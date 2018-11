Znani Šved, ki je Slovencem prodajal meglo, v primežu policije

V začetku meseca so tajske oblasti v sodelovanju z ameriško obveščevalno agencijo FBI prijele Šveda Sebastiana Greenwooda, ki je v zadnjem desetletju sodeloval pri dveh tudi v Sloveniji močno promoviranih denarnih verigah: družbenem omrežju Sitetalk in kriptovaluti Onecoin. Kakšna usoda Greenwooda čaka zdaj, še ni znano.

Tajski medij Bangkok Post je že 5. novembra poročal, da je bil Sebastian Greenwood aretiran zaradi suma novačenja ljudi v piramidno shemo, zakrinkano v poslovno priložnost na osnovi digitalne valute oziroma kriptovalute.

Najverjetneje je šlo za kriptovaluto Onecoin, v kateri je bil Sebastian Greenwood do lani, ko se je za njim izgubila vsaka sled, dolgo eden najvidnejših javnih predstavnikov in pogosto eden od slavnostnih govorcev oziroma posebnih gostov na Onecoinovih dogodkih. V krogih vlagateljev v Onecoinovo denarno mrežo Greenwoodova aretacija v zadnjih dneh močno odmeva.

Vabilo na dogodek v Bangkoku na Tajskem, ki je potekal 1. oktobra 2016 in na katerem se je zbrala svetovna "smetana" vpletenih v kriptovaluto. Osebe na vabilu so od leve proti desni Sebastian Greenwood, Ruja Ignatova, ustanoviteljica kriptovalute Onecoin, in Finec Juha Parhiala, nekdaj največji zaslužkar v Onecoinovi denarni mreži. Foto: Facebook

Onecoin so od leta 2015 vztrajno in pogosto promovirali tudi v Sloveniji:

A informacija, da so Greenwooda prijeli zaradi Onecoina, še ni potrjena. Mogoče je namreč tudi, da je Greenwooda ujela malce bolj daljna preteklost. Do leta 2014 je bil namreč udeležen tudi v promocijo kriptovalute Bigcoin v azijskih državah.

Bigcoin je imel sicer isto vodstvo kot pozneje Onecoin - v ospredju je bila Bolgarka Ruja Ignatova, ki je tako kot Greenwood iz javnosti izginila sredi leta 2017.

Sebastian Greenwood med predstavitvijo kriptovalute Bigcoin v Aziji leta 2014:

Da bi se policija za Greenwoodom zapodila in pritegnila pozornost FBI zaradi tako rekoč že pozabljenega Bigcoina in ne Onecoina, ki ima precej večji globalni doseg - hvalijo se namreč, da delujejo v več kot 190 državah sveta -, je sicer malo verjetno.

Obveščevalna agencija FBI je bila v primer prevare, v središču katerega se je znašel Onecoin, sicer že vpletena pred manj kot tremi meseci. Američan Mark S. Scott je bil v začetku septembra aretiran, ker naj bi s promoviranjem piramidne sheme, ki je vključevala domnevno kriptovaluto Onecoin, obrnil več kot 350 milijonov evrov. Prijeli so ga prav agenti FBI.

Ali sta primera povezana, za zdaj še ni znano.

Promotorji, ki so še vedno vpleteni v kriptovaluto Onecoin, so vest o aretaciji Sebastiana Greenwooda že označili za lažno. Med drugim so za lažnivega oklicali tudi spletni portal Business For Home, ki je v petek prav tako pisal o prijetju švedskega guruja za mrežni marketing. Treba je poudariti, da je bil Business For Home v preteklosti sicer eden največjih virov pozitivnih novic o kriptovaluti Onecoin, ki so jih promotorji Onecoina, tudi tisti, ki Business For Home zdaj obtožujejo, da širi lažne novice, na družbenih omrežjih delili kot za stavo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Greenwood je Slovenijo obiskal tudi osebno, a ne zaradi Onecoina

Sebastian Greenwood je v Sloveniji javno nastopal že nekaj let pred Onecoinom in sicer na veliki predstavitvi družbenega omrežja SiteTalk, ki je v ljubljanski hali Tivoli potekala marca 2011.

SiteTalk je bil v Sloveniji v obdobju med letoma 2011 in 2014 kar velika stvar. V ozadju SiteTalka je bilo zdaj že neobstoječe podjetje Unaico, ki je pred tem že upravljalo z denarno mrežo in vlagatelje poskusilo prepričati, naj kupijo fiktivne delnice, s katerimi se bi trgovalo na notranji borzi.

Ta recept so nato prenesli v SiteTalk, za katerega so promotorji trdili, da bo veliko boljše družbeno omrežje kot Facebook in Twitter skupaj. Promotorji SiteTalka so vlagatelje v denarno mrežo med drugim novačili z obljubami, da bodo dobili na tisoče delnic, ko bo šel SiteTalk na borzo, in to naj bi se zgodilo zelo kmalu, pa bodo obogateli.

Če vas zanima, kaj vse so trdili in obljubljali slovenski promotorji SiteTalka in podjetja Unaico, kliknite na to fotografijo in preberite verigo komentarjev pod objavo z naslovom "Unaico - SiteTalk - seminar v halo Tivoli" na blogu Had Ronija Kordiša. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kaj se je zgodilo: sitetalk.com je na seznamu najbolj obiskanih spletnih strani danes na 1.388.324 mestu, delnica podjetja pa se je pod imenom Global Digital Services znašla na ciprski borzi, kjer je njena cena trenutno 0,012 evra.

