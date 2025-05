Zvečer in ponoči se bodo plohe in nevihte razširile po vsej državi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo oblačno s pogostimi padavinami, deloma tudi plohami in nevihtami. Pogosteje bo deževalo v zahodni polovici Slovenije. V vzhodnih krajih bo pihal severovzhodnik, drugod južni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Kako bo v naslednjih dneh?

V torek in sredo bo večinoma oblačno. V vzhodnih krajih bo večinoma suho, drugod bodo občasno še manjše padavine, pogostejše v zahodnih krajih. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri.

Kje bo nevarno zaradi plazov?



Agencija za okolje zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov izdala posebno vremensko napoved za območje Gorenjske, Savinjske in Koroške regije. Do ponedeljka pozno zvečer bo namreč lahko na območju Gorenjske padlo od 20 do 50 milimetrov dežja, krajevno lahko zaradi nevihtnega značaja padavin tudi do okoli 70 milimetrov. Na območju zgornje Savinjske doline bo v tem času dežja od 20 do 40, krajevno do okoli 50 milimetrov, na območju Koroške pa nekje od 20 do 40 milimetrov.