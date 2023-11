S temi predpisi se ne gre šaliti: zagrožene so take globe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjim dnem je v nekaterih sosednih državah že obvezna zimska oprema, zagrožene globe za voznike pa so višje kot v Sloveniji.

V Sloveniji je zimska oprema obvezna vsakič, ko se sneg oprijemlje vozišča – torej neodvisno od datuma. Zakonsko pa je predpisana v obdobju od 15. novembra do 15. marca. Predpisana globina profila tako za zimske kot letne pnevmatike (v primeru kombinacije z ustreznimi verigami ali v priobalnem pasu od Črnega Kala do Sečovelj) znaša le tri milimetre. To je manj kot zahtevajo okoliške države. V širši soseščini imajo tako mejo globine profila predpisano le Slovaki, večina preostalih zahteva vsaj štiri milimetre profila.

Kakšne so globe?



Kdor v Sloveniji nima ustrezne zimske opreme, ga čaka globa 40 evrov. Če zaradi tega prekrška onemogoči promet, se globa poveča na 500 evrov in pet kazenskih točk.



Avstrija - osnovnih 60 evrov, v primeru onemogočanja prometa vse do 5.000 evrov



Nemčija - osnovna 60 evrov, oviranje prometa vsaj 80 evrov



Italija - znotraj naselij 39, zunaj 80 evrov



Hrvaška - 130 evrov



Češka - 2.000 čeških kron (približno 80 evrov)

Kdaj v tujino z zimskimi pnevmatikami?

Prav gotovo vsakič, ko je napovedano slabo vreme z nizkimi temperaturami, ali pa ko so na cestah že zimske razmere.

Avstrija sodi med države, kjer je zimska oprema obvezna že od 1. novembra. To za osebne avtomobile oziroma za vozila do največje mase 3,5 tone velja le v primeru zimskih razmer. Za razliko od Slovenije Avstrijci zahtevajo vsaj štiri milimetre profila na pnevmatiki – tako za zimske ali pa pri letnih pnevmatikah, če jih kombiniramo s snežnimi verigami. Te so pri naših severnih sosedih dovoljene šele takrat, ko je na cestah neprekinjeno prekritje s snegom ali ledom.

Nemci zimske opreme ne zapovedujejo terminsko. Obvezna je takrat, ko so na cesti snežne razmere. Priporočljiva globina profila je štiri milimetre. Nemci za zimsko opremo ne priznavajo kombinacije letnih pnevmatik in verig.

V Italiji razlike med pokrajinami

V Italiji predpise ureja vsaka regija ločeno. Na avtocestah v pokrajini Furlanija - Julijska krajina (na primer v Trstu in Benetkah) je zimska oprema obvezna od 15. novembra do 15. aprila. V regiji Benečija (Veneto), kar na primer pomeni avtocesto od Benetk do Brescie, je zimska oprema ne glede na vozne razmere obvezna že od 1. novembra. Podobno je tudi na avtocestah proti Bologni ali Rimu. Kdor prek doline Aosta potuje proti Švici, torej po predorih Mt. Blanc in St. Bernard, potrebuje zimsko opremo že od 15. oktobra.

Tudi Hrvati za zimsko opremo predpisujejo vsaj štiri milimetre profila na pnevmatiki. Na nekaterih glavnih avtocestah je zimska oprema ne glede na vremenske razmere obvezna med 15. novembrom in 15. aprilom, na preostalih cestah pa je obvezna v zimskih razmerah.

Že od 1. novembra je zimska oprema obvezna v Bosni in Hercegovini. To velja ne glede na vremenske razmere. Pnevmatike morajo imeti vsaj štiri milimetre profila, dovoljena pa je tudi kombinacija letnih pnevmatik in snežnih verig.

Glede na lokacijo zimske pnevmatike zapovedujejo tudi Francozi. V hribovitih območjih so te obvezne že od 1. novembra. Enako velja na Češkem, a le v primeru zimskih voznih razmer. Tudi Čehi sodijo med države, ki zahtevajo globino profila vsaj štiri milimetre.