Tim Gajser in Lucas Coenen sta že na prvi pripravljalni dirki pred novo sezono svetovnega prvenstva v motokrosu (MXGP) pokazala, da bosta, čeprav sta dobra prijatelja, na progi brezkompromisna tekmeca za zmage in naslov prvaka. Slovenski as na novem motorju proti deset let mlajšemu Belgijcu v Algheru ni imel odgovora. "S prvo dirko smo lahko zadovoljni, a imamo še veliko dela. Smo pa na pravi poti," je poudaril Gajser.

Prva pripravljalna dirka pred novo sezono svetovnega prvenstva v motokrosu je dala Timu Gajserju (Yamaha) veliko koristnih informacij in opozorilo, kako resen tekmec bo 19-letni Lucas Coenen (KTM). Belgijec je bil lani kot novinec v elitnem razredu MXGP podprvak, zdaj pa ima za sabo celo leto izkušenj z dirkanjem na 450-kubičnem motociklu znamke KTM. Medtem se 29-letni slovenski as še spoznava z Yamahinim motorjem in novo ekipo. "Prva dirka v modrem in drugo mesto. Na kvalifikacijah sem bil najhitrejši in imel nato soliden dan na progi z globokimi kanali. Dober dan z ekipo, veliko smo se naučili. Zdaj gremo nazaj na delo, naslednji konec tedna na dirko v Mantovo," je s Sardinije sporočil Gajser.

Poglejte, kako je Lucas Coenen v drugi vožnji prehitel Tima Gajserja:

Lucas Coenen je pred novo sezono zamenjal številko, od zdaj bo dirkal s številko 5. Foto: KTM Na Sardiniji je zadnje tri tedne testiral nov motor, na nedeljski dirki odprtega italijanskega zimskega prvenstva pa bil v prvi vožnji peti in v drugi drugi, kar je pomenilo skupno drugo mesto. V prvi vožnji je slabo štartal, ob koncu pa še padel. Imel je tudi nekaj težav z zategnjenimi rokami (tako imenovani arm pump, kar je za prve vožnje sezone nekaj običajnega). V drugi mu je uspel dober štart, a ga je v tretjem krogu Coenen prehitel. To je bil tudi najbolj zanimiv trenutek dirke, saj je mladi Belgijec najprej ubral daljšo zunanjo linijo in nato v naslednji desni zavoj Slovenca prehitel po notranji. Zavoj pozneje je za prvo mesto prehitel še ekipnega kolega in novinca v razredu MXGP Andreo Adama. Coenen je dobil obe vožnji. Bil je vidno najhitrejši.

V Algheru je nastopil tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM) in bil šesti. Prihajajočo nedeljo sledi še druga pripravljalna dirka v slovenskim navijačem dobro poznani Mantovi, nedaleč od Verone. Prva velika nagrada svetovnega prvenstva 2026 bo sedmega in osmega marca v Patagoniji v daljni Argentini, dva tedna pozneje pa sledi že prva v Evropi, v španski Andaluziji, kar bo prva priložnost za slovenske navijače, da pridejo navijat na samo dirko.