ZDA omejile gibanje iranskemu ministru v New Yorku, Združeni narodi zaskrbljeni

ZDA so močno omejile gibanje iranskega zunanjega ministra Mohameda Džavada Zarifa, ki se mudi na sedežu Združenih narodov (ZN) v New Yorku. ZN so ob nenavadno strogih ukrepih za vodjo iranske diplomacije izrazili zaskrbljenost.