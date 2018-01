Se je prevarantski imperij "kriptokraljice" končno sesul?

Z denarno mrežo OneCoin, ki je denar od vlagateljev tudi v Sloveniji izvabljala pod pretvezo nakupovanja izobraževalnih programov in rudarjenja istoimenske kriptovalute, je najverjetneje konec. Oblasti so na sedežu podjetja v Bolgariji pred dnevi izvedle racijo, vodstvo OneCoina, tudi ustanoviteljica, pa se skriva oziroma že promovira druge poslovne "priložnosti". Vlagatelji, ki so se opekli, več milijonov jih je, denarja medtem najverjetneje ne bodo dobili nazaj.

OneCoin je od naivnih vlagateljev, ki so si želeli hitrega zaslužka s kriptovalutami, iztržil več sto milijonov evrov, po poročanju nekaterih virov celo več kot 300 milijonov. Vodstvo OneCoina ga je prepošiljalo prek desetin podjetij v davčnih oazah (sedeža ima podjetje trenutno v Dubaju in Belizeju) in zelo verjetno je, da ga vlagatelji na dnu denarne mreže ne bodo nikoli dobili nazaj. V onecoin so po navedbah podjetja denar vložili več kot trije milijoni ljudi. Foto: altcointoday.com

Bolgarske oblasti so v sodelovanju z nemškim tožilstvom, Interpolom in uradom za evropsko pravosodno sodelovanje Eurojust 19. januarja v prostorih podjetja OneCoin v bolgarski prestolnici Sofija zaplenile številne dokumente in računalnike.

Razlog za akcijo bolgarskih oblasti je bil sum, da OneCoin promovira nezakonito denarno verigo oziroma Ponzijevo shemo ali, če se izrazimo po domače, piramidno shemo. Videoposnetek preiskave na sedežu OneCoina

Opozorila z vseh strani so kar deževala, naložbo odsvetoval tudi ZPS

Da je OneCoin, ki je vlagateljem za vplačila od nekaj sto pa tudi do kar 118 tisoč evrov ponujal izobraževalne programe na področju kriptovalut, ob tem pa so brezplačno dobili še virtualne žetone, ki so jih lahko pretopili v istoimensko kriptovaluto, prevara, so v zadnjih dveh letih opozorili regulatorji v več državah v Evropi in po svetu.

Da je onecoin piramidna prevara, ki je namenjena jemanju denarja tistim na dnu in bogatenju tistih na vrhu, so med drugim opozorili regulatorji v Nemčiji, Veliki Britaniji, Belgiji, Italiji, na Finskem, Švedskem in Hrvaškem. V Aziji, predvsem v Indiji in na Kitajskem, kjer je bila družba OneCoin zelo aktivna, so oblasti izvedle tudi nekaj deset aretacij in zaplemb premoženja. Foto: Thinkstock

Opozorilo pred vlaganjem v onecoin je pred skoraj natanko enim letom izdala tudi Zveza potrošnikov Slovenije. To je bilo potrebno, saj je OneCoin nove člane, ki bi v piramidno shemo prinašali svež kapital, aktivno rekrutiral tudi v Sloveniji. V letu 2016, ko je bil onecoin v polnem razcvetu, so v slovenski prestolnici predstavitvene dogodke organizirali večkrat na mesec.

Kako se je vse skupaj začelo

Podjetje OneCoin je ljudi do tega, da so se ločili od svojih prihrankov, poskusilo prepričati na dva načina: s promoviranjem onecoina kot denarja prihodnosti in z gradnjo kulta osebnosti.

Prihodnost denarja so bile v tem primeru kriptovalute, o katerih je ob koncu leta 2015, ko se je onecoin prvič pojavil, govorilo vedno več ljudi. Vodstvo OneCoina je izkoristilo rast in sloves bitcoina, najbolj prepoznavne digitalne valute, in ga uporabilo za neposredno primerjavo s svojo kriptovaluto, češ da "če lahko bitcoin zraste z ničle na nekaj sto evrov, lahko onecoin zraste še bolj". Bitcoin so pogosto tudi blatili kot onecoinu nedoraslo kriptovaluto.

Voda na mlin podjetja OneCoin je bila nepoučenost ljudi o bitcoinu, drugih kriptovalutah in tehnologiji v ozadju (veriženje podatkovnih blokov), zato so si tudi na predstavitvah denarne sheme lahko privoščili govoriti neumnosti, ob katerih bi vsak resen poznavalec kriptovalut le odmahnil z roko. Foto: Reuters

Kult osebnosti je OneCoin gradil okrog Ruje Ignatove, bolgarske "kriptokraljice", kot so ji rekli v podjetju. Ignatova naj bi bila ena od vodilnih svetovnih strokovnjakinj za kriptovalute, napisala naj bi tudi več knjig o tej tematiki. Prav ona naj bi tudi ustvarila onecoin.

Kljub temu, da so Rujo Ignatovo razglasili za "kriptokraljico", je marsikdo od tistih, ki so bili takrat že dobro seznanjeni s kriptovalutami, zanjo slišal prvič. Foto: YouTube

Ime Ruje Ignatove se je pred onecoinom na tem področju sicer pojavilo samo v povezavi s še eno "kriptovaluto", bigcoinom, za katero se je pozneje tudi izkazalo, da je le krinka istoimenske denarne mreže, ki pa je delovala samo v nekaterih azijskih državah.

Da je imela Ruja Ignatova močan vpliv na vlagatelje v OneCoin, smo se lahko prepričali iz prve roke. Po objavi članka, v katerem smo februarja 2016 prvi v Sloveniji bralce posvarili pred potencialno tvegano naložbo v onecoin, nam je na Facebooku namreč pisal eden od njih in pojasnil, da je Ruja Ignatova naslednji Steve Jobs (ustanovitelj Appla, op. p.):

Foto: Matic Tomšič V isti sapi je avtor prispevka sicer prejel tudi grožnjo s tožbo (preberite pogovor), saj naj bi članek strašil morebitne vlagatelje v onecoin. Z napovedano tožbo pozneje sicer ni bilo nič.

Pokazateljev, da je onecoin najverjetneje prevara, je bilo sicer že od začetka precej.

Onecoin se je oglaševal kot centralizirana kriptovaluta, kar je v praksi pomenilo, da je njegovo ceno določalo podjetje, ne prosti trg. Centralizacija je tudi sicer v popolnem nasprotju z bistvom pravih kriptovalut, ki temeljijo na sledljivosti in transparentnosti.

Pri onecoinu nihče ni imel vpogleda v verigo blokov, kjer bi lahko preveril transakcije valute, zato so številni dvomili o tem, da sploh obstaja. Verigo blokov so medtem na enem od dogodkov prikazovali kar z animacijo številk, podobno tej sliki. Foto: Thinkstock

Onecoin je bil tudi uvrščen na eni sami borzi s kriptovalutami (XCoinX), kjer ni bilo mogoče trgovati, pozneje pa se je izkazalo, da jo je ustanovilo kar podjetje OneCoin samo. Informacije o delovanju borze so bile medtem skopirane kar s slovenske borze s kriptovalutami Bitstamp.

V nasprotju z vsemi zakonitostmi ekonomije je podjetje OneCoin jeseni 2016 tudi za nekaj desetkrat povečalo zalogo vseh razpoložljivih onecoinov, pri čemer je valuta magično obdržala isto ceno.

Zgoraj smo zapisali, da je vodstvo OneCoina na promocijskih dogodkih kot argumente za vstop v denarno verigo navajalo številne neumnosti o kriptovalutah. To je primer ene - Ruja Ignatova je v začetku lanskega leta dejala, da je bil bitcoin ustvarjen pred terorističnim napadom na Svetovni trgovinski center v ZDA oziroma pred 11. septembrom 2001. V resnici je bil prvi blok v verigi podatkovnih blokov bitcoina ustvarjen januarja 2009. Kliknite na fotografijo za celoten videoposnetek govora Ignatove - cvetko o 11. septembru boste slišali pri 5:14. Foto: Facebook

Kaj se bo z OneCoinom zgodilo zdaj

Ruje Ignatove ni nihče videl ali slišal že nekaj mesecev. V povezavi z onecoinom se je na spletu nazadnje pojavila julija lani v videoposnetku s pojasnili, zakaj onecoin še ni na odprtem trgu, čeprav so v podjetju to obljubili že zdavnaj. Po neuradnih informacijah naj bi jo v vmesnem obdobju zaradi nečesa drugega enkrat aretirali v Nemčiji, uradno pa so jo finančne prevare obtožili v Indiji.

Poniknili so tudi še drugi vodilni predstavniki OneCoina, nekateri pa so skočili naravnost v nove "projekte". Kari Wahlroos, ki je na vrhu OneCoinove denarne mreže služil milijone, zdaj promovira dagcoin, klon onecoina, ki prav tako obljublja, da bo postal vodilna kriptovaluta, "največji kriptodogodek na svetu" pa napoveduje za februar.

K dagcoinu, ki ga oglašujejo kot "najbolj uporabno kriptovaluto v vesolju", je prestopil tudi Kanadčan Ken Labine, eden od najglasnejših promotorjev onecoina na Facebooku in YouTubu. Dagcoin je, mimogrede, ustanovil Nils Grossberg, ki je še pred nekaj meseci promoviral onecoin. Foto: zajem zaslona

Podjetje OneCoin oziroma natančneje OneLife, ki je v zadnjem letu in pol upravljalo kriptovaluto onecoin, je racijo bolgarskim oblastem in evropskemu pravosodju ter medijem, ki so o tem poročali, medtem zelo zamerilo, saj so v izjavi za javnost sporočili, da gre več kot očitno za zaroto proti njim.

A akcija kriminalistov, ki bo morda zadnji žebelj v krsto onecoina, je hkrati tudi voda na mlin bolgarskih prevarantov. V izjavi za javnost so med drugim zapisali, da bo zaplemba opreme vlagateljem povzročila velike finančne izgube in lahko zelo verjetno vodi celo v bankrot.

S tem so na pladnju dobili izgovor, ki ga bo brez dvoma treba uporabiti, ko bo še več vlagateljev začelo spraševati, kje je njihov denar.

