Ameriška Nasa slovensko ekipo izbrala med pet najboljših na svetu

Slovenska ekipa Blue Ice je prepričala strokovnjake ameriške vesoljske agencije Nasa in se zapisala med najboljše na natečaju Nasa Space Apps Challenge v kategoriji Global impact. Vstopnico za globalno tekmovanje si je prislužila z zmago na hekatonu, ki ga je oktobra v Kopru organiziral Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP).

Nasa Space Apps Challenge, največji hekaton na svetu, odgovarja na izzive s področja astronomije, ekologije, geologije ter robotike. Kot so sporočili iz UIP, je sodelovalo 75 držav, 200 mest, 17.924 udeležencev, 2719 ekip, ki so ponudili 1395 rešitev na 20 izzivov Nase. Sodelujoči imajo 48 ur časa za iskanje rešitev na dane izzive ter izvedbo prototipov, na razpolago pa imajo vse javno dostopne podatke vesoljske agencije ter strokovne mentorje.

Hekatoni so tehnološki razvojni maratoni, namenjeni talentiranim bistrim prostovoljcem - razvijalcem, inženirjem, tehnologom in oblikovalcem. Hekaton temelji na sodelovalnem reševanju problemov, s ciljem izdelave odprtokodne rešitve za globalne izzive.

Omejitev ni

Prijavi se lahko vsakdo s strastjo in željo po pozitivnem učinku na svet. Omejitev po besedah direktorja UIP Dorijana Maršiča ni. Na hekaton se lahko prijavijo dijaki, študenti, inženirji, programerji, tudi pisatelji, je pojasnil in dodal, da je pravzaprav dobrodošlo, da skupino sestavljajo člani z različnim znanjem.

Tako je bilo v primeru članov zmagovalne skupine Blue Ice, ki se do začetka hekatona med seboj niso poznali. Dijakinja srednje ekonomske šole v Kopru, gimnazijka, študentka biologije, razvijalec in mojster marketinga so se spoznali na dan začetka hekatona v Kopru.

Finale tekmovanja osvojili s kooperativno igro

Ekipa Blue Ice v sestavi Ula Valentič, Eva Pincin, Alenka Skvarč, Matija Gašpar in Luka Andolšek je zmago v Kopru in superfinale globalnega tekmovanja osvojila s kooperativno igro, v kateri igralci rešujejo izzive globalnega segrevanja. Strokovna komisija je ocenjevala vpliv, inovativnost, znanstveno veljavo, tehnično izvedljivost in predstavitev.

"Naša igra je namenjena izobraževanju in osveščanju o spremembah kriosfere zaradi podnebnih sprememb. Igralci se tako na zabaven način naučijo nekaj novega o Antarktiki, polarnih ekspedicijah ter pomenu znanstvenih raziskav. Igralci se spoprijemajo s težavami s prehrano, opremo, komunikacijo, vremenom," je povedala Eva Pincin.

Zmagovalec bo znan sredi januarja

Po njenih besedah so se uvrstitve med najboljših pet v kategoriji Rešitev z največjim potencialom za izboljšanje življenja na Zemlji ali vesolju oziroma Global impact zelo razveselili. "Že to, da nam je uspelo narediti v dveh dneh igro, ki se jo lahko že igra, je bil za nas velik uspeh. Vloženega je bilo sicer zares veliko truda. Ko smo izvedeli, da smo se uvrstili med najboljših pet v kategoriji, nismo mogli verjeti, da se je to zgodilo," je dodala.

Sredi januarja bo znano, kdo je osvojil zmago v kategoriji Global impact, že zdaj pa je jasno, da je ekipa Blue Ice med najboljšimi petimi na svetu.