Sestavine:

1 celo piščančje bedro (zgornji in spodnji del)

1 steblo zelene

1 korenček

2 krompirja

4 češnjevi paradižniki

pol čebule

vejica rožmarina

sol

350 gramov testenin za juho (zvezdice ali druge podobne testenine)

jajce, parmezan (po želji)

Postopek:

Korenje in krompir olupite in narežite na manjše kose, drobno narežite tudi zeleno in čebulo, češnjeve paradižnike razpolovite. Narezano zelenjavo stresite v lonec, nanjo položite piščančje bedro, zalijte z vodo in posolite. Lonec pokrijte in kuhajte na zmernem ognju približno eno uro. Med kuhanjem z juhe redno pobirajte peno, ki nastane.

Testenine skuhajte po navodilih na embalaži in jih dobro odcedite, nato jih primešajte v juho. Če želite, lahko v juho primešate tudi razžvrkljano jajce in jo potresete z nastrganim parmezanom.