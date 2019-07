ZDA uradno odpovedale sodelovanje Turčije v programu lovskih letal F-35

Bela hiša je v sredo sporočila, da prekinja sodelovanje s Turčijo v programu najsodobnejših lovskih letal F-35, ker Turčija vztraja pri nakupu in integraciji ruskega sistema zračne obrambe S-400. ZDA so ta korak že dlje časa napovedovale in med drugim že ustavile urjenje turških pilotov. Ankara je v odzivu ocenila, da gre za veliko napako.

Turčija proizvaja nekaj sestavin za nevidnega lovca F-35 in prekinitev sodelovanja pomeni, da bodo morale ZDA najti nove dobavitelje. "F-35 ne more obstajati skupaj z rusko platformo zbiranja obveščevalnih podatkov o naših naprednih vojaških zmogljivostih," je sporočila Bela hiša.

Američane med drugim skrbi, da bi Rusija lahko izboljšala sistem S-400 proti lovcem F-35, obenem pa so zamerili, da Turčija ni kupila ameriškega sistema zračne oziroma protiraketne obrambe.

Po uradni odpovedi sodelovanja v programu F-35 se lahko ZDA zaradi turškega vojaškega sodelovanja z Rusijo odločijo tudi za morebitne sankcije proti zaveznici v Natu.

Turško zunanje ministrstvo je v noči na danes v odzivu sporočilo, da so ZDA z odpovedjo sodelovanja v programu lovskih letal F-35 storile hudo napako, ki bo odnosom med državama povzročila nepopravljivo škodo. Enostranski in nepošteni korak Washingtona ni v skladu z duhom Nata in nima legitimnih vzrokov, zaradi tega pa ga je treba preklicati, so poudarili v Ankari.