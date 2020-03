Takšne palačinke bodo navdušile vso družino #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko so otroci doma, jih je treba z nečim zamotiti. Naj vam pomagajo speči slastne palačinke po receptu Karoline Črešnar.

Palačinke z vaniljevo kremo ter sladoledom z bučnim oljem in sesekljanimi orehi

Sestavine za 10–12 palačink:

3,5 dl mleka

1 dl mineralne vode

25 dag moke (mehke)

1 žlička sladkorja

1 mala žlička soli

2 jajci

Jajca ločimo in naredimo sneg. Iz preostalih sestavin naredimo gladko maso, moko dodajamo počasi, na koncu previdno dodamo še sneg in pustimo nekaj minut. S tem, ko smo dodali sneg, bodo palačinke bolj penaste.

Foto: Jan Lukanović

Sestavine za vaniljevo kremo:

8,5 dl mleka

2 vrečki vaniljevega pudinga

1 jajce

sladkor (kot piše v navodilih za puding)

Potrebujete še:

vaniljev sladoled

bučno olje

orehe

Postopek:

Od mleka odvzamemo približno en deciliter mleka, mu dodamo sladkor, puding in celo jajce ter dobro premešamo. Preostalo mleko zavremo in skuhamo puding. Odstavimo z ognja in vsake toliko premešamo. Če želite, lahko kremi dodate še malo ruma.

Palačinke spečemo na olju ali maslu, kakor nam je ljubše. Premažemo jih z vaniljevo kremo, prepognemo na četrtinko, dodamo kepico vaniljevega sladoleda, prelijemo z bučnim oljem ter potresemo z zdrobljenimi orehi.

Foto: Jan Lukanović

Pa dober tek!

