Bliža se konec leta, ko se začne tradicionalna izbira daril, ki jih bomo podarili svojim najdražjim in najbolj zvestim poslovnim partnerjem. Da vas ne bi premamila hitra in nepremišljena izbira daril, nad katerimi nismo prav nič navdušeni, ker nimajo tistega posebnega čara, smo vam pripravili odličen predlog.

Ker ljudje vedno bolj cenijo darilo, ki prihaja od srca in ima svojo edinstveno zgodbo, je naša ideja zanj letos resnično nepogrešljiva. Mar se ne bi odločili za drugačen poklon, ki bo pustil svoj pečat in po katerem si vas bodo zapomnili.

Letos naj bo vaš izbor darila pristni slovenski izdelek z geografsko označbo in z bogatim ter edinstvenim okusom in v čudovitem darilnem pakiranju - bučno olje iz Oljarne Jeruzalem Sat iz Središča ob Dravi in njihovi raznoliki izdelki, narejeni iz slovenskih buč.

Bučno olje Oljarne Jeruzalem SAT v darilnem pakiranju.

Bučno olje Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi je izjemno bogato, tako da ga lahko uporabljamo kot začimbo v najrazličnejših jedeh – v solatah, glavnih jedeh, omakah, pa tudi v pecivih in slaščicah. Odlikuje ga izvrstna aroma in okus, iz katerega pripravimo izvrstno kulinarično doživetje.

Dokaz, da je pravo slovensko bučno olje, je zaščitena geografska označba. Pomembno je, da izberemo bučno olje, ki je proizvedeno iz bučnic slovenskega porekla.

Darilni paketi z okusom, izbrani za vaše darilo

Darilni paketi Oljarne Jeruzalem Sat iz Središča ob Dravi so skrbno izbrani samo za vas. V prijaznem okolju in prijazni embalaži je na voljo široka paleta najrazličnejših darilnih kombinacij bučnega olja: bučno olje s ptujskim lukom ali česnom, bučna čokolada, bučna olja iz belic, različna hladno stiskana olja.

Darilni asortima izdelkov iz bučnega olja Oljarne JERUZALEM SAT.

Darilne pakete lahko kombinirate z ostalimi izdelki iz buč, od bučnih semen z različnimi okusi, ročno izdelanih pralin, do medenjakov, bučnega likerja, čokolad, bučnih testenin. Na voljo vam je tudi slastni bučni namaz bučotela in številni drugi izbrani izdelki, ki jih obožujejo vse generacije in ki so zbrani v njihovem katalogu.

Bučnice v priročnem pakiranju v številnih okusih in slastna bučotela Oljarne JERUZALEM SAT.

Ročno izdelane bučne praline Oljarne JERUZALEM SAT.

Bučno olje – pristni slovenski izdelek

Z značilnim aromatičnim vonjem in okusom je bučno olje nepogrešljivo v kulinariki. Najpogosteje se uporablja za prelive k solatam.

Bučno olje pa se lahko uporablja skoraj povsod: za mariniranje, za pripravo omak, za prelive testenin, za rižote, za hladne mesne jedi, juhe, sladice in za pripravo različnih namazov. Pravi gurmanski užitek pa je vaniljev sladoled, prelit z bučnim oljem.

