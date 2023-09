Zimske gume – to so zmagovalke zadnjega testa

Bliža se nova zimska sezona in z njo tudi izbira zimskih pnevmatik. Zime so zadnja leta muhaste in prevoženi kilometri po snegu postajajo v srednji in južni Evropi prava redkost, vseeno pa namenske zimske pnevmatike za večino voznikov ostajajo najprimernejša izbira. To so torej pnevmatike z oznako M+S.

Evropski avtomobilski klubi, iz Slovenije jih je zastopala AMZS, so ponovno opravili obsežen test zimskih pnevmatik. Glavni vidik testa je bila na eni strani varnost, na drugi pa so bile okoljske lastnosti. Med te sodi tudi obraba pnevmatik, torej kako dolgo se je mogoče z enim kompletom pnevmatik voziti. Med okoljske lastnosti sodijo tudi hrup, masa pnevmatik in njihove trajnostne lastnosti.

Tudi tokrat ta test nudi kompleksen vpogled v lastnosti pnevmatik v številnih ocenjevalnih kategorijah, prek katerih si lahko voznik glede na svoje specifične potrebe izbere najprimernejšo pnevmatiko.

Dimenzija 205/60 R16 H

Podrobnejši test pnevmatik (.pdf) Foto: AMZS

Te pnevmatike so precej priljubljene pri kompaktnih športnih terencih oziroma križancih, ki so najbolje prodajani avtomobilski segment tudi v Sloveniji. Izmed šestnajstih pnevmatik jih je oceno zelo priporočljivo ali dobro dobilo sedem. Nekatere med njimi imajo višjo obrabo in to je vplivalo na njihove okoljske lastnosti.

Dve pnevmatiki sta se izrazito bolje odrezali na suhem asfaltu, to sta Dunlopova pnevmatika in Michelinova pnevmatika. Z obema je bilo mogoče prevoziti tudi največ kilometrov. Vseh sedem pnevmatik se je izkazalo z zavorno potjo tako na suhem kot mokrem asfaltu. Pri prečnem splavanju sta slabšo oceno dobili Hankookova in Michelinova pnevmatika. Od sedmih skupno najbolje ocenjenih pnevmatik je na snegu najbolj prepričala Hankookova pnevmatika i*cept RS3.*.

Pri naslednji skupini pnevmatik, ki so dobile skupno oceno zadovoljivo oziroma priporočljivo, so izstopale predvsem nekoliko slabše vozne lastnosti na suhi ali mokri cesti.

Zanimiv je primer kitajske znamke Auston, ki je produkt kitajske družbe Šandong Čenšan. Ta se je pred leti združila z ameriškim proizvajalcem Cooper Tires. Kitajska pnevmatika je bila med vsemi najboljša na snegu, zadovoljiva je bila tudi na suhi cesti, veliko slabša pa na mokri. Skupna ocena zanjo je bila zato slabo oziroma ni priporočljivo.

Dimenzija 225/45 R17 H

Podrobnejši test pnevmatik (.pdf) Foto: AMZS

Pri najbolje ocenjenih pnevmatikah so razlike zelo majhne in večjih slabosti te nimajo, v drugi kakovostni skupini – ne glede na dimenzijo – pa mora kupec že podrobneje preveriti rezultate po posameznih ocenjevalnih segmentih in izbiro pnevmatik prilagoditi lastnim potrebam.

Med 17-palčnimi pnevmatikami so pri skupni oceni varnosti in okoljskih lastnostih le štiri pnevmatike dobile oceno zelo priporočljivo. To so Continentalova pnevmatika wintercontact TS870, Michelinov alpine 6, Goodyearova ultragrip performance+ in Dunlopova winter sport 5.

Med pnevmatikami "druge lige" se je Semperitova slabše obnesla na mokri cesti, Hankookova na suhi, enako velja tudi za Nokianovo. Savina pnevmatika eskimo HP2 je bila spet prepričljiva na snegu, a zato je bila slabša na suhi in mokri cesti. Večina teh pnevmatik ima dobre okoljske lastnosti, kar pomeni tudi manjšo obrabo, a imajo z varnostnega vidika nekaj slabosti. Podrobneje o rezultatih v tabeli.