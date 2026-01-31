Prva testiranja: najboljši obet za Ferrari in Mercedes

Za dirkače formule 1 so bile zimske počitnice kratke. Zaradi nove generacije dirkalnikov in pogonskih sklopov je vodstvo tekmovanja letos dovolilo dodatna zasebna testiranja. Ta so izvedli ta teden v Barceloni, kjer je vsaka ekipa lahko dirkala tri dni. Sami rezultati sicer še ne pomenijo veliko, saj še preizkušajo posamezne elemente na dirkalnikih, a vseeno se zdi, da gresta lahko najbolj mirno v nadaljevanje priprav Ferrari in Mercedes.

Osrednji del testiranj bo potekal v Bahrajnu, šest dni sredi februarja (od 11. do 13. in od 18. do 20.). Takrat bodo na prizorišču tudi novinarji in fotoreporterji, ta teden v Barceloni jih ni smelo biti, zato veliko informacij še nimamo. Tudi na uradnih predstavitvah ekip pred novo sezono - nekaj ekip jih je že izvedlo, nekaj jih bo v naslednjih dneh - še nismo videli končne podobe novih dirkalnikov.

Ekipa aktualnih prvakov McLaren je na stezo prvič zapeljala šele v sredo, imela v četrtek težave s črpalko za gorivo, v petek pa sta branilec naslova Lando Norris in Oscar Piastri odpeljala vsak več kot 80 krogov. Uradno bodo novi dirkalnik predstavili devetega februarja. Njihovi lanski izzivalec Max Verstappen (Red Bull) je zadnji dan odpeljal 118 krogov, novinec v ekipi Isack Hadjar je drugi dan na mokri stezi zletel s proge. Njihov novi pogonski sklop, ki ga v sodelovanju s Fordom izdelujejo sami, je bil zanesljiv.

Full send in the MCL40, OP style 🚀#McLarenF1 | #F1 🧡 pic.twitter.com/z05dkF1Zm7 — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 29, 2026

Barcelona, zasebna testiranja, najboljši časi tedna:



1. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:16,348

2. George Russell (Mercedes) +0,097

3. Lando Norris (McLaren) +0,246

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,305

5. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,733

6. Oscar Piastri (McLaren) +1,098

7. Max Verstappen (Red Bull) +1,238

8. Pierre Gasly (Alpine) +1,359

9. Isack Hadjar (Red Bull) +1,811

10. Esteban Ocon (Haas) +2,045

11. Oliver Bearman (Haas) +2,075

12. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2,103

13. Liam Lawson (Racing Bulls) +2,492

14. Franco Colapinto (Alpine) +2,802

15. Nico Hülkenberg (Audi) +3,522

16. Gabriel Bortoleto (Audi) +4,371

17. Fernando Alonso (Aston Martin) +4,447

18. Valtteri Bottas (Cadillac) +4,572

19. Sergio Perez (Cadillac) +4,676

20. Lance Stroll (Aston Martin) +30,056



Brez nastopa: Alex Albon in Carlos Sainz (Williams)

Zdi se, da gresta lahko najbolj mirno v nadaljevanje priprav Ferrari in Mercedes. Lewis Hamilton (Ferrari) je odpeljal najhitrejši čas tedna, George Russell (Mercedes) je zaostal manj kot desetinko. Še bolj pomembno pa je to, da ekipi nista imeli nikakršnih težav z vzdržljivostjo materiala in sta tako naredili kar 500 oziroma 437 krogov. Mercedes je v sredo naredil celo simulacijo dirke.

Just going for a few laps in the SF-26 😏 pic.twitter.com/gvXV5w9buZ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 30, 2026

Povsem druga zgodba je pri Aston Martinu in Williamsu. Aston Martin, ki jo zdaj vodi Adrian Newey, je prve kroge odpeljala šele zadnji dan (65). A pravijo, da je njihov dirkalnik že na prvi pogled drugačen. Newey je dizajniral številne šampionske dirkalnike, nazadnje Red Bullove. Williams je zasebna testiranja izpustil, saj njihov dirkalnik še ni pripravljen, da bi zapeljal na stezo.

Barcelona, zasebna testiranja, število odpeljanih krogov:



Mercedes - 500 krogov

Ferrari - 437

Haas - 391

Alpine - 349

Racing Bulls - 318

Red Bull - 303

McLaren - 288

Audi - 243

Cadillac - 164

Aston Martin - 65

Williams - 0

Takšne bodo barve prvega Audija v formuli 1. Foto: Guliverimage Kar nekajkrat je na stezi obtičal Audijev dirkalnik, šlo naj bi za okvaro na pogonskem sklopu, ki ga ekipa, ki je nadomestila Sauber, izdeluje povsem sama. Povsem nova ekipa Cadillac, ki bo uporabljala Ferrarijeve pogonske sklope, je z izkušenim dirkaškim parov naredila 165 krogov. Renault je medtem opustil izdelavo motorjev in tako zdaj ekipa Alpine nastopa z Mercedesovimi, tako rezultati kot število odpeljanih krogov pričata, da je zanje to pot v pravo smer.