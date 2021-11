Lačni med obroki? Ideje za hiter in zdrav obrok brez kuhanja ter brez slabe vesti.

Oglasno sporočilo

Vam je kaj znano? Volčja lakota, a do kosila pa je še dolgo? Prvo, kar pojeste, so nezdravi prigrizki, da prebrodite do glavnega obroka. A se tudi vi znajdete, ko vas premaga lakota, ko se vrnete domov iz službe? Pred vami je še priprava kosila za družino, vi pa med kuhanjem že pojeste polovico hrane, ki bi jo morali dati na mizo? In potem sledi slaba vest.

A pri tem početju niste sami. Staršem in vsem tistim, ki zaradi pomanjkanja časa slabo organizirate svojo prehrano med glavnimi obroki, smo pripravili nekaj idej, kako hitro ali pa vnaprej pripravite zdravo malico ali obrok brez kuhanja.

Te jedi, ki vam bodo za pripravo vzele zelo malo časa, so zdrave, nasitile pa vas bodo ravno toliko, da boste prebrodili do glavnega obroka. Lahko jih spravite tudi v hladilnik in jih zaužijete, ko je nuja, ali pa jih vzamete s seboj v službo ali na izlet kot zdravo malico in prigrizek.

Vsebujejo pa zdrava superživila, ki jih telo potrebuje, da zadosti vsakodnevne potrebe po hranilih, med njimi tudi superživilo − Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija, ki pa ga lahko kupite tudi v darilnem pakiranju − oglejte si katalog .

1. Mladi sir z bučnim oljem

Sestavine:

250 g mladega sira

bazilika

sol

poper

kis

Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija − 10 odstotkov

Priprava:

Mladi sir narežemo na tanke rezine, solimo in popramo ter prelijemo s Štajersko prekmurskim bučnim oljem Slovenija . Okisamo po želji, okrasimo z baziliko.

Za še večji kulinarični užitek vas vabimo, da izberete tudi Olje iz bučnic in ptujskega lüka ali Olje iz bučnic in ptujskega česna .

2. Kislo zelje z bučnim oljem

Sestavine:

250 g surovega kislega zelja, lahko tudi narezanega gladkega kislega zelja

1 manjši korenček

strok svežega česna, lahko tudi česen v prahu

kumina ali žlička kumine v prahu

Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija − 10 odstotkov

Priprava:

Kislo zelje speremo z vodo, korenček po želji nastrgamo na trakove ali narežemo, dodamo česen, kumino in prelijemo s Štajersko prekmurskim bučnim oljem Slovenija . Za še večji kulinarični užitek vas vabimo, da izberete tudi Olje iz bučnic in ptujskega lüka ali Olje iz bučnic in ptujskega česna .

3. Kuhano jajce v solati z bučnim oljem

Sestavine:

2 kuhani jajci

1 ščepec soli

1 ščepec mletega popra

Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija − 10 odstotkov

− okrasitev po želji z zeleno solato, baziliko, motovilcem

Priprava:

Jajca narežemo na tanke kolobarje, lahko uporabimo rezalnik jajc na mrežico, da dobimo enakomerne in tanke rezine. Posolimo in popramo ter prelijemo s Štajersko prekmurskim bučnim oljem Slovenija in okrasimo po želji. Za še večji kulinarični užitek vas vabimo, da izberete tudi Olje iz bučnic in ptujskega lüka ali Olje iz bučnic in ptujskega česna .

4. Skuta z bučnim oljem in semeni (samostojna jed ali kot namaz)

Sestavine:

200 g skute sol poper na drobno sesekljana čebula (1 mala) pražena ali sušena sesekljana bučna semena Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija − 10 odstotkov



Priprava:

Sestavine zmešamo in prelijemo s Štajersko prekmurskim bučnim oljem Slovenija.

Za še večji kulinarični užitek vas vabimo, da izberete tudi Olje iz bučnic in ptujskega lüka ali Olje iz bučnic in ptujskega česna .

Naročnik oglasnega sporočila je JERUZALEM SAT − OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D. O. O.