Izvrsten recept za biskvitni šarkelj z bučnim oljem

Oglasno sporočilo

Zeleni dragulj – obogatite kulinarične dobrote z bučnim oljem

Bučno olje je lahko prebavljivo, okusno in pomeni obogatitev polnovredne prehrane. Odlikujeta ga edinstven okus in vsestranska uporaba. Ima blag in prijeten okus po orehih, poleg tega pa ima nekatere zdravilne lastnosti. Pomembno pa je, da izberemo bučno olje, ki je proizvedeno iz bučnic slovenskega porekla.

Nagradna igra: Si želite košarico izdelkov oljarne Jeruzalem SAT? Izpolnite obrazec in sodelujte v nagradni igri.

Kako prepoznati kakovostno bučno olje?

Foto: Kristjan Kovač

Buče spadajo med najstarejše zelenjadnice na svetu. Odlična bučna semena iz krajev z največ sonca v Prlekiji in Prekmurju dajejo olju osnovo za kakovost. Kakovost bučnega olja pa je tesno povezana z načinom predelave in izvorom bučnih semen.

V Sloveniji je pet oljarn, ki proizvajajo kakovostno bučno olje, in ena od teh smo tudi mi – oljarna JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi, ki že desetletja proizvajamo naravno Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija, ki slovi po prijetnem vonju, ki je rezultat izvrstne predelave.

Naše Štajersko prekmursko bučno olje je proizvedeno s stiskanjem praženih bučnih semen iz buč Cucurbita pepo ali po domače golice izključno iz lokalnega okolja. Ponaša se z veliko vsebnostjo vitaminov in mineralov ter omamnim specifičnim vonjem in okusom, ki je nepogrešljiv v domači kuhinji. Tradicija oljarstva gre iz roda v rod, dobra volja in ljubezen ter pridne roke naših oljarjev, ki stiskajo bučno olje najvišje kakovosti, pa dajo še dodaten pridih domačnosti.

Steklenica bučnega olja Jeruzalem SAT: 750 ml.

Značilnosti naravnega Štajersko prekmurskega bučnega olja: Predelava poteka izključno na območju Štajerske in Prekmurja.

Kakovost bučnega olja je najbolj odvisna od kakovosti bučnih semen.

Za en liter bučnega olja potrebujemo okrog 33 srednje velikih buč ali od 2,5 kg do 3 kg suhih bučnih semen (odvisno od letine).

Dokaz za pravo bučno olje je oznaka na etiketi "zaščitena geografska označba". Pri tej oznaki ste lahko prepričani, da je olje pridelano iz semen buč, ki so zrasle v Sloveniji. S tem je zagotovljeno, da je olje iztisnjeno brez kemijskih dodatkov, torej na star tradicionalen način. Od leta 2012 je Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija zaščiteno tudi na območju EU in je vpisano v EU-register zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Uporabnost bučnega olja

Bučno olje je vsestransko uporabno živilo, ki ga je mogoče uporabiti tako v solatah, v glavnih jedeh, kot tudi v bolj gurmanskih kombinacijah v sladicah in omakah.

Izvrsten recept za biskvitni šarkelj z bučnim oljem

Ker so prazniki že skoraj pred vrati, vam predlagamo še izvrsten recept za biskvitni šarkelj z bučnim oljem, s katerim boste svoje bližnje razveselili in obogatili praznično mizo.

Sestavine:

25 dag sladkorja

24 dag moke

1 dl vode

0,2 dl bučnega olja

4 jajca

½ pecilnega praška

narezana bučna semena

rozine



Postopek:

Rumenjakom dodamo polovico sladkorja, vodo in bučno olje ter penasto umešamo. Nato dodamo moko s pecilnim praškom, rozinami in narezanimi bučnimi semeni. Na koncu primešamo trd sneg beljakov, ki smo mu dodali preostali sladkor. Pripravljeno testo damo v dobro pomaščen model za šarkelj in pečemo približno 60 minut pri 180 stopinjah Celzija.

Še ne veste, kaj podariti?

Bi želeli nekaj kakovostnega in koristnega za vsakogar? Za vas smo izbrali naslednje predloge za darilo:

Središko bučno olje s ptujskim lükom, 0,25 l ali

Bučno olje iz belic, 0,25 l in

Pražene bučnice 100 g

Štajersko prekmursko bučno olje, 0,25 l

Čokotikvana





Štajersko prekmursko bučno olje, 0,25 l

Hladno stiskano bučno olje, 0,25l v lesenem zabojčku







Štajersko prekmursko bučno olje, 0,50 l

Pražene bučnice, 300 g





Svoj darilni komplet lahko sestavite z izdelki iz KATALOGA:

Bučni liker

Središko bučno olje s ptujskim lükom, 0,25 l,

Bučni liker,

Pražene bučnice,

Bučni namaz Bučotela v lesenem zabojčku

Bučno olje iz belic, 0,25 l,

Središko bučno olje s ptujskim lükom, 0,25 l,

Bučnice z okusom v lesenem zabojčku

Štajersko prekmursko bučno olje, 0,25 l

jabolčni kis 0,25 l v leseni embalaži





Štajersko prekmursko bučno olje, 0,25 l ali

Središko bučno olje s ptujskim lükom 0,25L ali

Bučno olje iz belic 0,25L in

jabolčni kis 0,25 l v darilni embalaži

PRELISTAJ KATALOG. BREZPLAČNA DOSTAVA za naročila nad 50 EUR.

Naročnik oglasnega sporočila je Jeruzalem SAT.