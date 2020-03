Pripravite okusno ješprenjevo juho z bučnim oljem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V poplavi različnih žit včasih pozabimo na dobri stari ješprenj. Ta je bogat z vlakninami, znižuje stopnjo holesterola, pomaga pri prebavi, zaradi antioksidantov pa celo upočasnjuje staranje in preprečuje raka dojk. Z mojstrico domače kuhinje smo tokrat pripravili okusno ješprenjevo juho z bučnim oljem.

Ješprenjeva juha z bučnim oljem

Sestavine za 4 osebe:

0,5 dl bučnega olja

1 srednje debela čebula

pest suhih gob

ščepec majarona, timijana, zelene

lovorjev list

poper ali 1 žlička zeliščne soli

100 g ješprenja

250 g krompirja

pol korenčka

2 zrni česna, sesekljan peteršilj

Bučno olje Jeruzalem Sat je tokrat v novi preobleki.

Ješprenjevo kašo operemo in namakamo nekaj ur, najbolje je prek noči. Skuhamo jo v dveh litrih osoljene vode. Posušene gobe za krajši čas namočimo, potem jih odcedimo. V posodi segrejemo olje, spražimo nasekljano čebulo, dodamo gobe, začimbe in dušimo, dokler voda ne izpari.

Foto: Jan Lukanović

Krompir narežemo na majhne kocke, ga dodamo gobam in še malo dušimo. Dodamo še sesekljan česen in zalijemo z malo vode. Dodamo ješprenj skupaj s tekočino, kolikor je potrebujemo. Korenček naribamo v juho in kuhamo tako dolgo, da je kuhan krompir (približno 15 minut). Po potrebi juho razredčimo z malo vode. Preden ponudimo, dodamo še sesekljan peteršilj.

Pa dober tek!

Naložite si brezplačno e-knjigo receptov Kuhamo s Karolino. V njej boste našli kopico zanimivih receptov za tradicionalne slovenske jedi.



PRENESI E-KNJIGO

Preberite še: