Razkrivamo pravo sliko kriptovalute, ki pustoši tudi po Sloveniji

Kaj je onecoin in kaj je obljubljal vlagateljem?

10. februarja 2016 smo na Siol.net prvič poročali o kriptovaluti onecoin, ki je zaradi načina promocije in obljub o konstantni stabilni rasti cene naletela na številne obtožbe ter spodbudila izdajanje opozoril, da gre v resnici za piramidno shemo pod krinko kriptovalute.

Za pridobitev "brezplačnih" onecoinov je bilo namreč treba plačati od 110 pa vse do 118 tisoč evrov, kolikor so stali izobraževalni paketi, kdor se je pridružil sistemu, pa je postal rekrut nekoga drugega in se v shemi vlagateljev znašel pod njim.

Onecoin je med drugim obljubljal, da bo kmalu povsem nadomestil uveljavljene kriptovalute, kot je bitcoin. Promotorji onecoina so kriptovaluti nadeli celo vzdevek "bitcoin killer", kar pomeni "ubijalec bitcoina".

"Bitcoin killer" je bil kar dolgo uradni slogan kriptovalute onecoin. V zgodnjih predstavitvah naložbene priložnosti so promotorji potencialne vlagatelje o nakupu izobraževalnih paketov poskusili prepričati predvsem z udrihanjem po šibkih točkah bitcoina, ki jih je onecoin domnevno izpilil do popolnosti. Foto: YouTube

Ustanoviteljica kriptovalute onecoin je bila Bolgarka Ruja Ignatova, ki so jo promotorji sheme Onecoin poimenovali "kriptokraljica". Okrog Ignatove je v zelo kratkem času zrasel pravi kult osebnosti. Dejstvo, da je še leta 2014 promovirala kriptovaluto bigcoin, ki je zelo hitro utonila v pozabo, vlagateljev v onecoin ni motilo.

Prav tako tistih, ki so svoj denar vložili v onecoin oziroma v izobraževalne pakete, ni skrbel podatek, da je kriptovaluta onecoin zaobšla vse zakonitosti ekonomije, ko se je oktobra 2016 količina vseh razpoložljivih enot kriptovalute povečala za več kot 57-krat, cena onecoina pa je ostala nespremenjena.

Na promocijskih predstavitvah kriptovalute onecoin, tudi slovenskih, so pogosto pokazali graf rasti, ki je vlagateljem obljubljal, da bo cena enega onecoina v nekaj letih zagotovo zrasla vsaj za desetkratnik prvotnega vložka.

Čeprav je bilo pod grafom rasti na vsaki predstavitvi opozorilo, da gre za projekcijo rasti cene, ki pravzaprav ne temelji na ničemer in ne predstavlja nobenega zagotovila, da bo res tako, je cena kriptovalute onecoin še naprej rasla brez padcev, ki so sicer prizadeli odprti trg kriptovalut, in se pred kratkim približala že 30 evrom. To je posnetek zaslona z na družbenem omrežju Facebook javno objavljene slovenske predstavitve onecoina, ki je potekala ob koncu leta 2016. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kriptovalute onecoin sicer ni bilo mogoče prodati nikjer, saj je ni sprejemala nobena od uveljavljenih borz s kriptovalutami. Vodstvo Onecoina na čelu z Rujo Ignatovo je obljubilo, da se bo to kmalu spremenilo: z onecoinom bo mogoče na spletnih borzah trgovati v drugem četrtletju 2018, je Ignatova zatrdila januarja 2017.

Bolgarka je nato pred koncem leta 2017 izginila in se nehala pojavljati v javnosti, vajeti Onecoina pa je po nekaj rošadah na vrhu sčasoma prevzel njen brat Konstantin Ignatov. Kot datum prihoda kriptovalute onecoin na odprti trg se je začel omenjati 8. oktober.

Prišel je 8. oktober, dobili pa smo zgolj izgovore

V ponedeljek, 8. oktobra 2018, bi se v svetu onecoina vsekakor moralo zgoditi nekaj velikega. Možnost prodaje onecoina na odprtem trgu za druge kriptovalute oziroma evre ali dolarje je bila sicer malo verjetna, saj je vodstvo Onecoina poleti namesto tega napovedalo, da se z 8. oktobrom začne ICO - javna prodaja kriptožetonov OFC. Ti se bodo z januarjem 2019 začeli pretvarjati v onecoine, je navedeno na spletni strani onecoinico.io.

Onecoin je kratek čas obljubljal tudi, da bodo za začetek trgovanja s kriptožetoni OFC in nato kriptovaluto onecoin vzpostavili stik s svetovno znanimi menjalnicami kriptovalut, kot so Binance, Kraken, Bitfinex, celo "slovenski" Bitstamp. Ko je vodstvo Krakena na Twitterju 27. avgusta zapisalo (kliknite na fotografijo za povezavo), da na menjalnico nikoli ne bi uvrstili prevarantske kriptovalute, je seznam borz s kriptovalutami izginil s spletne strani onecoinico.io. Še vedno ga je sicer mogoče najti z orodjem Wayback Machine, ki arhivira starejše različice spletnih strani. Foto: Matic Tomšič

Ustvarjanju suspenza pred začetkom javne prodaje kriptožetonov je bil namenjen odštevalnik na onecoinico.io, ki je dneve do 8. oktobra začel odštevati že avgusta. Ko je včeraj končno dosegel ničlo, pa se ni zgodilo nič.

Šele v ponedeljek zvečer je spletna stran obiskovalcem javila, da naj bodo potrpežljivi in da naj svoja morebitna vprašanja posredujejo na navedeni e-poštni naslov.

Takole je bil odštevalnik videti od ponedeljkovega jutra. Spodnje sporočilo, da se prodaja kriptožetonov res začne "zdaj zdaj", se je ob obisku spletne strani onecoinico.io začelo pojavljati šele v ponedeljek zvečer. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

ICO oziroma javna prodaja kriptožetonov OFC je zgodba zase. Po zagotovilih predstavnikov Onecoina bi prodaja potekala povsem ločeno od siceršnje sheme, v kateri so vlagatelji kriptovaluto onecoin prejeli ob nakupu izobraževalnih paketov.



Čeprav je vodstvo Onecoina ves čas trdilo, da imajo najbolj napredno in zmogljivo tehnologijo veriženja podatkovnih blokov (blockchain), ki je temelj vseh kriptovalut, se je izkazalo, da so ICO nameravali izvesti prek blockchaina uveljavljene platforme ethereum. Tam lahko svoj kriptožeton ustvari vsak, ki ima petnajst minut časa.



V izvorni kodi ene od prejšnjih različic spletne strani onecoinico.io, do katere je mogoče priti z uporabo orodja Wayback Machine, je mogoče zaslediti omembe ERC20, kar je ime standarda za implementacijo kriptožetonov na platformi ethereum. Najti je mogoče tudi digitalno denarnico, v kateri je 120 milijard za zdaj še nedotaknjenih kriptožetonov OFC. Ruja Ignatova je oktobra 2016 število onecoinov v obtoku sicer povečala prav na 120 milijard. Foto: Matic Tomšič

Vlagatelji naj bi med 8. septembrom in 7. oktobrom 2018 na spletni strani onecoinico.io tudi pridobili informacije o tem, kako bodo z 8. oktobrom lahko kupiti kriptožetone OFC, a teh informacij ni bilo na spregled. Praktično vsak, ki je v ponedeljek obiskal spletno stran onecoinico.io, je vedel natanko toliko kot dan prej.



Treba je omeniti še zapis v pogojih uporabe storitve na spletni strani onecoinico.io, ki vlagatelja opozarja, da naložba v kriptožeton OFC, ki bi se kasneje pretvoril v onecoin, ni nikakršno zagotovilo, da bo vlagatelj ustvaril dobiček, in da v ozadju ni ničesar, kar bi kriptožetonu zagotavljalo vrednost na odprtem trgu.

Takoj v ponedeljek zjutraj se je na uradnem spletnem forumu, ki ga je vodstvo Onecoina vzpostavilo z namenom zavračanja obtožb zoper kriptovaluto, že pojavilo pojasnilo, zakaj je bilo pričakovanje vlagateljev, da bo onecoin 8. oktobra nastopil na odprtem trgu, zmotno.

"Ali je onecoin že na odprtem trgu? 8. oktober 2018 je tu!" je naslov teme na uradnem forumu kriptovalute onecoin, v kateri eden njihovih glavnih predstavnikov nato razloži, zakaj še ni tako in kdo je kriv. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Igor Krnić, administrator foruma Onecoin Debate in eden od bolj izpostavljenih predstavnikov kriptovalute, je pojasnil, da so prihod onecoina na odprti trg zavrle predvsem kriminalistične preiskave v več državah, ki pa naj bi jih v Nemčiji in nekaj drugih državah že ovrgli.

Krivdo je zvalil tudi na nekdanje promotorje kriptovalute, ki so se medtem že preselili k drugim projektom, po njegovem mnenju pa niso razumeli vizije Onecoin, zaradi česar so zavajali vlagatelje. Večina promotorjev je sicer zgolj ponavljala besede ustanoviteljice Onecoina Ruje Ignatove.

Kari Wahlroos, ki je Rujo Ignatovo koval med zvezde in na vrhu denarne mreže Onecoin služil milijone, zdaj že nekaj mesecev promovira dagcoin, klon onecoina, ki prav tako obljublja, da bo postal vodilna svetovna kriptovaluta. Foto: YouTube

Krnić je na forumu v zadnjih mesecih tudi že pripravljal teren za morebitno uresničitev ponedeljkovega scenarija.

Eden njegovih glavnih argumentov, zakaj onecoin še ne prihaja na odprti trg, je bila aktivnost tako imenovanih "hejterjev" - nasprotnikov onecoina, ki kriptovaluto blatijo po različnih spletnih portalih.

Onecoin se je v preteklosti na javnih predstavitvah pogosto primerjal s poslovnimi velikani, kot so Amazon, Facebook, Apple, Google. Onecoin je eno milijardo dolarjev prihodkov ustvaril prej od vseh, so se radi hvalili. Toda ali si predstavljate, da bi Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook) ali Larry Page (Google) tožili o tem, da zaradi tako imenovanih "hejterjev", ki jih spravljajo ob živce in blatijo v javnosti, ne morejo doseči zastavljenih ciljev? Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Bolgarska avtohiša je za onecoine prodala več passatov, kot jih je bilo na voljo: Slovenci ploskajo srečnim "kupcem"

S kriptovaluto onecoin je povezana tudi spletna nakupovalna platforma Dealshaker, na kateri je mogoče z onecoini kupiti kupone in jih zamenjati za različne dobrine. Te segajo od masaž do luksuznih avtomobilov in celo nepremičnin.

8. oktobra zjutraj so v svetu onecoina še posebej odmevale ponudbe bolgarskega trgovca z avtomobili Kralev Cars. Tudi slovenski vlagatelji v onecoin so na Facebooku delili ponudbo, ki je bila po zagotovilih Kralev Cars gromozanska uspešnica: kupone za 25 novih polno opremljenih avtomobilov VW passat so prodali v manj kot petih minutah.

Tak passat je po računici prodajalca na platformi Dealshaker vreden 1.750 onecoinov, kar glede na trenutno ceno kriptovalute na notranjem trgu znaša preračunanih 47 tisoč evrov. Glede na številke na spletni strani ponudbe so sicer prodali celo enega passata več od zaloge, ki je bila na voljo, saj je končno število preostalih kuponov -1. Foto: Matic Tomšič

"Za tak avto sem v resnici plačal samo 40 evrov - toliko sem namreč na začetku vložil v onecoin, nato pa je njegova cena samo rasla," je kameri z natisnjenim kuponom smeje poziral italijanski promotor kriptovalute onecoin Luca Miatton.

Trgovec Kralev Cars ima na Dealshakerju trenutno sicer aktivnih 45 ponudb, skupno pa prodaja več sto kuponov za vozila, ki segajo od majhnih mestnih terencev tipa peugeot 2008 do luksuznih težkokategornikov, kot sta audi A7 in volvo XC90. Kralev Cars zagotavlja, da vozila naroča neposredno iz tovarn BMW, Audi, Mercedes, Volvo, Renault.

Ker omenjeni proizvajalci avtomobilov kriptovalute onecoin ne sprejemajo kot veljavnega plačilnega sredstva, mora Kralev Cars naročila za avtomobile, ki jih prejme prek Dealshakerja, poravnati v evrih.

Samo 25 včerajšnjih naročil za Volkswagnove passate bi Kralev Cars stalo več kot milijon evrov. Ker pa Kralev Cars onecoinov, ki jih je v zameno za kupone za avtomobile prejel prek Dealshakerja, ne more prodati nikjer, saj onecoin še ne kotira na odprtem trgu, bo moral za avtomobile proizvajalcem torej plačati iz lastnega žepa.

Si Kralev Cars to res lahko privošči? To je sedež avtohiše v Bolgariji:

Čeprav je zgornja fotografija na Googlovih zemljevidih stara že več kot šest let, Kralev Cars glede na nedavne fotografije na profilu na Facebooku še vedno domuje na isti nič kaj prestižni lokaciji:

Dealshaker je ob profilu na Facebooku sicer tudi edini kraj, kjer na spletu sploh lahko najdemo več informacij o Kralev Cars, telefonska številka, ki so jo navedli kot uradni kontakt, pa vodi do bolgarskega prodajalca pohištva.

Treba je omeniti tudi, da je ob zgornjem polepljenem cliu z izjemo prizorov z avtosalonov, ki niso Kralev Cars, najboljši avtomobil, ki ga na Facebooku dejansko pokaže bolgarska avtohiša, predprejšnja generacija BMW serije 3.

Vlagatelji v onecoin, ki spremljajo ponudbe Kralev Cars, so v ponedeljek v skupini na Facebooku tudi zagnali vik in krik, ker je Kralev Cars s platforme Dealshaker nenadoma umaknil več sto kuponov za terence znamke Mitsubishi, ki bi jih moral sicer začeti prodajati prav 8. oktobra.

Kralev Cars je zaradi vprašanj o vozilih Mitsubishi tudi onemogočil komentiranje ponedeljkove objave, v kateri so se pohvalili, da so uspešno prodali 25 kuponov za Volkswagnove limuzine passat. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Resničnost nakupovanja z onecoini: sedemnajst let star subaru, ki ga je prodajalec ocenil na kar 6.000 evrov

Najvztrajnejši podporniki bolgarske kriptovalute v Sloveniji in na Balkanu, ki še niso pobegnili k drugim projektom kot nekateri še pred letom in pol najglasnejši promotorji onecoina (njihova imena hranimo v uredništvu), na svojih profilih na Facebooku redno objavljajo različne ponudbe na platformi Dealshaker.

Luksuznega avtomobila si medtem, čeprav se mnogi hvalijo z velikimi količinami onecoinov, ki so jih dobili zelo poceni, ni privoščil še nihče, je pa zato malce manj prestižnega jeklenega konjička od slovenskega prodajalca z onecoini kupil eden najbolj znanih hrvaških promotorjev onecoina:

Šlo je za karavansko izvedbo sedemnajst let starega avtomobila subaru legacy, ki ga je slovenski prodajalec ocenil na 230 onecoinov, kar je glede na tečaj onecoina na notranjem trgu več kot 6.000 evrov. Avtomobil z enakimi lastnostmi sicer stane največ 2.000 evrov.

Ali je kupec avtomobil res kupil z onecoini, je sicer nemogoče ugotoviti, saj onecoin nima javnega blockchaina (verige podatkovnih blokov), čeprav je prav možnost javnega vpogleda v pretekle transakcije ena glavnih lastnosti omenjene tehnologije. Obenem je tudi na profilu prodajalca subaruja na platformi Dealshaker zapisano, da ni prodal še nobenega kupona.

