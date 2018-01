Afera Moja delnica: kaj bo razkrila forenzična revizija?

V manj kot mesecu dni bo znano, kdo in kaj vse je krivo za bankrot Moje delnice, najmanjše borzne hiše pri nas, ki je za seboj pustila na milijone evrov dolgov do vlagateljev.

V naslednjih dneh bodo znani izsledki forenzične revizije dogajanja v obdobju treh let pred stečajem družbe, ki jo je v imenu upnikov naročila stečajna upraviteljica Irena Lesjak.

Revizija, ki jo pripravlja Deloitte, naj bi dokončno razkrila, kam je izginilo za več milijonov evrov denarja vlagateljev in kdo bi moral pokriti nastalo škodo.

Na podlagi teh ugotovitev se bodo največji upniki odločili, ali bodo proti nekdanjim vodilnim in lastnikom Moje delnice vložili odškodninske tožbe.

Osrednji igralci afere Moja delnica so že našli novo poslovno priložnost. So med lastniki nastajajočega medija, ki bo poročal o dogajanju na trgu kriptovalut.

Med največjimi oškodovanci Janko Jenko

Po do sedaj znanih podatkih naj bi v Moji delnici denar vlagateljev brez njihove vednosti in brez pravil uporabili (in izgubili) za zasebne posle.

Šlo je za sredstva strank, ki jih je Moja delnica hranila v tujini. Izkoristili naj bi jih kot zavarovanje in vzvod pri pridobitvi dodatnega denarja. Zaradi krize so se jim načrti podrli, denarja, s katerim bi lahko pokrili izgube, pa niso imeli.

Foto: STA Med nekdanjimi strankami Moje delnice, ki so v stečajno maso prijavile skoraj štiri milijone evrov terjatev, so bila številna znana in ugledna imena iz političnega in gospodarskega sveta: nekdanji prvi finančnik Državljanske liste Janko Jenko, poslanka SDS Eva Irgl, profesorja na ljubljanski pravni fakulteti Miha Juhart in Peter Grilc …

Največ, več kot 600 tisoč evrov, je izgubila družina Aleksandra Topolovška, nekdanjega ustanovitelja propadle Nike BPH.

NPU zaradi spornih poslov ovadil tri osebe

Sume nepravilnosti, zaradi katerih je borzna hiša lani spomladi po 21 letih delovanja končala v stečaju, so preiskovali tudi kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU).

Konec leta 2016 so končali postopek in kazensko ovadili tri fizične osebe zaradi suma poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja in eno fizično osebo zaradi suma poslovne goljufije.

Po naših informacijah je ovaden Branko Šušterič, ki je z družino lastniško obvladoval Mojo delnico.

V začetku istega leta, ko je Moja delnica zašla v hude težave in je vajeti v borzni hiši prevzela Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), je začasno prevzel tudi položaj predsednika njene uprave. Pred tem sta v upravi Moje delnice dolgo sedela Borut Pintar in Robert Rudolf.

Prepisali premoženje

Kriminalisti so preiskovali tudi sume oškodovanja upnikov, vendar niso našli znakov kaznivega dejanja. Na tožilstvo so v zvezi s tem kaznivim dejanjem podali le poročilo, ne pa tudi ovadbe.

Že junija 2016 smo na Siol.net razkrili, da so Šušterič in preostali nekdanji vodilni v Moji delnici le nekaj tednov pred izbruhom afere v javnosti svoje večmilijonsko premoženje pričeli prepisovati na najbližje ter ga s tem poskušali rešiti pred upniki in morebitnimi odškodninskimi tožbami.

Darko Majhenič, prvi mož NPU Foto: Klemen Korenjak Na tožilstvo smo naslovili vprašanje, v kateri fazi je kazenski postopek proti Šušteriču in preostalim osumljenim. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga bomo prejeli.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na Branka Šušteriča. V preteklosti je sicer zanikal nepravilnosti in poudaril, da je bil on tisti, ki je opozoril na sporno dogajanje v Moji delnici in začel postopke razčiščevanja domnevnih nepravilnosti.

Največ denarja za pokritje izgub zagotovila Alta

Del denarja so vlagatelji vendarle dobili nazaj. Ker je šla Moja delnica v stečaj, se je sprožila jamstvena shema za terjatve vlagateljev. Vsak od njih je dobil povrnjenih 22 tisoč evrov, ki so jih po zakonu zagotovile druge borzne hiše. Največ je kot vodilna borzna hiša zagotovila Alta Invest.

Za pokrivanje izgub vlagateljev je družina Šušterič še pred stečajem zagotovila za tri milijone evrov delnic svoje brežiške družbe Nika.