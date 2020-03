Pripravljen, da vas na novo očara

Na oder vabimo starega znanca v novi preobleki, ki ga bomo spoznali tudi v čisto drugačni luči. Prihaja velika uspešnica Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi – naravno Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija, ki ga proizvaja že desetletja in slovi po prijetnem vonju in polnem okusu. Čas je bil, da si tudi bučno olje privošči malce stilske preobrazbe.

Zdaj ga bomo prepoznali po novi preobleki. Na grobem belem papirju so ročno naslikane buče, na etiketi pa se zelo obetavno blešči odtis zlate kapljice dragocenega olja. Izvrstna kulinarična izkušnja je zagotovljena.

Znajde se v vseh vlogah

Bučno olje je izjemno bogato, tako da ga lahko uporabljamo kot začimbo v najrazličnejših jedeh – v solatah, glavnih jedeh, omakah, pa tudi v pecivih in slaščicah.

Sladoled, ki ga pokapljamo z bučnim oljem in posujemo s praženimi ali kandiranimi bučnimi semeni, je že klasika slovenskih pogrinjkov. Tokrat si pripravimo malce drugačen sladoled, ki nas bo k uživanju vabil že s svojo barvo.

Sladoled z bučnim oljem

Sestavine:

- 300 ml sladke smetane

- 300 ml mleka

- en strok vanilje

- 6 rumenjakov

- 180 g kristalnega sladkorja

- žlička vaniljevega ekstrakta

Priprava:

V kozico zlijemo smetano in mleko. Postrgamo vaniljev strok in vse skupaj stresemo v kozico. Zavremo, ugasnemo in pustimo stati deset minut, da se tekočina prepoji z aromo. V posodi posebej zmešamo rumenjake, sladkor in vaniljev izvleček (ekstrakt). Mešamo, dokler zmes ne dobi bledo rumene barve. Previdno vmešamo mlečno mešanico in vse skupaj prelijemo v čisto kozico.

Kuhamo na rahlem ognju in mešamo približno pet minut, dokler se malce ne zgosti in se ne začne oprijemati kuhalnice. Vmešamo bučno olje in pustimo stati pol ure, da se ohladi.

Kremo preložimo v plastično posodo in postavimo v zamrzovalnik, kjer jo pustimo stati toliko časa, da robovi začnejo zmrzovati. Potem še enkrat premešamo z električnim mešalnikom.

Ponovno jo postavimo v zamrzovalnik in čez nekaj časa zopet premešamo. Postopek ponovimo dvakrat.

Sladoled lahko postrežemo z nekaj kapljicami bučnega olja ali čokoladnega preliva.

Kako prepoznati pravo bučno olje?

Foto: Jan Lukanović

Dokaz za pravo bučno olje je oznaka na etiketi zaščitena geografska označba. Pomembno je, da izberemo bučno olje, ki je proizvedeno iz bučnic slovenskega porekla. Ima blag in prijeten okus po orehih, poleg tega pa ima nekatere zdravilne lastnosti. To olje slovi po prijetnem vonju, ki je rezultat izvrstne predelave.