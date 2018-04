Nasa danes v lov za novimi planeti

Če vremenske in druge razmere ne bodo posegle v načrte ameriške vesoljske agencije Nasa, bo ta danes v vesolje poslala sondo s teleskopom Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite), ki bo okoli zvezd, ki so bližje našemu osončju, iskala nove planete, poroča britanski Guardian.

Vsaka pot po orbiti bo trajala 14 dni

Izstrelitev satelita je načrtovana iz Cape Canaverala na Floridi ob 10.32 po našem času, vsa oprema pa je vredna okoli 160 milijonov evrov. Teleskop bodo izstrelili v visoko eliptično orbito okoli Zemlje, česar do zdaj ni poskusil še nihče. Od Zemlje se bo oddaljil do razdalje Lune, se vrnil in oddal podatke ter zanihal nazaj. Vsaka pot po takšni orbiti bo trajala 14 dni.

Tess bo opazoval 200 tisoč najsvetlejših zvezd, od katerih večina ni oddaljena dlje od 300 svetlobnih let. Foto: Reuters

Dve leti za okoli 200 tisoč zvezd

Teleskop bo v vesolju preživel dve leti in nadgradil to, kar je astronomom sporočil Keplerjev teleskop, ki so ga izstrelili leta 2009 in zaradi katerega je mogoče verjeti, da je v Rimski cesti še vsaj 200 milijard potencialnih za življenje primernih planetov.

Tess bo opazoval 200 tisoč najsvetlejših zvezd, od katerih večina ni oddaljena dlje od 300 svetlobnih let.

"Za zdaj je vse pripravljeno za izstrelitev. Pošiljanje opreme v vesolje nikoli ne poteka brez tveganj, a na tej točki ni ničesar več, kar bi še lahko storili. Menimo, da imamo plovilo, ki je pripravljeno, da opravi odlično delo, ko bo enkrat prispelo v orbito," je povedal Stephen Reinehart, znanstvenik pri projektu Tess.