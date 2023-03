Okusite razliko: skrivnost bučnega olja z avtohtonim poreklom #nagradnaigra

Življenjski stroški naraščajo, izjema niso niti cene nujnih dobrin, vključno s hrano. Posledično se veliko ljudi zateka k cenejšim in nemalokrat manj kakovostnim živilom. Čeprav se te odločitve morda zdijo hitra rešitev za omejene proračune, imajo lahko negativne posledice za zdravje in dobro počutje.

Ko gre za hrano, se pri nakupu pogosto odločamo na podlagi dejavnikov, kot so priročnost, cena in okus. Hrana slabše kakovosti se največkrat nanaša na predelano in pakirano hrano, ki vsebuje veliko sladkorja, soli in nezdravih maščob. Tovrstna živila nimajo bistvenih hranil in so pogosto polna aditivov in konzervansov, ki imajo lahko negativne učinke na zdravje. Tudi pri izbiri osnovnih živih, kot je denimo olje, pogosto posegamo po cenejših in manj kakovostnih alternativah, ki morda nimajo znanega porekla in so pridelana na način, ki živilo osiromaši hranil, vonja in okusa.

Ljubitelji kulinarike prisegajo na uporabo bučnega olja v svojih jedilnikih. To je bogatega okusa po oreščkih ter obogati okus in vonj jedi. Poleg tega ima številne zdravstvene koristi. Pri tem je pomembno dejstvo, da niso vsa olja pridelana na način, ki ohranja njihovo hranilnost in čistost, ali pa so morda celo škodljiva za zdravje. Prepoznavanje dobrega bučnega olja zahteva nekaj znanja in pozornosti pri preverjanju.

Kako prepoznamo kakovostno bučno olje?

Prvi korak pri prepoznavanju kakovosti bučnega olja je natančno branje etikete. Poiščite olja, ki so narejena iz 100-odstotnih čistih bučnih semen brez dodatkov ali konzervansov. Izogibajte se oljem, ki vsebujejo druge sestavine ali pa so jim dodana druga olja, ki razredčijo tako okus kot hranilno vrednost bučnega olja. Visokokakovostno bučno olje je običajno zelo temnozelene barve, kar je posledica klorofila v semenih. Če je olje svetlejše zelene ali celo rumene barve, je slabše kakovosti ali pa je bilo razredčeno z drugimi olji. Kakovostno bučno olje mora imeti vonj in okus po oreščkih z rahlo grenkim priokusom.

Tudi način predelave bučnega olja lahko vpliva na njegovo kakovost. Hladno stiskano olje velja za najbolj kakovostno, saj je izdelano z mehansko stiskalnico brez uporabe toplote ali kemikalij. Izogibajte se oljem, ki so narejena z metodami kemične ekstrakcije, saj lahko zmanjšajo tako okus kot hranilno vrednost olja. Pri visokokakovostnem olju boste na etiketi našli certifikate, ki potrjujejo, da je olje proizvedeno po strogih standardih in je najvišje kakovosti.

Bučno olje je ena največjih kulinaričnih dragocenosti severovzhodne Slovenije Foto: Oljarna JERUZALEM SAT Oljarna JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi že desetletja proizvaja naravno Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija, ki slovi po prijetnem vonju in polnem okusu. Odlična bučna semena iz krajev z največ sonca v Prlekiji in Prekmurju dajejo olju osnovo za kakovost. Kakovost bučnega olja pa je tesno povezana z načinom predelave in izvorom bučnih semen. Štajersko prekmursko bučno olje je pridelano po naravnem tradicionalnem postopku, po receptu prednikov. Dokaz za pravo bučno olje je oznaka na etiketi "zaščitena geografska označba". Pri tej oznaki ste lahko prepričani, da je olje pridelano iz semen buč, ki so zrasle v Sloveniji. S tem je zagotovljeno, da je olje iztisnjeno brez kemijskih dodatkov, torej na star tradicionalen način. Od leta 2012 je Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija zaščiteno tudi na območju EU in vpisano v EU-register zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Kakovostno bučno olje je znano po zdravstvenih koristih

Bučno olje, ki je pridelano na tradicionalen način, ohrani vitamine in minerale, kot so magnezij, cink, železo, vitamin E idr. Za kakovost bučnega olja so pomembni tudi vrsta in način pridelave buč, čas obiranja in stiskanja. Cenejša bučna olja so pogosto proizvedena iz slabše kakovostnih buč, pridelanih z uporabo kemičnih procesov, ki lahko uničijo dragocene hranilne snovi.

Poleg tega se pri proizvodnji cenejšega bučnega olja pogosto uporabljajo umetna barvila, arome in konzervansi, ki lahko negativno vplivajo na zdravje. Tako lahko uživanje cenejšega bučnega olja povzroči prebavne ali druge zdravstvene težave. Zato je pri izbiri bučnega olja pomembno, da izberete kakovostno olje, ki je pridelano na naraven način, brez dodanih kemikalij in pesticidov.





S preverjanjem etikete, barve, vonja, okusa, načina predelave in certifikatov se lahko prepričate, da kupujete kakovostno bučno olje, ki je varno in hranljivo za vas in vašo družino.

Pri Štajersko prekmurskem bučnem olju Slovenija ste lahko prepričani, da dobite najkakovostnejše naravno nerafinirano bučno olje, ki je brez kakršnihkoli dodatkov. Njihova strategija je delati odlično bučno olje najvišje kakovosti ter se povezovati z lokalnimi pridelovalci bučnih semen v Prlekiji in Prekmurju, ki dajejo olju osnovo za kakovost.

Izbira izdelkov z znanim poreklom je koristna iz več razlogov

Če nam je pomembna kakovost hrane, ki jo uživamo, je pri nakupu pomembno to upoštevati, pri čemer vedno preverimo tudi izvor živila in način vzgoje oz. pridelave. Izbira visokokakovostne hrane z znanim izvorom je pomembna iz več razlogov, vključno z boljšo prehrano, podpiranjem lokalnega gospodarstva, spodbujanjem etičnih kmetijskih praks, zmanjševanjem zavržene hrane in zagotavljanjem občutka povezanosti s hrano, ki jo jemo. Čeprav morda zahteva nekaj dodatnega truda in raziskav, so koristi za naše zdravje tega vredne.

