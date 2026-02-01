Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Smučarski skoki, Willingen, kvalifikacije in tekma (m)

Kaj za zadnjo tekmo pred olimpijskimi igrami pripravlja Domen Prevc?

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Domen Prevc | Domen Prevc je v izjemni formi. | Foto Guliverimage

Domen Prevc je v izjemni formi.

Foto: Guliverimage

Smučarske skakalce v Willingenu čaka zadnja tekma pred novim vrhuncem sezone, olimpijskimi igrami v Italiji. Ob 11.45 se bodo začele kvalifikacije, v katerih bo sodelovalo tudi pet Slovencev, s sobotnim zmagovalcem Domnom Prevcem na čelu. Tekma se bo začela ob 16. uri.

Domen Prevc, Willingen
Sportal Nor skok Domna Prevca: Vse sem storil za varen pristanek, na OI želim priti zdrav #video

Le še eno dejanje je ostalo pred vrhuncem sezone, olimpijskimi igrami, ki se bodo prihodnji teden začele v Italiji. Smučarske skakalce danes čaka še druga posamična tekma v Willingenu, kjer je Domen Prevc v soboto znova navdušil in v finalu pristal pri 155 metrih, le pol metra od uradnega rekorda skakalnice.

Prevc bo tako napadal že 11. zmago sezone, sicer pa 20. v karieri svetovnega pokala. V skupnem seštevku ima že 538 točk prednosti pred drugim Japoncem Rjojujem Kobajšijem.

Pred tekmo, ki je predvidena ob 16. uri, bodo v Willingenu še kvalifikacije s 56 skakalci. Začele se bodo ob 11.45. Ob Prevcu bodo od Slovencev nastopali še Žiga Jančar, ki je v soboto ostal brez tekme, Rok Oblak, Timi Zajc in Anže Lanišek.

Po današnji preizkušnji se svetovni pokal za nekaj časa poslavlja, pozornost ljubiteljev smučarskih skokov pa se bo preusmerila v neposredno soseščino. Na olimpijskih igrah bodo skakalci tekmovali na dveh posamičnih tekmah, tekmi mešanih ekip in superekipni tekmi v parih.

Willingen, kvalifikacije:

Preberite še:

Domen Prevc skakalne smuči
Sportal Fis grozi s kaznimi: Slovenijo preiskujejo zaradi sovražnega govora
Nika Prevc, Willingen
Sportal Nika Prevc Norvežanki vrgla rokavico, njen odgovor je bil izjemen
THUMB - Sušnik zaroka
Sportal Romantični Willingen: slovenski skakalec poskrbel za čudovit trenutek

 
