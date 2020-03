Je to nov igralec v slovenski kuhinji?

Oljarna JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi že desetletja proizvaja naravno Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija, ki slovi po prijetnem vonju in polnem okusu.

Vrhunsko bučno olje bomo zdaj prepoznali po novih etiketah, na katerih lahko občudujemo ročno naslikane buče na grobem papirju, ki celoten izdelek nadgradi z avtentičnim videzom. Za pridih ekskluzivnosti je etiketa olepšana z odtisom zlate kapljice dragocenega olja, ki nam obljublja vrhunsko kulinarično izkušnjo.

Vrhunsko Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi bomo zdaj prepoznali po novih etiketah. Foto: Jan Lukanović

Ko vzamemo v roke steklenico Štajerskega prekmurskega bučnega olja Slovenija Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi, smo lahko prepričani, da bomo s tem oljem zaužili esenco krajev z največ sonca pri nas. Samo kapljica je dovolj, pa se z mislimi kar preselimo v Prlekijo in Prekmurje.

Bučno olje je izredno bogato in odlično živilo. Lahko ga uporabljamo kot začimbo, saj je dovolj že manjša količina. Foto: Jan Lukanović

Nova podoba, enaka kakovost

Bučno olje ima sicer novo embalažo, kar pa ne pomeni, da se je kaj spremenila njegova vrhunska kakovost.

Buče spadajo med najstarejše zelenjadnice na svetu. Odlična bučna semena iz Prlekije in Prekmurja dajejo olju osnovo za kakovost. Kakovost bučnega olja pa je tesno povezana z načinom predelave in izvorom bučnih semen.

V Sloveniji je pet oljarn, ki proizvajajo kakovostno bučno olje, in ena od teh je tudi Oljarna JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi, ki že desetletja proizvaja naravno Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija. To olje slovi po prijetnem vonju, ki je rezultat izvrstne predelave.

Bučno olje je lahko prebavljivo, okusno in pomeni obogatitev polnovredne prehrane. Odlikujeta ga edinstven okus in vsestranska uporaba. Ima blag in prijeten okus po orehih, poleg tega pa ima nekatere zdravilne lastnosti. Pomembno pa je, da izberemo bučno olje, ki je proizvedeno iz bučnic slovenskega porekla.

Štajersko prekmursko bučno olje je proizvedeno s stiskanjem praženih bučnih semen iz buč Cucurbita pepo ali po domače golice izključno iz lokalnega okolja. Ponaša se z veliko vsebnostjo vitaminov in mineralov ter omamnim specifičnim vonjem in okusom, ki je nepogrešljiv v domači kuhinji. Tradicija oljarstva gre iz roda v rod, dobra volja in ljubezen ter pridne roke naših oljarjev, ki stiskajo bučno olje najvišje kakovosti, pa dajo še dodaten pridih domačnosti.

Dokaz za pravo bučno olje je oznaka na etiketi zaščitena geografska označba. Pri tej oznaki ste lahko prepričani, da je olje pridelano iz semen buč, ki so zrasle v Sloveniji. S tem je zagotovljeno, da je olje iztisnjeno brez kemijskih dodatkov, torej na star tradicionalen način.

Od leta 2012 je Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija zaščiteno tudi na območju EU in vpisano v EU-register zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Bučno olje je vsestransko uporabno živilo, ki ga je mogoče uporabiti tako v solatah, glavnih jedeh kot tudi v bolj gurmanskih kombinacijah v sladicah in omakah. Foto: Jan Lukanović