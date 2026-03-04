Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nastop Irana na SP 2026

Donald Trump Iranu sporočil: Res mi je vseeno

Donaldu Trumpu je glede svetovnega prvenstva in nastopa Irana vseeno.

Foto: Reuters

Donaldu Trumpu je glede svetovnega prvenstva in nastopa Irana vseeno.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump vztraja, da mu je "vseeno", ali bo Iran igral na svetovnem prvenstvu to poletje sredi stopnjevanja konflikta na Bližnjem vzhodu.

Izrael in ZDA sta v zadnjih petih dneh bombardirala Iran, povračilni napadi pa so bili namenjani državam zaveznice ZDA v Perzijskem zalivu. ZDA bodo letos poleti organizirale svetovno prvenstvo v nogometu skupaj s Kanado in Mehiko, Trump pa je v ospredju publicitete turnirja tesno povezan s predsednikom Fife Giannijem Infantinom, ki mu je pred tremi meseci podelil "nagrado Fife za mir".

Iran se je uvrstil na četrto zaporedno svetovno prvenstvo, vendar bi ga lahko bojkotiral. Ko so Trumpa vprašali za njegovo mnenje o tej zadevi, je za Politico dejal: "Res mi je vseeno. Mislim, da je Iran poražena država." Če se bo Iran res umaknil, bosta od tega najverjetneje imela korist Irak in ZAE. Irak se bo na prvenstvo uvrstil, če bo zmagal v medcelinskem končnici proti Boliviji ali Surinamu, ki bo 31. marca v Monterreyu v Mehiki.

Iranski navijači

Foto: Reuters

Pravilnik za svetovno prvenstvo 2026 pravi, da "če sodelujoča zveza članica odstopi ... zaradi višje sile, Fifao zadevi odloči po lastni presoji in sprejme vse ukrepe, ki se ji zdijo potrebni. Če ekipa odstopi od tekmovanja ali je izključena iz njega, ima Fifa svobodo, da sprejme kakršnokoli odločitev, ki se ji zdi primerna in lahko se odloči, da zadevno sodelujočo zvezo članico nadomesti z drugo zvezo."

Vodja iranske nogometne zveze Mehdi Taj je nedavno dejal: "Daleč od naših pričakovanj je, da lahko na svetovno prvenstvo gledamo z upanjem." Dodal je, da bodo odločitev o udeležbi ekipe sprejeli državni športni funkcionarji. Generalni sekretar Fife Mattias Grafstrom je namignil, da so o možnosti umika že razpravljali, in dejal: "Imeli smo sestanek ... in prezgodaj je za podrobne komentarje, vendar bomo spremljali dogajanje glede vseh vprašanj po svetu. Naš cilj je varno svetovno prvenstvo, na katerem bodo sodelovali vsi."

Do začetka svetovnega prvenstva je manj kot sto dni, trenutno se je na prvo svetovno prvenstvo, na katerem bo skupno nastopilo 48 ekip, uvrstilo osem azijskih ekip. 

