virtualne šampanjce.

"Nasprotniki onecoina bodo danes naredili harakiri, se pravi samomor," je zapisal eden od glavnih promotorjev Onecoina na Hrvaškem in dodal, da bi "prodaja kriptožetonov OFC lahko postala najuspešnejši ICO v zgodovini kriptovalut". Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

"Izvolite in podrobno proučite whitepaper," k branju in analizi dokumenta, ki je bil danes objavljen na spletni strani onecoinico.io, poziva zgornja objava. Pa smo ga.

Kdor bo natančno prebral dokument, bo najverjetneje pošteno premislil, ali res želi kupiti kriptožetone OFC

Onecoinov whitepaper obsega 35 strani, a jih je skoraj polovica namenjenih opozarjanju, da panamsko podjetje AHS Latam S. A., ki organizira ICO, v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne izgube vlagateljev v kriptožetone OFC. Izjemno obsežen tako imenovani disclaimer oziroma zavrnitev odgovornosti se začne že na strani 3 in se nato nadaljuje na strani 25.

Alternativna povezava do OneCoinovega whitepaperja, če v prihodnosti izgine z izvirnega mesta

Strani 22, 23 in 24 so medtem namenjene naštevanju številnih tveganj, povezanih z naložbo v kriptožeton OFC, in pojasnjujejo, da podjetje ne bo odgovorno za izgube vlagateljev, če se uresniči kateri koli od opisanih scenarijev. Dokument bralca na 22. strani neposredno opozarja, da je naložba v kriptožetone OFC visoko tvegana.

V dokumentu piše, da Onecoinov ICO traja že od 8. oktobra, torej od ponedeljka, a to ni res, saj kriptožetonov takrat ni bilo mogoče kupiti. Še več, kljub temu, da v dokumentu piše drugače, jih še vedno ne more kupiti nihče. Foto: YouTube

Tako obsežne zavrnitve odgovornosti in opozarjanja na različna tveganja do zdaj nismo opazili še v nobenem drugem takem dokumentu. Primerjajte Onecoinovega z whitepaperji nekaterih uspešnih slovenskih projektov ICO, kot so Viberate, SunContract, SportyFi, Iconomi, Hive Project.

Whitepaper obenem ne vsebuje nobenih informacij o tem, kakšna bo cena kriptožetona OFC in koliko jih organizator ICO sploh želi prodati ter kakšen je končni cilj zbiranja sredstev, le podatek, da jih je na voljo 120 milijard.

Čemu so kriptožetoni sploh namenjeni oziroma kaj se bo z njimi zgodilo po koncu prodaje? Whitepaper med 12. in 17. stranjo z malenkost obrnjenimi besedami kar trikrat ponovi isto stvar. Kriptožetoni se bodo prodajali v treh fazah, zadnje bo konec 7. januarja 2019, nato pa se začne pretvarjanje OFC v kriptovaluto ONE oziroma onecoin.

Informacije o fazah prodaje in obdobjih, ki sledijo, sicer že poznamo, saj so na spletni strani onecoinico.io objavljene že več kot en mesec. V whitepaper so bile brez dodajanja novih podatkov s spletne strani, z izjemo spremembe datuma konca projekta z 8. oktobra 2019 na 8. januar 2020, prepisane skoraj dobesedno.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Whitepaper navaja, da bo projekt v polnosti zaživel po januarju 2020, a težko je reči, kaj projekt pravzaprav sploh je, saj dokument razen pretvarjanja OFC v kriptovaluto ONE oziroma onecoin po januarju prihodnje leto ne navaja nobenega drugega načina uporabe kriptožetona. Zapisano je, da ima ONE potencial, da postane primarna izbira plačilnega sredstva svetovnih trgovcev, nikjer pa ni opisan načrt, kako se bo to tudi dejansko zgodilo.

Edino mesto, kjer je po navedbah promotorjev onecoina trenutno domnevno mogoče uporabiti kriptovaluto, je sicer nakupovalna platforma Dealshaker. Ta je močan argument skupnosti onecoina v boju proti obtožbam, da gre v resnici za piramidno shemo, a whitepaper platformo Dealshaker presenetljivo omeni zgolj bežno.

Bolgarski trgovec Kralev Cars je na Dealshakerju v ponedeljek samo za onecoine prodal kar 25 avtomobilov VW Passat, pri njem pa bo kmalu mogoče naročiti tudi več sto drugih vozil, tudi luksuznih. Kako jih bo plačal proizvajalcem, kot so Audi, BMW, Mercedes, VW in Volvo, ki ne sprejemajo te kriptovalute onecoin, za evre pa je ne more zamenjati nikjer, ne zna pojasniti noben promotor onecoina. Foto: Matic Tomšič

Dokument na treh straneh tudi opiše prednosti kriptovalute ONE oziroma onecoin, v katero se naj bi sčasoma pretvorili kriptožetoni OFC. Kot eno glavnih prednosti navaja transparentnost, kar ne bi moglo biti dlje od resnice, saj si nihče ne more ogledati transakcij onecoinov v verigi podatkovnih blokov oziroma blockchainu.



Ta je po navedbah dokumenta in tudi vodstva onecoina centraliziran, kar pa pomeni, da je dejansko manj varen in s tem v nasprotju s trditvami v whitepaperju ter javnosti, če seveda sploh obstaja, tudi res preprečuje, da bi si ogledala transakcije.

Prebral sem whitepaper in še vedno želim kupiti kriptožetone OFC. Jih lahko?

Na 15. strani dokumenta je zapisano, da lahko tisti, ki želi kupiti kriptožetone OFC, klikne na gumb Participate (Sodeluj) na spletni strani onecoinico.io in opravi registracijo svojega uporabniškega računa in nato nadaljuje s postopkom identifikacije stranke.

Edina težava pri tem je, da gumba Participate na spletni strani onecoinico.io preprosto ni.

