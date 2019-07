V ZDA se spominjajo izstrelitve posadke Apolla 11 proti Luni

V ZDA se danes spominjajo izstrelitve rakete Saturn 5, s katero so člani posadke misije Apollo 11 na današnji dan pred 50 leti poleteli proti Luni, na katero sta Neil Armstrong in Buzz Aldrin kot prva človeka tudi stopila. Slovesnost je med drugim potekala v izstrelišču v Cape Canaveralu.

Član posadke Apolla 11, 88-letni Michael Collins je danes obiskal ploščad 39A v izstrelišču, da bi obeležil trenutek, ko so 16. julija ob 9.32 po lokalnem času poleteli v vesolje. Povedal je, da je "čudovit občutek biti spet nazaj".

Dogodki se bodo vrstili čez cel teden

"Tokrat je drugače. Želim se obrniti k Neilu in ga nekaj vprašati, ali Buzzu Aldrinu nekaj povedati, ampak sem sam tukaj," je povedal po navedbah ameriške vesoljske agencije Nasa. Dejal je, da si želi, da bi bila v izstrelišču tudi druga dva člana posadke. 89-letni Aldrin, ki je šibkega zdravja, je sicer bil povabljen, a ni prišel. Armstrong je leta 2012 umrl, star je bil 82 let.

Foto: Reuters Dejal je, da ga velikokrat sprašujejo, ali se je v vesolju počutil osamljenega, saj je on, medtem ko sta Armstrong in Aldrin hodila po Luni, krožil v plovilu okoli Meseca. "Ne, počutil sem se dobro," je poudaril. "Imel sem toplo kavo, pa tudi glasbo, če sem si jo zaželel," je povedal.

Collins se je v Cape Canaveralu srečal s tistimi, ki so v obdobju programa Apollo nadzorovali izstrelitve raket. Spoznal je tudi Nasine tehnike, ki sodelujejo pri programu Artemis, v okviru katerega nameravajo Američani oditi na Luno in Mars.

Različni dogodki bodo v Washingtonu in drugod po državi potekale do sobote, ko bo minilo 50 let od dneva, ko sta ameriška astronavta stopila na Luno. Od danes je v muzeju National Air and Space Museum v prestolnici po 13 letih znova na ogled Armstrongova obleka, v kateri je stopil na Luno.

V prihodnji dneh bo bodo po dve uri projicirali fotografijo 110 metrov visoke rakete Saturn 5 v naravni velikosti na obelisk v parku National Mall. V petek in soboto bodo na velikih zaslonih prikazovali še video s posnetki izstrelitve Apolla 11, v katerem bo predstavljen tudi pristanek na Luni.