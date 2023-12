Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

4 krompirji

2 korenčka

1 l ali več vode

lovor

sol

žlica moke

olje ali ocvirki

čebula

peteršilj

Postopek:

Krompir in korenje narežemo na kocke, zavremo vodo in damo kuhat. Solimo, dodamo lovorjev list. Kuhamo približno 20 minut, posebej na olju ali ocvirkih zarumenimo čebulo, dodamo žlico moke in juho malo zgostimo. Potresemo s peteršiljem.