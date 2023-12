Recept: kremna bučna juha s krompirjem

Sestavine:

1 majhna buča hokaido ali maslenka

2 čebuli

ščep mletega česna

2 majhna krompirja

sol

voda ali jušna osnova

olivno olje

žlica masla ali pol dl sladke smetane

bučno olje

Postopek:

Najprej razdelimo bučko na dva dela, če je res majhna, je ni treba lupiti, ampak odstranimo samo semena in jo narežemo na majhne koščke. Na majhne koščke narežemo tudi krompir in čebulo. Na olivnem olju dušimo vse te sestavine, nato jih zalijemo z vodo ali jušno osnovo, posolimo in dodamo mleti česen. Sestavine v normalnem loncu kuhamo približno 40 minut, lahko pa si pomagamo z ekonom loncem in kuhamo samo 25 minut. Ko so sestavine skuhane, vse skupaj pretlačimo s paličnim mešalnikom. Če je jed pregosta, lahko še malo zalijemo z vodo oziroma jušno osnovo. Zavremo in dodamo maslo ali sladko smetano. Na koncu lahko tudi popopramo. Ko juho postrežemo, jo po želji pokapljamo z nekaj kapljicami bučnega olja. Zraven juhe lahko postrežemo palačinke, ocvrte kruhove rezine ali popečene kruhove kocke.