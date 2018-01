Zagrešil bankrot slovenske borzne hiše in odšel v svet kriptovalut

Osrednji igralci afere Moja delnica, v kateri je leta 2016 poniknilo več milijonov evrov prihrankov vlagateljev, so že našli novo poslovno priložnost. So med lastniki nastajajočega medija, ki bo poročal o dogajanju na trgu kriptovalut. Med njihovimi partnerji so tudi zveneča imena.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2016 je domači finančni svet pretresla afera Moja delnica. V stečaju borznoposredniške hiše je ostalo na milijone evrov neporavnanih obveznosti do vlagateljev.

Ti so del svojega denarja dobili nazaj šele po tem, ko se je prvič v zgodovini slovenskega kapitalskega trga sprožila jamstvena shema, s katero so druge borzne hiše skupaj poplačale za 1,85 milijona evrov obveznosti Moje delnice.

Še istega leta je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) zaradi suma poneverbe in neupravičene uporabe tujega oziroma poslovne goljufije kazensko ovadil tri fizične osebe, med njimi tudi Branka Šušteriča, nekdanjega predsednika uprave in lastnika Moje delnice.

V manj kot mesecu dni bo znano, kdo je uradno odgovoren za bankrot Moje delnice, najmanjše borzne hiše pri nas, ki je za seboj pustila na milijone evrov dolgov do vlagateljev.

Spet bo iskal zaupanje vlagateljev

A medtem je Šušterič že našel novo poslovno priložnost, v kateri spet računa na zaupanje vlagateljev. Tokrat v svetu kriptovalut.

Nekdanji prvi mož Moje delnice je namreč soustanovitelj spletnega medija 2100NEWS, ki poroča o dogajanju na področju trgovanja s kriptovalutami. Istoimensko podjetje, ki bo izdajalo nov medij, je bilo registrirano tik pred božičnimi prazniki.

Iz dokumentacije, ki smo jo pridobili v uredništvu, je razvidno, da Šušterič skupaj z nekaterimi nekdanjimi menedžerji Moje delnice obvladuje skoraj četrtinski delež v podjetju 2100NEWS. Ob Šušteriču, ki je uradno lastnik šestih odstotkov podjetja, so med lastniki še:

finančna družba Nika, krovno podjetje v Šušterićevi mreži podjetij, ki jo je spletel ob začetku certifikatske privatizacije v devetdesetih letih prejšnjega stoletja,

Polonca Šušterič , žena Branka Šušteriča in dolgoletna članica nadzornega sveta Moje Delnice, ki že od leta 1993 vodi podjetje Nika RIS,

, žena Branka Šušteriča in dolgoletna članica nadzornega sveta Moje Delnice, ki že od leta 1993 vodi podjetje Nika RIS, Indira Škoro, nekdanja članica uprave Moje delnice.

Foto: 2100NEWS

Med vlagatelji tudi lobist Zavrl

Šušterič sicer ni edino znano ime iz slovenskega poslovnega sveta, ki se je odločilo vlagati v nov medij.

2,5 odstotka podjetja 2100NEWS ima tako v lasti verjetno najbolj znani slovenski lobist Franci Delić Zavrl, nekdanji ustanovitelj in direktor agencije Pristop, ki je to družbo zapustil leta 2013.

Od takrat Delić Zavrl, ki je veljal za enega od ključnih mož Agrokorja pri nakupu Mercatorja, deluje v skupini za strateško komuniciranje Stratkom. Ustanovil jo je skupaj z Dejanom Verčičem.

Kdo so še lastniki novega medija?

Še dva odstotka podjetja 2100NEWS sta v rokah Mojce Dušice Zajc, direktorice oddelka za svetovanje in prenos znanja pri podjetju RR & Co, ki podjetjem in raziskovalnim ustanovam svetuje, kako pridobiti nepovratna sredstva iz EU.

To podjetje je bilo že pred tem poslovno povezano s finančno družbo Nika, ki je pozneje povezanim osebam prodala za 145 tisoč evrov terjatev do RR & Co.

Petodstotni delež pa je v lasti Roka Babiča, ki je zadolžen za razvoj tehnologije blockchain v družbi Viberate.

Gre za enega od najbolj znanih slovenskih start-upov, ki razvija platformo za povezovanje glasbenikov in organizatorjev dogodkov, septembra lani pa je s prvo ponudbo kriptokovancev (ICO) zbral za več kot deset milijonov ameriških dolarjev sredstev.

Kriptovalute – zadnja rešilna bilka za Niko

Če gre pri naštetih za vlagatelje z manjšimi deleži, je mogoče domnevati, da ima Šušterič, ki za pojasnila včeraj ni bil dosegljiv, v novem podjetju 2100NEWS eno od najpomembnejših vlog. To namreč domuje v prostorih, ki so v lasti finančne družbe Nika.

Med vlagatelji v Mojo delnico, ki so največ izgubili, je Janko Jenko. Foto: STA Šušterič je tudi eden od njegovih štirih zastopnikov, skupaj z Urbanom Štamcarjem (nekdanjim direktorjem družbe Forex Capital Investing), Maticem Mlakarjem in Grego Apatom, ki imajo v lasti vsak po 22 odstotkov podjetja. Vsi se po podatkih s spletne strani že najmanj leto dni ukvarjajo s trgovanjem s kriptovalutami.

Prav tako ni naključje, da se je Šušterič skoraj popolnoma usmeril na področje kriptovalut. Te so očitno edina možnost za rešitev Nike.

Od certifikatov do kriptopospeševalnika

Ta finančna družba je namreč s propadom Moje delnice izgubila edinega večjega najemnika v poslovnih prostorih na Dunajski cesti v Ljubljani, ki jih v bilancah vrednoti na 2,5 milijona evrov.

Lani poleti je zato Nika v lastnih prostorih odprla podjetniški pospeševalnik, ki ga je poimenovala po trenutno eni od najbolj priljubljenih kriptovalut (Ethereum CEE Accelerator). Skupinam inovatorjev ponuja tudi podporo pri razvoju aplikacij za uporabo tehnologije pametnih pogodb in plačil.

V tem pospeševalniku je kmalu zatem začelo delovati podjetje Park Space, v katerem imata lastniške deleže Martin in Miha Šušterič. Zdaj ima svoj sedež v teh prostorih tudi 2100NEWS, ki bo po podatkih s spletne strani očitno plačljiv medij.

Foto: bullbastic.com

Bo Šušterič prodajal trgovalni "bot"?

Prav tako je s propadom Moje delnice brez edinega naročnika ostal eden od paradnih projektov Nike – programski paket GEPArd za upravljanje finančnih naložb.

Gre za programsko orodje, namenjeno robotiziranemu sklepanju transakcij z vrednostnimi papirji. V Niki ga vrednotijo na dober milijon evrov, zdaj pa ga bodo očitno prilagodili za trgovanje s kriptovalutami.

Tako imenovani trgovalni "boti", ki so sposobni v sekundi opraviti veliko količino transakcij s kriptovalutami, v zadnjem letu dni postajajo priljubljeno orodje vedno večjega števila vlagateljev, pri čemer je ponudba na trgu že precejšnja.

Šušterič je v lanskem nagovoru delničarjem GEPArd označil za enega od "zakladov Nike" in poudaril, da je bilo vanj vloženo 23 let človeškega dela. Za zdaj lahko ugibamo, ali je nov spletni portal namenjen tudi pomoči pri iskanju novih naročnikov za omenjeni programski paket.