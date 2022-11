Nič več le za "ta varčne"? Tako se odrezajo celoletne gume.

Celoletne pnevmatike so z vsakim letom boljše ter se dobro odrežejo v zimskih dneh in v vročih poletnih mesecih. Razvoj hitro napreduje in strah pred nakupom celoletnih pnevmatik je pri najbolje ocenjenih odveč.

Foto: Nokian

V teh časih, ko potrošnike z vsakim dnem presenečajo različni dvigi cen, večina ljudi išče način, kako bi lahko prihranila kakšen evro. To se seveda dogaja tudi pnevmatikah, čeprav gre za enega najpomembnejših varnostnih elementov avtomobila. Številni zato raje izberejo celoletne pnevmatike, ki jih ni treba menjavati, in ponujajo kompromis v uporabnosti v vseh letnih časih, a je njihova cena skozi leta uporabe bistveno bolj prijazna do denarnice. Toda največkrat zastavljeni vprašanji sta, ali se izplača varčevati na varnosti in kako učinkovite so pravzaprav celoletne pnevmatike v primerjavi z namenskimi zimskimi pnevmatikami.

Na ta vprašanja so poskušali odgovoriti pri nemškem Auto Bildu, saj so testirali praktično vse celoletne pnevmatike, ki so na voljo za manjša vozila in za razred srednje velikih športnih terencev. Testi celoletnih pnevmatik z vsakim letom pridobivajo veljavo, ne le zaradi finančnega prihranka, temveč tudi zaradi vse bolj milih zim. Z nakupom celoletnih pnevmatik odpade potreba po drugem kompletu pnevmatik, ni jih treba menjati in hraniti.

Celoletne pnevmatike z vse manj slabostmi

Tudi ob izbiri celoletnih pnevmatik je v prvi vrsti treba gledati na varnost – in to čeprav nas vse večkrat obiščejo zime brez obilnih snežnih padavin. Neposredna primerjava zimske oziroma letne pnevmatike s celoletno pnevmatiko jasno pokaže razlike ter omejitve zadnjih. Se je pa razvoj celoletnih pnevmatik v zadnjih letih pospešil in vse več jih ima malo pomanjkljivosti. Na testu so se praktično vse celoletne pnevmatike izkazale za dovolj varne za uporabo v zimskih razmerah.

Pri celoletnih pnevmatikah za manjša vozila se je najbolje odrezala Michelinova pnevmatika crossclimate 2, ki je bila v nekaterih zimskih testih še celo boljša kot namenska zimska pnevmatika. Slabše sta se odrezali pnevmatiki maxxis in bridgestone, njuna uporaba na snegu ima precej omejitev in ju pri Auto Bildu za zimsko vožnjo ne priporočajo. Je pa treba biti pri nakupu celoletne pnevmatike previden, saj mora imeti za zimsko rabo zakonsko zahtevano odtisnjeno snežinko na boku.

Na mokri cesti ne morejo konkurirati letnim pnevmatikam

Na mokrih cestah in ob poletnih temperaturah so se morale celoletne pnevmatike dobro odrezati v primerjavi z letnimi pnevmatikami. Če je bila na zimskem testu Michelinova pnevmatika v nekaterih primerih celo boljša kot namenska zimska pnevmatika, ni tako v poletnih dneh. Pri vseh testih so bile letne pnevmatike boljše kot celoletne, najbolje pa se je odrezala Goodyear vector 4seansons gen-3. Dobre so bile tudi pnevmatike proizvajalcev Vredestein, Hankook, Dunlop in Bridgestone. Predvsem pri zaviranju in v zavojih sta se slabše odrezali pnevmatiki proizvajalca Nexen in Toyo.

Zmes celoletne pnevmatike je prilagojena do te mere, da je pnevmatika dovolj mehka za zimsko rabo in ima dovolj trde gumene bloke, ki poskrbijo, da v vročih poletnih dneh vožnja ni plavajoča. Foto: Nokian

Ne le nakupna cena, šteje tudi število prevoženih kilometrov

Ker je celoletna pnevmatika na avtomobilu skozi vse leto, so prihranki zaradi tega očitni, tudi do sto evrov na sezono. Na koncu šteje tudi nakupna cena, a najpomembnejši podatek je predvsem o vzdržljivosti teh pnevmatik. Na testu so do dovoljene meje globine profila največ, kar 72 tisoč kilometrov, prevozili z Nexenovo pnevmatiko. V preteklosti so največ kilometrov prevozili z Michelinovo pnevmatiko, zdaj pa se je ta znašla med najslabšimi, a so z njo še vedno opravili 44 tisoč kilometrov.

Velike nakupne razlike med pnevmatikami

Čeprav so celoletne pnevmatike med nami že več desetletij, so njihov razvoj pospešili v zadnjih letih. To pomeni, da so celoletne pnevmatike postale bistveno varnejše in lahko prepričajo tudi tiste voznike, ki v preteklosti nikoli niso pomislili na nakup celoletnih pnevmatik. Z razvojem pnevmatik se seveda pojavljajo tudi cenovne razlike. Komplet štirih pnevmatik lahko stane manj kot 300 evrov ali pa tudi 800 evrov, razlike v varnosti pa so precejšnje.

Če se je pri celoletnih pnevmatikah za najbolj uravnoteženo izkazala Goodyearova, pri Auto Bildu za vgradnjo na športne terence najbolj priporočajo michelin crossclimate SUV, ki je s ceno okoli 200 evrov na pnevmatiko tudi najdražja. Sledi ji hankook kinergy 4S2 X, ki je za četrtino cenejša in se še vedno dobro odreže na vseh 14 varnostnih testih. Po drugi strani tukaj drži rek Kolikor denarja, toliko muzike, saj se je najcenejša pnevmatika Goodride (pod sto evrov za pnevmatiko) izkazala za nevarno na testih zaviranja na mokrem.