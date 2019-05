Nasa vabi, da z naslednjim roverjem na Mars pošljete tudi svoje ime

Rover, znanstveno raziskovalno vozilo, ki tehta več kot tono, bo na Marsu iskal znake življenja mikrobov, raziskoval podnebje in geologijo planeta, zbiral vzorce in tako tlakoval pot človeškemu raziskovanju rdečega planeta.

"Med pripravami na zgodovinsko misijo na Mars želimo vsem ponuditi priložnost, da postanejo del te raziskovalne poti," je dejal Nasin predstavnik Thomas Zurbuchen in dodal, da je to za Naso zelo razburljiv čas.

Want to join @NASA on an interplanetary adventure?



Sign up now to have your name written on a chip that will travel to #Mars with the #Mars2020 rover: https://t.co/YyNGDwstZO pic.twitter.com/RL2urouZp0