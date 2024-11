Če boste na te ceste zapeljali brez zimske opreme, boste dobili kazen

Zimska oprema je na naših jeklenih konjičkih obvezna med 15. novembrom in 15. marcem. Izjema so vozniki v priobalnem območju Slovenije. Tam zimske gume in preostala zimska oprema niso potrebni.

"Priobalno območje je v skladu s Pravilnikom o delih in opremi vozil del ozemlja Republike Slovenije, ki ga omejujejo obala Jadranskega morja, meja z Republiko Italijo, meja z Republiko Hrvaško ter ceste Osp–Črni Kal, Črni Kal–Aver, Aver–Gračišče in Gračišče–prehod Brezovica pri Gradinu (slednje ceste niso vključene v priobalno območje)."

Kljub temu opozarjajo, da to velja zgolj in samo za priobalna območje, če se odpravite izven tega, pa morate zimsko opremo vseeno imeti. "Vozniki v priobalnem območju Slovenije niso dolžni uporabljati zimske opreme, a če to območje zapustijo, je oprema obvezna," so še zapisali.

Vozniki, ki med 15. novembrom in 15. marcem nimajo ustrezne zimske opreme, lahko za to prejmejo globo v višini 40 evrov.