Ste za solato tudi pozimi? Imamo nekaj super idej.

Ste tudi vi med tistimi, ki za izbrani obrok v dnevu, kosilo ali večerjo, najraje zaužijete veliko skledo sveže solate. Tukaj so hladnejši dnevi, prihaja zima vas pa še vseeno mika solata? Odlično, sveži solati dodajte veliko zelenjave, ki jo popečete v ponvi, fižol, čičeriko, tunino ali pa pečenega piščanca, ki ga oblijete z okusnim prelivom narejenim iz bučnega olja. Tako boste ostali ostali sveži in napolnjeni z energijo za ves delovni dan, vaš želodec pa hvaležen, ker ni napolnjen s težko hrano, zaradi katere bi bili zaspani in utrujeni.

Da vas bo vaša solata ustrezno napolnila s hranili, pa mora poleg vitaminov in mineralov vsebovati tudi veliko proteinov in seveda zdravih maščob. Za zadnje pa vam svetujemo, da izberete takšne, ki pa bodo ščitile tudi vaše srce in znižale raven holesterola. Takšna superhrana je nedvomno Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija , za katerega svetujemo, da ga dodate prav vsaki solati. Prav tako pa je to ideja za prelepo kulinarično darilo.

Kaj pa ideje za solato? Jih zmanjkuje? Če je vaša vsakodnevna skleda solate že zelo dolgočasna, smo za vas pripravili nekaj svežih idej:

1. Zelenjavna solata s tunino in bučnim oljem z limono

Sestavine:

1 rdeča paprika

1 čebula

200 g češnjevih paradižnikov

100 g črnih oljk brez koščic

200 g tunine v lastnem soku

6 žlic Štajerskega prekmurskega bučnega olja Slovenija – 10 % ali bučnega olja s ptujskim lükom ali ptujskim česnom –20 %

1 žlico limoninega soka

1 žličko hladne vode

poper in sol

2 manjši glavi solatnih srčkov

Priprava:

Papriko zrežite na trakove. Čebulo olupite, jo prepolovite in zrežite na tanke polkroge. Češnjeve paradižnike oplaknite, jih osušite in prepolovite. Zmešajte jih s papriko, čebulo in oljkami.

Tunino vzemite iz pločevinke in jo z vilicami raztrgajte na koščke. Zmešajte bučno olje , limonin sok in vodo ter mešanico začinite s soljo in poprom. Solato razdelite na liste.

Zelenjavo zmešajte in jo skupaj s solatnimi listi porazdelite po krožnikih. Na koncu dodajte tunino, solato pa nakapajte s polivko in jo po želji posujte še s peteršiljem.

2. Zelena solata z redkvico in bučnim oljem

Sestavine:

300 g zelene solate

4 redkvice

sol

jabolčni kis

Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija – 10 % ali bučno olje s ptujskim lükom ali ptujskim česnom – 20 %

Priprava:

Zeleno solato in redkvico operite, ju narežite na koščke in dajte v solatno skledo. Nato posolite, prelijte z jabolčnim kisom in Štajersko prekmurskim bučnim oljem ter dobro premešajte.

3. Domača fižolova solata z bučnim oljem

Sestavine:

0,5 kg fižola

1 srednje velika čebula

Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija – 10 % ali bučno olje s ptujskim lükom ali ptujskim česnom – 20 %

vinski kis

sol

poper

malo drobnjaka

Priprava:

Skuhajte fižol in ga odcedite. Olupite čebulo in jo narežite na manjše trakove. Kuhan fižol in narezano čebulo dajte v skledo za solato, vse posolite, poprajte, prelijte z bučnim oljem in kisom ter vse dobro premešajte. Solato ponudite potreseno z drobnjakom.

Kulinarični užitki z bučnimi olji oljarne Jeruzalem SAT

Solate, pripravljene z bučnim oljem , zagotavljajo nepozabni kulinarični užitek. Njegov specifični okus pride prav posebej do izraza pri pripravi najrazličnejših solat. Odlično je v kombinaciji s fižolom, krompirjem, regratom, čebulo, črno redkvijo, paradižnikom, radičem, motovilcem, zeljem, jajci, kislim zeljem in kuhano govedino.

OLJARNA JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi se s svojo več kot stoletno tradicijo predelave stoodstotnega, naravnega bučnega olja uvršča v najvišji kakovostni razred in med slovenske zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila z geografsko označbo. Pridobljen ima tudi certifikat evropske kakovosti. Prav tako smo v združenju GIZ GOLICA za Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija.

Odlične bučnice iz okoliških krajev z največ sonca Prlekije in Prekmurja dajejo našemu olju osnovo za dober in okusen izdelek.

Bučno olje se ponaša tudi z veliko vsebnostjo vitaminov in mineralov ter omamnim, prijetnim vonjem po lešnikih. Bučno olje in bučnice lahko razen v solatah uporabimo v kombinaciji ali kot dodatek k različnimi jedmi. Bučno olje se uporablja tudi v kozmetiki in zdravilstvu.

