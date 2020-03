Pripravite štruklje, tradicionalno slovensko jed #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štruklji so zagotovo ena najbolj tipičnih slovenskih jedi. Če izpustite ocvirke, jih lahko na mizo postavite tudi v postnem času.

Štruklji, kuhani v vodi

Sestavine za testo:

25 dag moke

žlica olja

1 jajce

mlačna voda

Iz sestavin naredimo vlečeno testo, ki ga pustimo počivati vsaj kakšno uro, še bolje pa je, da si testo naredimo zvečer. Počivati ga damo na hladno, lahko v hladilnik.

Recept nam je zaupala Karolina Črešnar, mojstrica domače kuhinje. Foto: Jan Lukanović

Sestavine za nadev:

30 dag skute

žlica kisle smetane

3–4 jajca

2 žlici ocvirkov

Skuto in kislo smetano zmešamo, jajca pa ubijemo v posodo in razžvrkljamo. Ocvirke segrejemo in na vroči maščobi spečemo jajca, če se držimo posta, pa ocvirke nadomestimo z drugo maščobo.

Testo razvaljamo, ne preveč na tanko, saj delamo štruklje, po testu razporedimo najprej skuto s kislo smetano, nato še jajca. Po želji in okusu lahko dodamo še sesekljan peteršilj in zvijemo v štrukelj.

Zavremo vodo, ki smo ji dodali dve žlički soli, razrežemo štruklje na približno pet centimetrov ter jih dajemo v vrelo vodo. Pustimo, da ponovno zavrejo, zmanjšamo temperaturo in jih kuhamo približno pol ure, odvisno od tega, kako kuhane želimo. Če želimo bolj kuhane, jih lahko kuhamo tudi eno uro, ne smemo pa pozabiti mešati, da se nam ne sprimejo.

Foto: Jan Lukanović

Pa dober tek!

