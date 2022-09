Opozorilo: letos veliko dražje zimske gume

Portal Check24 je v Nemčiji preveril cene lani stotih najbolj priljubljenih zimskih pnevmatik in spet opozoril pred novimi podražitvami. Cene so se zvišale že lani, kar je bila še posledica epidemije covid-19, zdaj pa na proizvodnjo gum vplivajo višji energetski in tudi logistični stroški. Tudi geopolitični položaj in vse višje cene kavčuka, enega ključnih sestavnih delov gume, vplivajo na rast cene. Kavčuk je že lani stal 60 odstotkov več kot pred začetkom epidemije.

Kaj čaka kupce?

Cene zimskih pnevmatik se bodo lahko, primerjano z lansko jesenjo, povečale tudi do 20 odstotkov.

Nemci pri tem opozarjajo kupce, da bodo lahko med posameznimi trgovci nastale večje razlike v cenah in da bo treba biti pri nakupu še posebej previden, je poročal nemški Auto Motor und Sport.

V Sloveniji je zimska oprema, ki jo sestavljajo ustrezne zimske pnevmatike (oznaka M+S), obvezna od 15. novembra. Zimska oprema je obvezna vselej, kadar se sneg prijemlje cestišča, alternativa zimskim pnevmatikam pa je tudi kombinacija letnih pnevmatik in ustreznih verig.